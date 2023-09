Der Dax dürfte am Donnerstag etwas weiter nachgeben. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex ein Minus von 0,3 Prozent auf 15.690 Punkte. Er rutscht damit auf das Wochentief vom Vortag bei 15.676 Punkten zu. Die Marke von 15.500 Punkten sowie die knapp darunter liegenden 200-Tage-Linien als Indikatoren für den langfristigen Trend bleiben charttechnisch im Fokus. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wurde ebenfalls 0,3 Prozent tiefer erwartet.

An der Wall Street seien starke Wirtschaftsdaten von den Anlegern negativ aufgenommen worden und die Anleihezinsen weiter gestiegen, erklärte Analyst Stephen Innes vom Vermögensverwalter SPI Asset Management. Am Markt stelle man sich auf einen möglicherweise längeren Zinserhöhungszyklus der US-Notenbank ein. Signale für fallende Zinsen in nächster Zeit seien zumindest unwahrscheinlich.

Hierzulande stehen unter anderem die beiden Dax-Werte SAP und Deutsche Telekom im Fokus. Der Softwarekonzern SAP will die Bonner Software-Management-Firma LeanIX übernehmen. Der Abschluss der Übernahme wird noch im vierten Quartal erwartet. Verkäufer sind nach Informationen des "Handelsblatts" Investoren rund um die Deutsche Telekom. Deren Risikokapitalsparte Deutsche Telekom Capital Partners hielt 22 Prozent der Anteile.

Zur Telekom gab es auch die Nachricht, dass die Tochter T-Mobile US erneut eigene Aktien in Milliardenhöhe zurückkaufen will. Nach den bisherigen freigegebenen 14 Milliarden US-Dollar plant Unternehmenschef Mike Sievert weitere 19 Milliarden Dollar (17,7 Mrd Euro) bis Ende des nächsten Jahres ein, wie er auf einer Investorenveranstaltung mitteilte. Diese Summe liege etwas unter den Markterwartungen, sagte ein Händler.

Auf der Handelsplattform Tradegate notierten die Aktien von SAP 0,3 Prozent unter dem Xetra-Schlusskurs vom Mittwoch. Die Papiere der Deutschen Telekom fielen auf Tradegate um ein Prozent.

Der ThyssenKrupp-Finanzchef Klaus Keysberg wird den Konzern verlassen. Der Manager will seinen bis Ende Juli 2024 laufenden Vertrag nicht verlängern. Dies sei leicht negativ für die Stimmung, hieß es am Markt.

Weitere Inflationssorgen - Amerikanische Börsen belastet

Die US-Börsen haben am Mittwoch Kursabschläge erlitten. Als Belastung erwiesen sich die von den gestiegenen Ölpreisen wieder angeheizten Inflationssorgen. Eine anziehende Teuerung könnte die US-Notenbank Fed dazu zwingen, die Zinsen noch für eine längere Zeit auf ihrem hohen Niveau zu lassen, und so die ohnehin schon schwächelnde Konjunktur zusätzlich bremsen. Gute heimische Daten zur Wirtschaftsstimmung sorgten nur kurz für einen Lichtblick, und auch der Fed-Konjunkturbericht ("Beige Book") gab keine Impulse. Der Leitindex Dow Jones Industrial gab um 0,57 Prozent auf 34.443,19 Punkte nach.

Asien richtet Augen auf USA - Auch hier gedrückte Stimmung

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag nachgegeben. Die Sorge vor weiter steigenden Leitzinsen in den USA drückte auch in Asien die Stimmung. Der japanische Nikkei 225 sank kurz vor dem Handelsende um 0,7 Prozent.

Der CSI 300, der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, büßte im späten Handel 0,9 Prozent ein. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gab um rund ein Prozent nach. Chinas Außenhandel hat seine Talfahrt im August fortgesetzt.

Renten:

Bund-Future 130,48 -0,03%

Devisen: Euro knapp über Drei-Monats-Tief

Der Euro hat am Donnerstagmorgen knapp über seinem am Vortag markierten dreimonatigen Tiefstand gegenüber dem US-Dollar notiert. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0720 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,0745 Dollar festgesetzt.

Der Euro wird seit einiger Zeit von einer Kombination aus schwachen Wirtschaftsdaten aus dem Währungsraum und soliden Konjunkturzahlen aus den USA unter Druck gesetzt. Hinzu kommt die Erwartung, dass die EZB auf ihrer nächsten Zinssitzung in einer Woche mit ihren Zinsanhebungen zumindest pausieren könnte.

Im Tagesverlauf stehen in Europa Produktionszahlen aus der Industrie in Deutschland und Wachstumszahlen aus dem Euroraum auf der Agenda. In den USA werden die wöchentlichen Zahlen vom Arbeitsmarkt erwartet.

Euro/USD 1,0718 -0,08

USD/Yen 147,5985 -0,04

Euro/Yen 158,2015 -0,14

Ölpreise geben nach jüngstem Schub leicht nach

Die Ölpreise haben am Donnerstag im frühen Handel nach dem jüngsten Schub leicht nachgegeben. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November 90,28 US-Dollar. Das waren 32 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Oktober-Lieferung fiel um 37 Cent auf 87,17 Dollar.

Die Erdölpreise notieren damit etwas unterhalb ihrer in dieser Woche markierten Höchststände seit vergangenen November. Auftrieb kommt derzeit vor allem von der Angebotsseite, nachdem die beiden großen Förderländer Saudi-Arabien und Russland ihre Produktionsbeschränkungen in dieser Woche bis Jahresende verlängert hatten. Damit stemmen sich die Anführer des Ölverbunds Opec+ gegen aus ihrer Sicht zu niedrige Ölpreise.

Ein weiterer wichtiger Grund für die steigenden Erdölpreise sind neben einer regen Nachfrage auch knappe Lagerbestände. Im Tagesverlauf veröffentlicht das US-Energieministerium seine wöchentlichen Bestandsdaten. Am Mittwochabend hatte bereits das privatwirtschaftliche American Petroleum Institute (API) über einen Abbau der landesweiten Vorräte berichtet.

Brent 90,31 -0,29 USD

WTI 87,20 -0,34 USD

