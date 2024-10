Eckert & Ziegler geht eine strategische Partnerschaft ein, die das Wachstumspotenzial im Bereich der Radiopharmazeutika weiter unterstreichen soll.

Eckert & Ziegler, ein führender Anbieter von isotopentechnischen Komponenten für Nuklearmedizin und Strahlentherapie, führt seine Wachstumsstrategie fort. Das im SDax gelistete Unternehmen hat einen globalen Liefervertrag mit dem australischen Biotech-Unternehmen GlyTherix unterzeichnet. GlyTherix entwickelt innovative Antikörper-Radiopharmaka zur Behandlung von aggressiven Tumoren.

Eckert & Ziegler ist ein Techkonzern, der sich auf die Entwicklung, Produktion und den Vertrieb von Komponenten für die Nuklearmedizin und Strahlentherapie spezialisiert hat. Das Unternehmen ist weltweit tätig und verfügt über ein umfassendes Produktportfolio. Neben Radioisotopen bietet Eckert & Ziegler auch medizinische Geräte, Dosimetriesysteme und Softwarelösungen an.

Lutetium-177 für innovative Krebstherapien

Im Rahmen der Vereinbarung wird Eckert & Ziegler das radioaktive Isotop Lutetium-177 in hoher Reinheit an GlyTherix liefern. Dieses Isotop spielt eine entscheidende Rolle in der zielgerichteten Strahlentherapie. In Kombination mit einem spezifischen Antikörper, der sich an Krebszellen bindet, ermöglicht Lutetium-177 eine hochpräzise Bestrahlung der Tumore, während gesundes Gewebe geschont wird.

Strategische Partnerschaft für beide Unternehmen

Die Zusammenarbeit mit GlyTherix unterstreicht die strategische Ausrichtung von Eckert & Ziegler auf den wachsenden Markt der Radiopharmazeutika. Durch die Lieferung hochwertiger Radioisotope trägt das Unternehmen maßgeblich zur Entwicklung von Krebstherapien bei. Für GlyTherix sichert die Vereinbarung eine stabile Versorgung mit dem wichtigen Wirkstoff und ermöglicht eine beschleunigte klinische Entwicklung.

Ausblick für Eckert & Ziegler

Mit der Partnerschaft mit GlyTherix baut Eckert & Ziegler seine Position auf dem Markt der Nuklearmedizin aus. Das Unternehmen profitiert von der steigenden Nachfrage nach radiopharmazeutischen Produkten und baut seine globale Präsenz kontinuierlich aus. Der Vorstand unterstreicht mit dieser Kooperation sein Willen zum Wachstum.

(mit Material von dpa-AFX)