Kurs der Uniqa Insurance Group-Aktie gibt nach

Für Uniqa Insurance Group lief es heute nicht so gut. Zwischen dem Eröffnungspreis von 7,82 € und dem Tagesschlusskurs von 7,62 € rutschte der Stückpreis um 33,93% ab, ein absoluter merklicher Verlust von -0,14 €.

Die Gewinne von gestern wurden heute alle wieder zunichte gemacht, auch wenn zeitweise die zuletzt erreichten Höchstkurse alle überboten wurden.

Aber auch nach oben gab es heute Bewegung. Der Höchstkurs wurde bei 7,92 € erreicht. Die Kursentwicklung bei Uniqa Insurance Group schien in den letzten beiden Börsentagen unentschlossen und pendelt derzeit auf und ab. Dem heutigen Verlust war gestern ein Plus von 0,52% vorangegangen. Trotz des negativen Kursverlustes: Treue Anleger können sich bei Uniqa Insurance Group über ganze 7,63% Zuwachs in den vergangenen 12 Monaten freuen.