Heute um 20 Uhr werden die September-Sitzungsprotokolle der Fed veröffentlicht. - Anleger erhoffen sich dann ein wenig mehr Klarheit über das weitere Vorgehen der Zinspolitik. - Heute geht Birkenstock an die Börse. Der IPO findet in New York statt.

Nach der Erholungsrallye am Vortag droht dem Dax zur Wochenmitte erst einmal der Schwung auszugehen. Trotz guter Vorgaben aus Asien signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex eine Stunde vor Handelsbeginn ein Minus von 0,3 Prozent auf 15.373 Punkte. Mit 15.443 Punkten war ihm am Dienstag an der 21-Tage-Linie und nur kurz unter der exponentiellen 200-Tage-Linie schon die Luft ausgegangen. Für sein Eurozonen-Pendant EuroStoxx 50 zeichnet sich am Mittwochmorgen ein etwas stärkerer Rückgang ab.

Kommt die Zinspause?

Moderate Töne von US-Notenbankern, die auf eine neuerliche Zinspause in den Vereinigten Staaten hoffen lassen, hatten zuletzt die Sorgen wegen des akuten Konflikts im Nahen Osten in den Hintergrund gedrängt. Nun warten die Anleger gespannt auf die am Nachmittag anstehenden Erzeugerpreise aus den USA. Am Abend veröffentlicht zudem die US-Notenbank Fed das Protokoll zu ihrer September-Sitzung.

Einzelwerte im Überblick

Die endgültigen Daten zu den deutschen Verbraucherpreisen im September belegten einen erwartungsgemäßen Anstieg, was dem Dax einen zusätzlichen Dämpfer verpassen könnte. Nicht so schlecht wie befürchtet ausgefallene Zahlen des Technologieriesen Samsung gaben jedoch der technologielastigen Hongkonger Börse Auftrieb und könnten auch die Branche in Deutschland stützen - etwa die Papiere von Halbleiterunternehmen wie Infineon und Elmos.

Dagegen ging es für die Aktien des Dialysespezialisten FMC vorbörslich um sieben Prozent bergab. Börsianer verwiesen darauf, dass der Insulinhersteller Novo Nordisk eine klinische Studie mit seinem Medikament Ozempic zur Behandlung von Nierenversagen bei Diabetespatienten wegen guter Ergebnisse vorzeitig beenden will. Der JPMorgan-Experte David Adlington erwähnte, er habe zuvor schon darauf hingewiesen, dass diese Studie ein Risiko für die Zahl der Dialysepatienten darstelle.

Ein enttäuschender Quartalsbericht des Luxusgüterherstellers LVMH dürfte Händlern zufolge die Stimmung für Unternehmen wie den Sportartikelhersteller Adidas, den Modekonzern Hugo Boss und den Konsumgüterhersteller Beiersdorf trüben.

US-Indizes im Plus

Nach zuletzt zwei guten Börsentagen hat sich die Erholung an den US-Aktienmärkten am Dienstag fortgesetzt. Angetrieben wurden die Kurse von der Hoffnung, dass der Reigen der Zinserhöhungen in den USA ein Ende finden könnte.

Der Chef der regionalen Notenbank von Atlanta, Raphael Bostic, bekräftigte am Dienstag seine Ansicht, dass die Leitzinsen in den USA wohl nicht noch weiter erhöht werden müssen. Die Geldpolitik der Federal Reserve sei nun restriktiv genug, so Bostic, um die Inflation wieder in Richtung zwei Prozent zu bewegen. Das verlieh den US-Börsen Auftrieb. Am US-Anleihemarkt gaben hingegen die Zinsen auf Staatsanleihen ihre zwischenzeitlichen Gewinne großteils wieder ab.

Mit Spannung wird der heutige Börsengang von Birkenstock erwartet. Er erfolgt nicht in Frankfurt, sondern in New York. Der Grund: Der Mutterkonzern LVMH hat sich für diesen Finanzplatz aufgrund der höheren Liquidität entschieden. Diese Entscheidung wird als Niederlage für den Finanzstandort Deutschland gewertet. Es werden insgesamt 32,3 Millionen Aktien platziert zu einem Zeichnungspreis von 46 USD.

Dow Jones : plus 0,4 Prozent auf 33.739 Punkte

: plus 0,4 Prozent auf 33.739 Punkte S&P 500 : plus 0,52 Prozent auf 4.358 Punkte

: plus 0,52 Prozent auf 4.358 Punkte Nasdaq 100: plus 0,56 Prozent bei 15.131 Punkte

Asiens Börsen im Plus

In Asien haben die wichtigsten Aktienmärkte am Mittwoch zugelegt.

Nikkei 225 : plus 0,6 Prozent auf 31.936 Punkte

: plus 0,6 Prozent auf 31.936 Punkte Hang Seng : plus 1,96 Prozent auf 18.014 Punkte

: plus 1,96 Prozent auf 18.014 Punkte CSI 300: plus 0,4 Prozent auf 3.671 Punkte

In Südkorea legte der Kospi getrieben von positiv aufgenommenen Zahlen des Schwergewichts Samsung mehr als zwei Prozent zu. Der Technologiekonzern vermeldete zwar einen deutlichen Einbruch beim operativen Ergebnis. Experten hatten allerdings mit einem noch stärkeren Rückgang gerechnet.

Renten

Bund-Future 129,15 0,00%

Devisen: Euro stabil bei rund 1,06 US-Dollar

Der Euro hat am Mittwoch im frühen Handel stabil bei der Marke von 1,06 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0605 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag etwas tiefer auf 1,0582 Dollar festgesetzt.

Von seinen Verlusten zu Wochenbeginn hat sich der Euro wieder erholt. Zugleich tendiert die globale Reservewährung US-Dollar etwas schwächer. Auch an den Aktienmärkten hat sich die Lage etwas beruhigt, nachdem sie sich zum Wochenstart deutlich eingetrübt hatte. Ausschlaggebend war der schwere Angriff der Hamas auf Israel.

Zur Wochenmitte könnten datenseitig Preisdaten aus den Vereinigten Staaten von Interesse sein. Es werden Zahlen zur Preisentwicklung auf Unternehmensebene erwartet. Außerdem veröffentlicht die US-Zentralbank Fed am Abend ihr Protokoll zur jüngsten Zinssitzung. Analysten und Anleger erhoffen sich Hinweise darauf, ob die Fed ihre Leitzinsen weiter anhebt.

EUR / USD : 1,0605 (+/- 0,00 Prozent)

: 1,0605 (+/- 0,00 Prozent) USD / JPY : 148,84 (+ 0,09 Prozent)

: 148,84 (+ 0,09 Prozent) EUR / JPY: 157,85 (+0,08 Prozent)

Ölpreise legen auf erhöhtem Niveau leicht zu

Die Ölpreise haben am Mittwoch im frühen Handel auf erhöhtem Niveau leicht zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember kostete am Morgen 87,96 US-Dollar. Das waren 31Cent mehr als am Vorabend. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur November-Lieferung stieg um 26 Cent auf 86,23 Dollar.

Nach kräftigen Aufschlägen zu Wochenbeginn haben sich die Erdölpreise zuletzt stabilisiert. Am Montag hatte der schwere Angriff der Hamas auf Israel für große Unsicherheit an den Finanzmärkten gesorgt. Eine Sorge gilt der Möglichkeit, dass sich der Konflikt im ölreichen Nahen Osten ausweiten könnte.

Eine Schlüsselrolle kommt Iran zu, das als Unterstützer der islamistischen Hamas gilt. Das Land liegt direkt an der wichtigen Meeresenge von Hormus, durch die ein erheblicher Teil der Öltransporte aus der Region verläuft.

Nordseesorte Brent: plus 0,32 USD auf 87,97 USD

Sorte WTI: plus 0,27 USD auf 86,24 USD

Umstufungen von Aktien

- BARCLAYS STARTET GERRESHEIMER MIT 'OVERWEIGHT' - ZIEL 120 EUR

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR SMA SOLAR AUF 75 (85) EUR - 'HOLD'

- CITIGROUP HEBT SILTRONIC AUF 'BUY' (NEUTRAL)

- DEUTSCHE BANK RESEARCH SENKT HAPAG-LLOYD AUF 'SELL' (HOLD) - ZIEL 91 (150) EUR

- GOLDMAN HEBT 1&1 AUF 'BUY' (NEUTRAL)

- GOLDMAN NIMMT UNITED INTERNET MIT 'BUY' WIEDER AUF

- JEFFERIES STARTET BEFESA MIT 'BUY' - ZIEL 36 EUR

- RBC SENKT ZIEL FÜR GEA GROUP AUF 30 (31) EUR - 'UNDERPERFORM'

- WDH/BARCLAYS STARTET RHEINMETALL MIT 'OVERWEIGHT' - ZIEL 300 EUR

- UBS SENKT MORGAN STANLEY AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 84 (110) USD

- JEFFERIES HEBT DIGITAL 9 INFRASTRUCTURE AUF 'HOLD' (UNDERPERFORM)

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR GSK AUF 1650 (1525) PENCE - 'HOLD'

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR NOVARTIS AUF 100 (105) CHF - 'BUY'

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR ROCHE AUF 285 (305) CHF - 'HOLD'

- JPMORGAN HEBT CRODA AUF 'NEUTRAL' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 4400 (5000) PENCE

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR LVMH AUF 835 (870) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN STARTET SVENSKA CELLULOSA MIT 'NEUTRAL' - ZIEL 163 SEK

- RBC HEBT ZIEL FÜR UNILEVER AUF 4300 (4200) PENCE - 'SECTOR PERFORM'

- RBC SENKT ZIEL FÜR LVMH AUF 800 (810) EUR - 'OUTPERFORM'

- UBS SENKT ZIEL FÜR LVMH AUF 829,40 (837,00) EUR - 'BUY'

Termine Unternehmen

08:00 DEU: Cropenergies, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Asos plc, Jahreszahlen

USA: Birkenstock Erster Handelstag New York

DEU: Symrise, Capital Markets Day

Termine Konjunktur

08:00 DEU: Verbraucherpreise 09/23 (endgültig)

13:00 USA: MBA Hypothekenanträge

14:30 USA: Erzeugerpreise 09/23

15:30 USA: IWF, Fiscal Monitor

20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 19/20.9.23

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

Sonstige Termine

10:00 DEU: Pk Verbraucherzentrale Bundesverband zu steigenden Lebensmittelpreisen und politischen Forderungen, Berlin

13:00 DEU: Bundestag u.a. mit Befragung der Bundesregierung (Außenministerin Annalena Baerbock und Umweltministerin Steffi Lemke, Fragestunde, Raumfahrtstrategie der Bundesregierung und Globaler Mindestbesteuerung

+ 13.00 Schweigeminute des Bundestags mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Ron Prosor, Botschafter des Staates Israel

+ 13.00 Rede zur Lage in Israel von Bundestagspräsidentin Bärbel Bas

14:15 DEU: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) legt Herbstprojektion vor

17:00 DEU: Wirtschaftskonferenz 2023 «Industrie und Mittelstand gemeinsam stärken» der SPD-Bundestagsfraktion

+ 19.00 Rede Bundeskanzler Olaf Scholz

18:30 DEU: Diskussionsveranstaltung zum Thema «Deutsche Häfen und Schifffahrt auf Kurs für die Energie- und Klimawende»

BEL: Nato-Verteidigungsministertreffen und Treffen der US-geführten Kontaktgruppe zur Unterstützung der Ukraine

+ 18.30 Pk mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg

DEU: Gewerkschaft Verdi ruft Beschäftigte im Einzelhandel im Tarifstreit in Berlin und Brandenburg zum Streik auf (bis 14.10.)

DEU: Treffen der Allianz für Transformation

+ ca. 15.15 Presseunterrichtung nach dem Treffen

DEU: Verkehrsministerkonferenz (VMK) (bis 12.10.)

MAR: Treffen der Finanzminister und Zentralbankchefs der G20-Staaten (bis 13.10.)

