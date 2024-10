Der deutsche Aktienmarkt hat am Mittwoch mit Beginn des US-Handels seine Kursgewinne ausgebaut und höher geschlossen. Beim Leitbarometer Dax stand ein Kursplus von einem Prozent auf 19.255 Punkte zu Buche.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen legte um 1,2 Prozent auf 26.938 Zähler zu.

In den USA gewann der Leitindex Dow Jones Industrial zum europäischen Börsenschluss 0,7 Prozent und der breit gefasste S&P 500 kletterte auf ein Rekordhoch. Wichtig für die zuletzt wieder etwas umstritteneren Zinssenkungserwartungen werden am Donnerstag die anstehenden US-Verbraucherpreise für September sein, bevor am Freitag dann von Banken die Berichtssaison in den USA eingeläutet wird.

Auch auf das am Mittwochabend noch anstehende Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank Fed werden die Marktteilnehmer achten. Sie erhofften sich davon mehr Klarheit bezüglich künftiger Zinssenkungen, schrieb Analyst Konstantin Oldenburger von CMC Markets. Die Fed versuche derzeit einen neuen Weg zu gehen, nämlich mit dem Zinssenkungszyklus nicht erst zu warten, bis ein Abschwung offensichtlich sei, so Oldenburger. Dieses mögliche Szenario komme am Mittwoch auch in Frankfurt gut an.

Bayer hat erneut Probleme in den USA

Mit einem Minus von knapp sieben Prozent auf 27,25 Euro waren die Aktien von Bayer am Mittwoch die schwächsten Titel im Dax. An einem einzigen Tag wurde eine Vielzahl wichtiger Indikatorlinien unterschritten, von der 21- bis hin zu 200-Tage-Linie.

Kursgewinne, die es in den vergangenen zwei Monaten in insgesamt drei Wellen gab, sind damit bei Bayer fast wieder vollständig verflogen. Börsianer verwiesen als Belastung auf die anhaltenden Rechtsrisiken wegen der Klagen, die es in den USA rund um den Unkrautvernichter Glyphosat und die Chemikalie PCB gibt.

Mit Blick auf PCB wurde bekannt, dass der oberste Gerichtshof des Staates Washington sich einen wichtigen Fall anschauen wird, nachdem ein untergeordnetes Berufungsgericht im Mai zu Gunsten von Bayer entschieden hatte. Für Bayer werde damit die Sorge größer, dass noch mehr aus der Sache wird, hieß es aus dem Handel.

Varta macht Riesensprung - aber wieso?

Mit einem sagenhaften Tagesgewinn von 87 Prozent schlossen dagegen die Aktien des Batteriekonzerns Varta. Am Dienstag hatte der Kurs schon um mehr als 29 Prozent angezogen.

Varta hatte die Unterzeichnung eines Vertrags mit dem Sportwagenbauer Porsche AG über ein Investment im Bereich für großformatige Lithium-Ionen-Zellen bekanntgegeben.

Laut Mitteilung vom Mittwoch einigte sich das Unternehmen mit seinem Kunden Porsche auf eine Mehrheitsbeteiligung an der Varta-Tochter V4Drive Battery GmbH. Zur Umsetzung des Investments soll eine Kapitalerhöhung bei der Tochter durchgeführt werden. Varta hatte am Montag bereits vermeldet, dass wesentliche Verträge mit Finanzierern und Investoren abgeschlossen wurden und damit ein weiterer Meilenstein im Rahmen ihres Sanierungskonzepts erreicht worden sei.

Allerdings: Im Zuge der Sanierung nach dem so genannten StaRuG-Verfahren sollen Kleinaktionäre alles verlieren und die Aktie von der Börse genommen werden. Das Risiko eines Totalverlusts ist entsprechend hoch - 87 Prozent Tagesplus hin oder her.

(mit Material von dpa-AFX)