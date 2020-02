DAX: Tiefer Sturz

Gleich zu Beginn des Handels hat sich der Deutsche Aktien Index DAX mit einem merklichen Gap von seiner gestrigen Bestmarke entfernt, zeitweise artete es in einem derben Crash zurück auf 13.660 Punkte aus. Zudem drückte noch ein deutlich schwächerer ZEW-Konjunkturindex auf die Stimmung der Anleger. Für eine leichte Stimmungsaufhellung konnte hingegen eine erfolgreiche Eindämmung des Virus sorgen.

Zur Stunde belaufen sich die Abschläge allerdings lediglich auf Minus 0,8 Prozent beziehungsweise 110 Punkte. Die bisherige Tageskerze dürfte aber keine große Hilfe für die bullischen Marktteilnehmer sein, wenn die Kurslücke intraday nicht geschlossen wird, dürfte es die nächsten Stunden über weiter abwärts gehen. Mögliche Auffangstationen sind an den Jahreshochs aus 2018 bei 13.596 Punkten und darunter bei 13.425 Punkten auszumachen.

Damit hat einmal mehr die Eindämmungslinie bestehend seit November letzten Jahres Ihre Kraft unter Beweis gestellt, für ein Kaufsignal in Richtung 14.000 Punkte müsste zunächst das Niveau von 13.800 Punkten (steigend) überwunden werden. Nur hierdurch ließe sich mit erhöhter Wahrscheinlichkeit ein weiterer Kursanstieg tatsächlich bewerkstelligen. Fraglich ist allerdings, wie das unter den sich weiter eintrübenden Fundamentaldaten für Deutschland und die Eurozone gelingen soll.

Weitere Impulse werden ab 16:00 Uhr mit dem US-amerikanischen NAHB-Hausmarktindex für den Monat Februar erwartet, um 20:00 Uhr hält Minneapolis-Fed-Präsident Neel Kashkarim in Saint Paul eine Rede ab. Genau zur Schlussglocke in New York werden noch Nettokapitalzuflüsse aus dem Monat Dezember vorgelegt.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 13.745 // 13.810 // 13.945 // 14.000 // 14.121 // 14.150 Unterstützungen: 13.660 // 13.600 // 13.520 // 13.425 // 13.371 // 13.365

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.