Deutsche Telekom und Sportdeutschland weiten Eishockey-Angebot aus

BERLIN (dpa-AFX) - Eishockey-Fans können bis 2028 die Weltmeisterschaften auf MagentaSport und MagentaTV verfolgen. Die Deutsche Telekom erwarb von der DOSB New Media GmbH Sublizenzen für die WM-Spiele. Bereits bei der diesjährigen WM vom 10. bis 26. Mai werden bis zu 21 Spiele live übertragen, inklusive aller Spiele der deutschen Nationalmannschaft sowie zwei Viertelfinals, die Halbfinals, das Spiel um Platz 3 und das Finale.

Zu der umfangreichen Kooperation im Bereich Eishockey gehören außerdem Spiele der nationalen Ligen DEL und DEL2, Partien der Champions Hockey League sowie der deutschen Nationalteams und den Weltmeisterschaften der Herren, Frauen und Junioren.

Auch Sportdeutschland.TV erweitert im Zuge der Kooperation sein Eishockey-Angebot deutlich. Unter anderem werden beim Online-Sportsender ab der kommenden Saison insgesamt 364 DEL-Hauptrundenpartien und bis zu 55 Playoff-Spiele als Pay-per-View-Angebot zu sehen sein. Insgesamt sei auf Sportdeutschland.TV das umfangreichste Eishockey-Angebot in Deutschland zu sehen, wie es in einer Mitteilung am Mittwoch hieß./deg/DP/men