DAX-FLASH/Nach heftigen Verluste der Vorwoche: Leitindex stabilisiert sich

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt deutet sich nach den heftigen Verlusten der vergangenen Handelstage zum Wochenstart eine Beruhigung ab. Der Broker IG taxierte den Dax rund dreieinhalb Stunden vor Xetra-Handelsstart auf 11 988 Punkte und damit rund 0,82 Prozent höher als am Freitag. Vergangene Woche war der Dax wegen der Furcht vor einer Coronavirus-Pandemie um mehr als zwölf Prozent gefallen - die Anleger erlebten damit die schwärzeste Woche seit dem Börsencrash im August 2011, der im Zusammenhang mit der Weltschuldenkrise stand. Mit der schwachen Schlusswoche büßte der Dax im Februar mehr als acht Prozent. Das Rekordhoch aus der Vorwoche bei 13 795 Punkten scheint in der aktuellen Panik am Markt so schnell nicht wieder erreichbar./zb