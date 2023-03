Den heutigen Börsentag bei Mayr-Melnhof Karton hätte man sich sparen können.

Bei unerheblichem Aktienumsatz tat sich heute nicht viel. Die spärliche Anzahl an Trades konnte am Kurs nichts ändern. Die Aktie schloss genau so, wie sie gestartet war, bei 152,00 €.

Das Kreuzen des gleitenden Durchschnitts der letzten 90en Handelstage nach unten sandte dann ein Verkaufssignal.