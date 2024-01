Deutsche Telekom - Höchster Stand seit 2001

Der Pullback an die alten Ausbruchsmarken bei rund 19 EUR sowie die beiden „Hammer“-Umkehrmuster stellten in der Rückspiegelbetrachtung einen idealtypischen Einstiegszeitpunkt dar (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 13. November). Inzwischen wird die Aktie der Deutschen Telekom mit einem neuen Verlaufshoch (23,40 EUR) – und damit dem höchsten Stand seit dem Jahr 2001 belohnt. Unter dem Strich liegt der Telekomtitel im bisherigen Jahresverlauf 6 % im Plus und zeigt dem DAX® (+ 1,25 %) damit die Rücklichter. Als strategischer Kurstreiber fungiert weiterhin die riesige Bodenbildung seit Beginn des Jahrtausends (siehe Chart). Das Kursziel – abgeleitet aus der Höhe der langfristigen unteren Umkehr – lässt sich auf rund 25 EUR taxieren. Wenn Anlegerinnen und Anleger den jüngsten Rücksetzer zudem als „V-Formation“ interpretieren, dann ergibt sich daraus perspektivisch sogar ein Anschlusspotenzial bis in den Bereich von 27 EUR. In der Summe liegt also unverändert ein stabiler Aufwärtstrend vor, welcher auf neue Mehrjahreshochs hoffen lässt. Unter Risikogesichtspunkten können Investorinnen und Investoren den Stopp zur Sicherung der bisher aufgelaufenen Kursgewinne auf das Niveau des Dezember-Tiefs bei 21,34 EUR nachziehen.

Deutsche Telekom (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Deutsche Telekom

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

