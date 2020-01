Iran-Konflikt: so reagiert der Markt - so könnte es weitergehen

Stefan Bielmeier, Chefvolkswirt der DZ Bank, erklärt im Interview mit Moderatorin Viola Grebe, wie er geopolitische Risiko-Faktoren aktuell einschätzt und wo weitere Krisenherde liegen könnten. Was er in diesem Jahr von den Notenbanken erwartet, was beim Zollstreit und Brexit demnächst auf dem Terminkalender steht und wie er die Marktlage dementsprechend für 2020 einschätzt, mehr dazu im vollständigen Interview.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008