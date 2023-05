Obwohl heute Feiertag ist, wird an der Börse gehandelt. Und an der Börse sieht es nicht schlecht aus: Gute Vorgaben von der Wall Street haben den Dax vorbörslich über die Marke von 16.000 Punkten gehievt. Das war dem Leitindex nach dem Zwischenhoch von Anfang Mai bei 16.011 Punkten trotz wiederholter Versuche verwehrt geblieben.

Knapp zwei Stunden vor Beginn des Xetra-Handels taxierte der Broker IG den Dax rund ein halbes Prozent höher bei 16.030 Punkten. Nun richten sich die Augen auf den regulären Handel, der um 9 Uhr beginnt.

In den USA hatte die Hoffnung auf eine Lösung im politischen Streit um die Schuldenobergrenze des US-Haushalts die Kurse beflügelt. Nach einem hochrangigen Treffen zur Beilegung des Konflikts hatte sich Präsident Joe Biden zuversichtlich geäußert. Zwar sei an einigen schwierigen Themen noch viel zu arbeiten. Er sei jedoch optimistisch, "dass es einen Weg zu einer verantwortungsvollen, parteiübergreifenden Haushaltsvereinbarung" gebe. Der Börsenhandel am Feiertag dürfte indes von dünnen Handelsumsätzen geprägt sein, die vor allem bei den Einzelwerten größere Kursausschläge zur Folge haben können. Auch mangelt es an nachrichtlichen Impulsen. An den skandinavischen Börsen wird am Himmelfahrtstag nicht gehandelt, ebenso wenig in Zürich.

Gewinne in den USA

Kleine Hoffnungsschimmer im Schuldenstreit haben die US-Börsen am Mittwoch aus ihrer jüngsten Lethargie gerissen. Die wichtigsten Indizes gewannen jeweils mehr als ein Prozent. Nach einem hochrangigen Treffen zur Beilegung des Konflikts hatte sich Präsident Joe Biden zuversichtlich geäußert. Zwar sei an einigen schwierigen Themen noch viel zu arbeiten. Er sei jedoch optimistisch, „dass es einen Weg zu einer verantwortungsvollen, parteiübergreifenden Haushaltsvereinbarung“ gebe.

Der Leitindex Dow Jones Industrial zog um 1,24 Prozent auf 33.420,77 Punkte an. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 1,19 Prozent auf 4.158,77 Punkte nach oben. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg um 1,22 Prozent auf 13.589,26 Punkte.

Gewinne in Asien

Signale eines leichten Fortschritts im US-Schuldenstreit haben die Börsen Asiens am Donnerstag angetrieben. Ein Durchbruch im Gerangel um die Anhebung der Schuldenobergrenze der USA steht allerdings weiterhin aus. Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg zuletzt um eineinhalb Prozent. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen in Shenzen und Shanghai gewann 0,3 Prozent und der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungsregion Hongkong zog um rund ein Prozent an.

Renten

Bund-Future 135,27 -0,01%

Devisen: Euro stabilisiert sich nach Verlusten der vergangenen Wochen weiter

Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstagmorgen kaum bewegt. Ein Euro kostete zuletzt 1,0838 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Nach den zuletzt deutlichen Verlusten stabilisierte sich der Kurs damit weiter. Zum Vergleich: Anfang Mai mussten für einen Euro noch rund 1,10 Dollar gezahlt werden. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,0829 Dollar festgesetzt.

Am Donnerstag fehlen zunächst größere Impulse. Am Nachmittag könnten US-Wirtschaftsdaten zum Arbeits- und Immobilienmarkt sowie die Konjunktur-Frühindikatoren bewegen.

Im Fokus bleibt zudem der Streit um eine Anhebung der US-Schuldenobergrenze, ohne die den USA schon im Juni ein Zahlungsausfall droht - mit wohl schweren Folgen für die Weltwirtschaft. Zuletzt gab es Signale einer leichten Annäherung zwischen Republikanern und Demokraten, ein Durchbruch steht aber noch aus.

Euro/USD 1,0834 -0,06%

USD/Yen 137,67 -0,01%

Euro/Yen 149,15 -0,05%

Ölpreise geben leicht nach

Die Ölpreise haben am Donnerstag im frühen Handel leicht nachgegeben. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli 76,73 US-Dollar und damit 23 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Juni-Lieferung fiel um 25 Cent auf 72,58 Dollar.

Die Hoffnung auf eine Einigung im US-Schuldenstreit hatte die Ölpreise am Vortag etwas gestützt. Zuletzt gab es Signale einer leichten Annäherung zwischen Republikanern und Demokraten, ein Durchbruch steht aber noch aus. Ohne eine Einigung droht den USA im Juni ein Zahlungsausfall - mit wohl schweren Folgen für die Weltwirtschaft und damit auch für die Ölnachfrage.

Grundsätzlich steht Rohöl seit längerer Zeit unter Druck. Seit Jahresbeginn sind die Preise um mehr als zehn Prozent gefallen. Gründe sind vor allem Konjunktursorgen.

Brent 76,72 -0,24 USD

WTI 72,57 -0,26 USD

Umstufungen von Aktien

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR SAP AUF 135 (133) EUR - 'BUY'

- CITIGROUP HEBT SIEMENS ENERGY AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 29 (23) EUR

- WDH/GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR BRENNTAG AUF 99 (89) EUR - 'BUY'

- WDH/SOCGEN SENKT EON AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 13,20 (13,10) EUR

- CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR CISCO AUF 65 (69) USD - 'OUTPERFORM'

- JEFFERIES HEBT MITCHELLS & BUTLERS AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 270 (170) PENCE

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR ADYEN AUF 1657 (1677) EUR - 'BUY'

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR THE GYM GROUP AUF 180 (220) PENCE - 'BUY'

- WDH/CITIGROUP SENKT MARKS & SPENCER AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 170 (175) PENCE

- WDH/RBC STARTET ADVANCED MEDICAL SOLUTIONS MIT 'SECTOR PERFORM' - 285 PENCE

Termine Unternehmen

08:00 GBR: National Grid, Jahreszahlen

08:00 GBR: BT Group, Jahreszahlen

08:00 GBR: Easyjet, Halbjahreszahlen (9.10 h Call)

08:00 GBR: Burberry, Jahreszahlen

12:00 GBR: Lloyds Banking Group, Hauptversammlung

12:00 USA: Walmart, Q1-Zahlen

12:30 CHN: Alibaba, Jahreszahlen

18:00 USA: AMD, Hauptversammlung

22:30 USA: AT&T, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

10:00 ESP: Handelsbilanz 03/23

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Philly Fed Outlook 05/23

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 04/23

16:00 USA: Frühindikator 04/23

Sonstige Termine

DEU: Beginn internationales Messe-Event für Auto-Tuning «Tuning World Bodensee», Friedrichshafen

Hinweis

DEU: Feiertag, Börse geöffnet

CHE/DNK/NOR/SWE/FIN: Feiertag, Börsen geschlossen

Redaktion onvista/dpa-AFX