Deutsche Telekom steht kurz vor einem 23-Jahreshoch!

Die Deutsche Telekom springt unter die Top10 der weltweit wertvollsten Marken. In Europa sind die Bonner erneut auf Platz 1 zu finden. Dies geht aus der jüngst veröffentlichten Studie „Brand Finance Global 500“ hervor. Die Markenstrategie passt. Allmählich zeigt sich dies auch im Zahlenwerk und dem Aktienkurs.

Anfang November 2023 legten die Bonner Quartalszahlen vor. Demnach legte der Umsatz im dritten Quartal operativ leicht zu. Der Konzernüberschuss stieg hingegen um 21,9 Prozent auf 1,9 Milliarden Euro. Grund genug, erneut die Prognose für das Gesamtjahr anzuheben. „Die Telekom wächst in unsicheren Zeiten auf beiden Seiten des Atlantiks ungebremst weitet“, sagte Konzernchef Tim Höttges bei der Vorlage der Zahlen und stellte eine Dividendenerhöhung und ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von bis zu zwei Milliarden Euro in Aussicht.

Die Botschaften kamen bei den Investoren und Analysten mehrheitlich gut an. Mit einem KGV von 18,8 und einer Dividendenrendite von 3,1 Prozent (Quelle: Refinitiv) ist die Aktie moderat bewertet. Schwache Nachrichten des Unternehmens oder eine Konsolidierung des Gesamtmarkts könnten die Aktie allerdings unter Druck setzen.

Widerstandsmarken: 22,90/23,90/24,60 EUR Unterstützungsmarken: 21,50/21,85/22,35 EUR Die Aktie von Deutsche Telekom bildet seit Frühjahr 2020 einen Aufwärtstrend. Nach einer Konsolidierung von April 2023 bis August 2023 nahm die Aktie den Aufwärtstrend wieder auf und schraubte sich in den Bereich von EUR 22,90. Gelingt der Ausbruch über das Level und damit auf das höchste Niveau seit 2001 eröffnet sich weiteres Aufwärtspotenzial bis knapp EUR 24 und im weiteren Verlauf bis EUR 24,60. Auf der Unterseite findet das DAX®-Papier zwischen EUR 21,85 (61,8%-Retracementlinie) und EUR 22,35 (jüngstes Tief) eine Unterstützungszone. Rücksetzer in diese Zone dürften die aktuell bullishe Stimmung nicht trüben. Sinkt die Aktie jedoch unter EUR 21,55 könnte die Stimmung nachhaltig drehen. Deutsche Telekom in EUR; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag) Betrachtungszeitraum: 13.09.2022–18.01.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Deutsche Telekom in EUR; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 19.01.2001– 18.01.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Strukturierte Produkte wie Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert die Aktie bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Turbo Open End Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung der Aktie teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Index in die entgegengesetzte Richtung einschlägt. Bonus Cap-Zertifikate Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Euro Bonuslevel/Cap in Euro Finaler Bewertungstag Deutsche Telekom HC9ERJ 29,56 19,00 33,00 20.09.2024 Deutsche Telekom HD0Z3J 30,58 20,00 38,00 20.12.2024 Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 18.01.2024; 14:55 Uhr Tradingmöglichkeiten Turbo Bull Open End auf Deutsche Telekom für Spekulationen, dass der Aktienkurs steigt

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Euro

Knock-Out Barriere in Euro Hebel finaler Bewertungstag Deutsche Telekom HC1EX8 4,30 18,500521 18,500521 5,30 Open End Deutsche Telekom HD0F1B 2,08 20,740332 20,740332 10,97 Open End Deutsche Telekom HD0K58 1,40 21,429016 21,429016 16,32 Open End Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 18.01.2024; 15:00 Uhr Turbo Bear Open End auf Deutsche Telekom für Spekulationen, dass der Aktienkurs fällt

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Euro

Knock-Out Barriere in Euro Hebel finaler Bewertungstag Deutsche Telekom HC5SD8

4,27 26,995544 26,995544 -5,34 Open End Deutsche Telekom HC46S2 2,23 24,950458 24,950458 -10,23 Open End Deutsche Telekom HC4Y4T 1,46 24,183804 24,183804 -15,66 Open End Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 18.01.2024; 15:00 Uhr