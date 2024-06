Silberpreis fällt unter 30 Dollar – Anleger vor US-Konjunkturdaten auf der Hut

Vor Veröffentlichung bedeutender US-Konjunkturdaten sind Anleger am Silbermarkt zunächst in Deckung gegangen. Zu groß bleibt die Unsicherheit über den Gesundheitszustand der US-Wirtschaft und die damit im Zusammenhang stehenden Zinssenkungsfantasien. Während die Europäische Zentralbank am Donnerstag über den Leitzins entscheidet, kommt die US-Notenbank heute in einer Woche zusammen.

Auch der US-Arbeitsmarktbericht dürfte schon bald seine Schatten vorauswerfen.

Zwischen Konjunktursorgen und Zinshoffnungen – EZB im Blick

Die Sorge vor einer Konjunkturabkühlung in den USA hat den Risikoappetit der Marktakteure in der ersten Wochenhälfte deutlich eingetrübt. Der sogenannte ISM-Index für den Sektor des verarbeitenden Gewerbes hatte mit 48,7 Punkten deutlich unter den Erwartungen gelegen (49,6 Punkte).

Auf das Pendant für den Dienstleistungssektor blicken Anleger um 16:00 Uhr. Erwartet wird in diesem Fall ein Plus in Höhe von 1,4 Zählern auf 50,8 Punkte.

Aktuelle Webinare:

Titel Datum Startzeit Dauer Registrieren Preis, Volumen, Volatilität – Drei essentielle Faktoren des Tradings 6.6.2024 18:30 45 Minuten Registrieren Marktstrategien mit Chartanalyse: Praxis-Webinar mit IFTA-Präsident 19.6.2024 18:30 45 Minuten Registrieren