dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 24.03.2020 - 17.00 Uhr

VIRUS/GESAMT-ROUNDUP: Wirtschaftsstimmung bricht in den USA und Europa ein

LONDON - Der Ausbruch des neuartigen Coronavirus und die ergriffenen Gegenmaßnahmen haben der Wirtschaft Europas und der USA einen schweren Schlag versetzt. Darauf deutet eine große Umfrage in Unternehmen hin, die als Richtschnur für die tatsächliche Wirtschaftsentwicklung gilt. In der Eurozone brach die Wirtschaftsstimmung ebenso dramatisch ein wie in Großbritannien und den USA.

VIRUS/GESAMT-ROUNDUP 2: Wirtschaft auf Talfahrt - wann fließen die Nothilfen?

BERLIN/BRÜSSEL - Im Kampf gegen eine drohende Pleitewelle in der Corona-Krise sollen Nothilfen für Unternehmen bald ankommen. Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) sagte am Dienstag in Berlin, es werde fieberhaft daran gearbeitet, dass erste Kredite und Zuschüsse noch in dieser Woche ausgezahlt werden könnten, zumindest in einigen Ländern.

VIRUS/ROUNDUP: Ausgangssperre für 1,3 Milliarden Inder

NEU DELHI - Für Indiens 1,3 Milliarden Einwohner gilt die kommenden 21 Tage eine Ausgangssperre. Die wegen der Corona-Krise verhängte Sperre werde ab Mitternacht gelten, sagte Premierminister Narendra Modi am Dienstagabend (Ortszeit) in einer am Fernsehen übertragenen Rede. Er forderte seine Landsleute auf zu vergessen, wie es sich anfühlt, das Haus zu verlassen und weitete damit eine seit Montag in vielen Regionen und großen Städten geltende Sperre auf das ganze Land aus. Das sei die einzige Option im Kampf gegen das Virus, sagte Modi.

Kreise: Unternehmen können Sozialbeiträge wegen Corona-Krise später zahlen

BERLIN - Die Arbeitgeber in Deutschland müssen im Fall einer finanziellen Notlage wegen der Corona-Krise zunächst keine Sozialversicherungsbeiträge abführen. Auf Antrag des Arbeitgebers können die Beiträge stattdessen bis Mai gestundet werden, wie die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag in Berlin aus Kreisen der Sozialversicherungsträger erfuhr.

Pelosi optimistisch bei Deal für US-Konjunkturpaket

WASHINGTON - Die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, die Demokratin Nancy Pelosi, hält eine Einigung mit den Republikanern auf das billionenschwere Konjunkturpaket noch am Dienstag für möglich. "Ich glaube, es gibt echten Optimismus, dass wir in den nächsten Stunden etwas erreichen können", sagte Pelosi im Sender CNBC. Sie gehe davon aus, dass die Republikaner im Senat wichtigen Änderungen zustimmen würden, um das Gesetzespaket zu einer "viel mehr arbeitnehmerorientierten Initiative" zu machen. Beide Seiten hätten in Gesprächen bis in die Nacht hinein große Fortschritte gemacht.

USA: Neubauverkäufe fallen im Februar stärker als erwartet

WASHINGTON - In den USA sind die Verkäufe neuer Häuser stärker als erwartet zurückgegangen. Die Zahl der Verkäufe sei im Februar um 4,4 Prozent gefallen, teilte das US-Handelsministerium am Dienstag in Washington mit. Volkswirte hatten lediglich einen Rückgang um 1,8 Prozent erwartet. Auf das Jahr hochgerechnet fiel die Zahl der Verkäufe von 800 000 auf 765 000.

Großbritannien: Unternehmensstimmung fällt auf Rekordtief

LONDON - Die Unternehmensstimmung in Großbritannien ist im März wegen der Corona-Krise eingebrochen und auf ein Rekordtief gefallen. Wie das Forschungsinstitut Institut Markit am Dienstag in London mitteilte, rutschte der von ihm erhobene Einkaufsmanagerindex um 15,9 Punkte auf 37,1 Zähler. Das ist der tiefste Stand seit Beginn der Erhebung vor mehr als 20 Jahren. Die Umfrage zur Ermittlung der Daten fand in der Zeit zwischen dem 12. März und dem 20. März statt. In diesem Zeitraum wirkte sich die Virus-Krise bereits voll auf die britische Wirtschaft aus.

G7-Staaten wollen in Corona-Krise besser zusammenarbeiten

FRANKFURT - Die großen Industrienationen der Welt wollen ihre Zusammenarbeit in der Coronavirus-Krise verstärken. Es würden Maßnahmen ergriffen und die Koordination verbessert, um auf die gesundheitspolitischen, wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen der Virus-Krise zu reagieren, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der Finanzminister und Notenbankchefs der G7-Staaten vom Dienstag.

VIRUS/ROUNDUP: Wirtschaftsstimmung in der Eurozone bricht auf Rekordtief ein

LONDON - Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone ist als Folge der Virus-Krise dramatisch eingebrochen. Wie das Marktforschungsinstitut IHS Markit am Dienstag in London mitteilte, fiel der von ihm erhobene Einkaufsmanagerindex im März um 20,2 Punkte auf 31,4 Zähler. Das ist ein Rekordtief. Selbst der bisherige historische Tiefststand aus Zeiten der Finanzkrise wurde klar unterboten. Besonders stark trübte sich die Stimmung unter den Dienstleistern ein.

