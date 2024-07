Der fulminante Lauf der Aktien von SAP hat am Dienstag auch den deutschen Aktienmarkt vorangetrieben. Während die Papiere des Software-Entwicklers mit der Aussicht auf Einsparungen ein Rekordhoch erreichten, fehlte dem deutschen Leitindex Dax in der Spitze nur wenig mehr als ein Prozent für eine Höchstmarke.

Der Dax, in dem SAP die mit Abstand am schwersten gewichtete Aktie ist, stieg um 0,82 Prozent auf 18.557 Zähler. Der MDax der mittelgroßen Werte gab hingegen um 0,47 Prozent auf 25.298 Punkte nach.

SAP: Rekordhoch und starke Quartalszahlen

Das Rekordhoch bei SAP hängt zusammen mit der Veröffentlichung des Quartalsberichts. Dienstag hatten die Walldorfer das Zahlenwerk zum zweiten Quartal vorgelegt. Der Konzern ist nun noch etwas ambitionierter beim operativen Gewinn für das nächste Jahr. Analyst Toby Ogg von JPMorgan sprach von insgesamt ordentlichen Zahlen in einem Umfeld, das zunehmend unter Druck stehe. Die Aktie sprang auf ein Rekordhoch von etwas unter 196 Euro und landete damit in Sachen Kursentwicklung am Dienstag im Index auf dem zweiten Platz. Zuletzt ging es um 6,9 Prozent nach oben.

Sartorius-Aktie erholt sich dank Danahers-Zahlen

Besser lief es - zumindest an diesem einen Tag - nur für Sartorius. Die Aktien gewannen 7,7 Prozent und machten damit einen Teil der hohen Verluste im Zuge der jüngsten Prognosekürzung wieder wett. Vorbörsliche Kursgewinne des US-Life-Sciences-Konzerns Danaher nach dessen Quartalszahlen galten als Auslöser für das Kurshoch bei Sartorius. Die Zahlen bei Danaher seien besser als von Analysten erwartet ausgefallen, hieß es am Markt. Das helfe auch den Göttingern.

Porsche-Aktie stürzt nach Prognosesenkung ab

Weitere Unternehmen am deutschen Aktienmarkt enttäuschten mit gesenkten Jahreszielen. Der Sportwagenbauer Porsche schob seine Prognosekappungen zwar auf Probleme bei einem Zulieferer. Die Aktie sank aber dennoch 4,8 Prozent ab und war Schlusslicht im Index. Aktien des Chipkonzerns Infineon litten mit minus 3,5 Prozent unter einem schwächer als erwarteten Quartalsausblick des Chipherstellers NXP aus den Niederlanden.

(mit Material von dpa-AFX)