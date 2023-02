Bitcoin - Bullenmarkt durch China? Altcoin Trends & Gefahr durch SEC | Krypto Talk mit @Bitcoin2Go

Direkt zum Video auf YouTube

► So kannst Du bei uns Kryptowährungen handeln:

📲 Einfach, smart und zuverlässig mit BISON: https://bit.ly/38HtlaK

🏛️ Zertifikate & ETNs auf Bitcoin & Co finden: https://bit.ly/32dMIHp



Darum geht's im Video: Mirco und Richy blicken in diesem Video auf den Monat Februar zurück. Sind wir schon im Bullenmarkt oder befinden wir uns immer noch in der Bärenmarkt-Rallye? Steigen die Zinsen weiter? Dies und weitere spannende Themen, wie etwa aktuelle Entwicklungen rund um Layer 2 und warum Asien aktuell als Markturbo gilt, stehen dieses Mal im Fokus.



► Bitte beachte unsere rechtlichen Hinweise und die Angaben zu möglichen Interessenskonflikten: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/legal/disclaimer-video-und-textbeitraege/



► Folge uns auch auf Social Media für noch mehr Börse:

📷 Instagram: https://www.instagram.com/boersestuttgart

📷 Instagram: https://www.instagram.com/bisonapp/

🐥 Twitter: https://twitter.com/boersestuttgart

🐥 Twitter: https://twitter.com/bisonapp

🤵 LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/647864/

🤵 LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bison-app/