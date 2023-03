DAX Wochenausblick: Zwischen Fed-Sitzung und Bankenunruhen

In der neuen Handelswoche dürften sich Börsianer dies- und jenseits des Atlantiks nach wie vor mit den jüngsten SVB-Sorgen konfrontiert sehen. Die schwelende Unsicherheit im Bankensektor schwebt nach wie vor wie ein Damoklesschwert über den Köpfen der Anleger.

Als Wochenhighlight sollte die am Mittwoch geplante Notenbanksitzung der Federal Reserve (Fed) fungieren.

Im Klammergriff der SVB-Pleite – Anleger weiter auf der Hut

Die Turbulenzen im Bankenbereich dürften die Aktienmärkte weiterhin beschäftigen. Nach dem jüngsten Zusammenbruch der Silicon Valley Bank (SVB) bleibt die Furcht vor einer globalen Bankenkrise akut. Die SVB hatte am Freitag der Nachrichtenagentur Reuters zufolge nun einen Insolvenzschutz nach Kapitel 11 beantragt. Die US-amerikanische First Republic Bank war infolge der Unruhen im Finanzsektor jüngst in die Bredouille geraten, welche nun Unterstützung in Höhe von 30 Milliarden Dollar von den größten US-amerikanischen Geldhäusern erhält. Abzuwarten gilt, ob sich die Gemengelage nachhaltig beruhigen kann.