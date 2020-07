Börse Frankfurt-News: Tech-ETFs als die "einzigen echten Gewinner"

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Der rasante Kursanstieg von US-Technologiewerten wie Amazon, Tesla oder Netflix

lässt Anleger zu Nasdaq-ETFs greifen. Doch auch breiter investierende Aktien-

ETFs bleiben gesucht. Die neuen "Kings of ETFs" sind aber Anleihen-ETFs - mit

hohen Zuflüssen.

8. Juli 2020. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Die Kauflaune hält an. "Wir sehen

Interesse in fast allen Bereichen", berichtet Christian Dürr von der Société

Générale. Laut Hubert Heuclin von der BNP Paribas konzentrieren sich Anleger

derzeit vor allem auf die USA.

Besonders viel Aufmerksamkeit erhalten Nasdaq-Tracker ( WKN A0F5UF ). "Das hängt

wohl mit der hervorragenden Entwicklung von Unternehmen wie Tesla und Amazon

zusammen", meint Leif Österwind von Lang & Schwarz. Heuclin bezeichnet Tech-

Aktien als "unique real winners, also die einzigen echten Gewinner. Sie hingen

eben nicht so am Konjunkturzyklus. "In einer Zeit mit unsicheren

Wachstumsaussichten sind Anleger bereit, einen Aufschlag zu zahlen für

Unternehmen, deren Geschäft Wachstumspotenzial hat."

Viel Zuspruch auch für breit streuende ETFs

Gesucht sind auch MSCI World-ETFs, Dürr meldet außerdem Zuflüsse in europäische

Faktor-ETFs wie den Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor ( WKN A2H57F )

und in US-Aktien ( WKN ETFL27 ). Flows in beide Richtungen meldet Heuclin für S&P

500-ETFs ( WKN A1CYW7 , A1JULM , 622391 ), Zuflüsse verzeichneten hingegen globale

Momentum- und Minimum Volatility-ETFs (A12ATF, A1J781).

Zu den Umsatzspitzenreitern an der Börse Frankfurt in den vergangenen fünf

Handelstagen gehören DAX- ( WKN 593393 , ETFL01 , DBX1DA ), Euro Stoxx 50- (WKN

593395, 935927, DBX1EU), Stoxx Europe 600- ( WKN 263530 ), S&P 500- ( WKN A0YEDG ),

Nasdaq-ETFs (WKN A0F5UF, A0YEDL ) und MSCI World-ETFs ( WKN A0RPWH ).

Der Nasdaq 100 klettert von Rekordhoch zu Rekordhoch, auch Amazon, Tesla,

Apple, Microsoft und Netflix erreichen immer neue Allzeithochs. Das gilt auch

für den Handel an der Börse Frankfurt: Dort markieren Amazon ( WKN 906866 ),

Tesla ( WKN A1CX3T ), Apple ( WKN 865985 ), Microsoft ( WKN 870747 ) und Netflix (WKN

552484) - in Euro - immer neue Höchststände.

"In ESG fließt richtig viel Geld rein"

Ungebremst ist das Interesse an ETFs mit Nachhaltigkeitsfokus. "ESG und SRI ist

längst nicht mehr nur Thema auf Konferenzen, da fließt jetzt richtig Geld

rein, stellt Heuclin fest. "Die Zuflüsse sind doppelt so hoch wie letztes Jahr

um diese Zeit." Laut Dürr setzen Anleger auf den BNP Paribas Easy MSCI World

SRI S-Series ( WKN A2DVEZ ) und den Xtrackers MSCI Europe ESG ( WKN A2JHSG ).

Heuclin meldet Zuflüsse in den CSIF MSCI USA ESG Leaders Blue ( WKN A2PW7A ), der

im März gelistet wurde.

Credit Suisse Asset Management hatte seine Fondspalette erst im Februar dieses

Jahres um ETFs erweitert und neben dem CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue noch

den CSIF (IE) MSCI USA Blue und den CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Blue

aufgelegt. "Es ist schon bemerkenswert, dass es Credit Suisse gelungen ist,

seit der Markteinführung schon über 2 Milliarden Euro einzusammeln", erklärt

Heuclin.

Branchen-ETFs: Einige Positionsglattstellungen

Im Geschäft mit Branchen-ETFs nehmen einige Anleger jetzt lieber Gewinne mit

und verabschieden sich vom MSCI World Information Technology ( WKN A2PHCC ) und

vom MSCI World Health Care, wie Dürr meldet. Auch ETFs, die Goldproduzenten

abbilden, würden abgestoßen, etwa der VanEck Vectors Gold Miners ( WKN A12CCL ).

Auf den Verkaufslisten stehen einmal mehr Banken-ETFs ( WKN 628930 ), wie Heuclin

feststellt.

Fixed Income-Produkte als die neuen "Kings of ETFs"

Sehr viel Zuspruch erfahren derzeit Anleihen-ETFs. "Fixed Income-ETFs sind die

neuen Kings of ETFs', formuliert es Heuclin. Bei BNP Paribas seien die vier

Produkte mit den höchsten Zuflüssen Anleihen-ETFs. "Bei Anlegern ist

angekommen, dass während der Turbulenzen und des V-förmigen Wiederanstiegs die

ETF-Preise den fairen Wert der Indexkomponenten widergespiegelt haben." Die

Anleihepreise selbst seien einfach nicht so genau gewesen. Gekauft würden

derzeit vor allem europäische Unternehmensanleihen ( WKN A0RGEP ) und US-Treasury

Bonds ( WKN A2JKT2 ).

Nachhaltigkeit spielt auch im Anleihenbereich eine große Rolle. Besonders

umsatzstark zeigt sich laut Österwind der Lyxor Green Bond ESG Screened (WKN

LYX0X6), der die Entwicklung von Green Bonds abbildet. Kunden der Société

Générale setzen auf europäische Unternehmensanleihen (WKN A0RGEP), auch sehr

kurzlaufende ( WKN A1W375 ), und trennen sich von US-Staats- und

Unternehmensanleihen mit mittleren Laufzeiten ( WKN A0X8SH ).

von: Anna-Maria Borse 7. Juli 2020, © Deutsche Börse AG

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)