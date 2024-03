Der Dax dürfte sich nach seinem am Vortag ersten kurzen Sprung über die 18.000 Punkte auch am Donnerstag an dieser Hürde abarbeiten. Es fehlt derzeit an Impulsen für eine nachhaltige Überwindung dieser wichtigen psychologischen Marke. Die Wall Street hatte tags zuvor im späteren Handelsverlauf ihre Gewinne fast komplett abgegeben. Die Nasdaq-Börse, die bereits schwächer gestartet war, hatte letztlich auch mit Verlusten geschlossen.

Rund eine Stunde vor dem Auftakt signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex einen fast unveränderten Start mit plus 0,04 Prozent auf 17.969 Punkte. Tags zuvor war der Dax kurz bis auf 18.001 Punkte geklettert, bevor der Mut die Anleger wieder verließ. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 dürfte am Donnerstag ebenfalls fast unverändert in den Tag starten.

„Am heutigen Donnerstag heißt es nun erstmal durchatmen“, schrieb Charttechniker Martin Utschneider von der Finanzethos GmbH. Eine Konsolidierung auf sehr hohem Niveau sei zu erwarten. Laut Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners wäre es für den Markt „sogar gesund, wenn er erst einmal konsolidieren und nicht in diesem Tempo weiter steigen würde“. Das schaffe „Kraft für neue Höhen“, sagte auch Utschneider

Spannend wird es vor allem erst einmal am Freitag, denn dann ist großer Verfallstag an den Terminbörsen. Optionen und Futures auf Aktien und Aktienindizes laufen aus, was oberhalb der 18.000 Punkte noch einmal für viel Bewegung auch im Dax sorgen könnte. In der Vergangenheit waren derlei Termine nicht selten entscheidende Wendepunkte für den Markt gewesen.

Ansonsten wird bereits auf die nächste Zinssitzung der US-Notenbank Fed am kommenden Mittwoch gewartet. Über den Spielraum der Fed für bald erhoffte Zinssenkungen könnten an diesem Donnerstag einige weitere US-Wirtschaftsdaten Aufschluss geben, darunter die Einzelhandelsumsätze und Erzeugerpreise.

Wall Street: Nur Dow Jones im Plus

An den US-Börsen haben sich die Anleger nach dem starken Vortag am Mittwoch zurückgehalten. Am besten hielt sich noch der Leitindex Dow Jones, der mit einem kleinen Plus aus den Handel ging.

Asiens Börsen uneinheitlich

Die größten und wichtigsten asiatischen Aktienmärkte haben sich am Donnerstag unterschiedlich entwickelt. Während die Indizes in China und Hongkong fielen, legte der japanische Leitindex Nikkei zu und reduzierte die Verluste der vergangenen Tage. Nach dem vergangenen Donnerstag erreichten Rekordhoch von 40.472 Punkten hatte der Index in den vergangenen Tagen nachgegeben.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 38.807 +0,29 Prozent Hang Seng 16.912 -1,00 Prozent CSI 300 3.562 -0,29 Prozent

Renten

Anleihenindex Punkte Veränderung Bund-Future 132,55 -0,02 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,3655 +0,45 Prozent 10-jährige US-Anleihen 4,201 +0,22 Prozent

Devisen: Euro gibt zum US-Dollar leicht nach

Im Tagesverlauf richtet sich die Aufmerksamkeit an den Finanzmärkten vor allem in Richtung USA. Dort stehen am Nachmittag einige beachtenswerte Konjunkturdaten auf dem Programm. Erwartet werden Umsatzzahlen aus dem Einzelhandel, Preisdaten und die wöchentlichen Zahlen vom Arbeitsmarkt. Knapp eine Woche vor der Zinsentscheidung der US-Zentralbank dürften die Veröffentlichungen genau beäugt werden.

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0940 -0,07 Prozent USD / JPY 147,91 +0,10 Prozent EUR / JPY 161,81 +0,03 Prozent

Ölpreise stagnieren auf erhöhtem Niveau

Am Mittwoch hatten die Erdölpreise um etwa eineinhalb Dollar zugelegt. Ausschlaggebend waren neue Lagerdaten der US-Regierung, die den ersten Rückgang der landesweiten Rohölvorräte seit mehreren Wochen erbrachten. Lagerdaten aus den USA werden derzeit besonders beachtet. Denn die Vereinigten Staaten zählen zu den Ländern, die ihre Förderung - im Gegensatz zum großen Förderverbund Opec+ - nicht knapp halten, sondern ausweiten.

Mit den jüngsten Zuwächsen nähern sich die Rohölpreise ihren mehrmonatigen Höchstständen. Seit Jahresbeginn sind die Preise moderat gestiegen. Während die hohen geopolitischen Spannungen für Risikoaufschläge sorgen, stellt die schwächelnde Nachfrage eine Art Preisbremse dar. Hintergrund ist die kraftlose Konjunktur in China und Teilen Europas.

Sorte Kurs Veränderung Brent 84,04 USD +0,01 USD WTI 79,66 USD -0,06 USD

Umstufungen von Aktien

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR ZALANDO AUF 22 (21) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR DHL GROUP AUF 45 (49) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR FUCHS SE AUF 48 (44) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR EON AUF 16,50 (16) EUR - 'BUY'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR HELLOFRESH AUF 9 (18) EUR - 'OVERWEIGHT'

- RBC STARTET CARL ZEISS MEDITEC MIT 'OUTPERFORM' - ZIEL 150 EUR

- UBS HEBT ZIEL FÜR ADIDAS AUF 228 (203) EUR - 'BUY'

- WDH/JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR ADIDAS AUF 185 (165) EUR - 'HOLD'

- BERNSTEIN HEBT MAPLEBEAR AUF 'OUTPERFORM' (MARKET-PERFORM) - ZIEL 43 (30) USD

- BERENBERG SENKT SES SA AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 6,80 (7,20) EUR

- BERENBERG STARTET LOGITECH MIT 'BUY' - ZIEL 98 CHF

- BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR FERRARI AUF 365 (340) EUR - 'MARKET-PERFORM'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR INDITEX AUF 51 (45,50) EUR - 'BUY'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR INDITEX AUF 48 (42) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR LEGAL & GENERAL AUF 330 (305) PENCE - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN NIMMT LONDONMETRIC MIT 'OVERWEIGHT' WIEDER AUF - ZIEL 230 PENCE

- JPMORGAN SETZT LEGAL & GENERAL AUF 'POSITIVE CATALYST WATCH' VOR CMD

- RBC STARTET ALCON MIT 'SECTOR PERFORM' - ZIEL 85 CHF

- RBC STARTET REVENIO GROUP MIT 'OUTPERFORM' - ZIEL 32 EUR

- STIFEL HEBT SANOFI AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 109 (95) EUR

- WDH/JEFFERIES SENKT KARDEX HOLDING AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 255 (245) CHF

Termine Unternehmen

06:45 CHE: Meyer Burger Technology, Jahreszahlen

07:00 CHE: Swiss Life, Jahreszahlen

07:00 DEU: K+S, Jahreszahlen (10.30 h Bilanz-Pk, 13.30 h Analystenkonferenz)

07:00 DEU: Vitesco Technologies, Jahreszahlen

07:00 DEU: Lanxess, Jahreszahlen (10.00 h Bilanz-Pk, 13.00 h Analystenkonferenz)

07:00 DEU: Deutsche Bank, Geschäftsbericht

07:00 DEU: Hamborner Reit, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: RWE, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 h Bilanz-Pk, 13.00 h Analystenkonferenz)

07:10 DEU: Elmos Semiconductor, Jahreszahlen

07:30 DEU: Rheinmetall, Jahreszahlen (10.00 h Bilanz-Pk)

07:30 DEU: Hapag-Lloyd, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 LUX: SAF Holland, Geschäftsbericht

08:00 LUX: RTL Group, Jahreszahlen (9.00 h Pk)

08:00 AUT: Verbund, Jahreszahlen

08:00 GBR: Deliveroo plc, Jahreszahlen

08:30 TWN: Foxconn Technology, Q4-Zahlen

10:00 DEU: Deutsche Familienversicherung, Jahreszahlen

10:30 DEU: Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba), Bilanz-Pk

21:05 USA: Adobe, Q1-Zahlen

Termine Unternehmen ohne Zeitangabe

DEU: DWS, Geschäftsbericht

DEU: Munich Re, Geschäftsbericht

DEU: Teamviewer, Geschäftsbericht

DEU: Bilfinger, Geschäftsbericht

ITA: Eni, Vorstellung Strategieplan 2024-2027

Termine Konjunktur

07:00 FIN: Verbraucherpreise 2/24

08:00 SWE: Verbraucherpreise 2/24

08:00 DEU: Inflationsausgleichsprämien bei Tarifbeschäftigten, Jahr 2024

09:00 ESP: Verbraucherpreise 2/24 (endgültig)

10:00 FRA: IEA, Monatsbericht Ölmarkt 2/24

12:00 IRL: Verbraucherpreise 2/24 (endgültig)

13:30 USA: Einzelhandelsumsatz 2/24

13:30 USA: Erzeugerpreise 2/24

13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

15:00 USA: Lagerbestände 1/24

Redaktion onvista/dpa-AFX