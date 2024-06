"Sell in May and go away"? - Bitcoin & Ethereum + GameStop im Fokus

„Sell in May and go away” – haben wir das Jahreshoch im Dax bereits gesehen?

Der Mai ist der zweitschlechteste Monat in einem Börsenjahr. Diesmal schloss er auf hohem Niveau, aber zweideutiger Interpretationen der technischen Lage. Sieben Monate Spekulation auf die Zinssenkung schaffte in DAX & Co. einen Mehrwert von rd. 320 Mrd. €. War das richtig, zu viel oder zu wenig? Das wird sich in den kommenden sechs Wochen herausstellen, bis die nächste Berichtssaison beginnt.

Wie bewerten Sie die Aussichten für Bitcoin und Ethereum in den kommenden 6-12 Monaten?

Alle Kryptowährungen sind ein Medium und ein Markt ohne ökonomisch fundierten Grund. Alle sind höchst technische Konstruktionen mit veritablen mathematischen Hintergründen. Dann geht es in allen Varianten darum, welche Marktpartei ihr eigenes Spiel aufbaut und gegen andere stellt. Die Prinzipien der Spieltheorie lassen sich anwenden. Eine seriöse Prognose ist unmöglich, aber ein Spiel in nun einmal ein Spiel und bleibt ein Medium.

Ist die Gamestop-Aktie ein solides Investment?

Die Vorgänge rund. um GameStop entziehen sich der normalen Interpretation. Es sind Lieblinge der Robinhood-Szene und zeichnet die schlechte Seite einer Börsenentwicklung, wo zu viel Geld zum Spielen verleitet. Allein die Tatsache, dass wenige Personen die Szene zeitweise beherrschen. Klassisches Gambling.