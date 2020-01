JD.com: Erstes Etappenziel greifbar nah!

Investoren haben in den letzten Monaten viele Vorschusslorbeeren verteilt und unter der Annahme einer Einigung der USA und China im Handelsstreit in den Bereich ihres mittelfristigen Kursziels aufwärts gedrückt. Nun liegt der Vertrag zwischen beiden Ländern zur Unterschrift bereit, am Mittwoch soll es dann so weit sein. Man erinnere sich, dass die Aktie seit ihren Höchstständen aus Anfang 2018 gut 60 Prozent an Wert eingebüßt hatte und erst im Bereich der Tiefstände aus 2016 um 20,00 US-Dollar einen Boden gefunden hatte. Mit fortschreitenden Verhandlungen zwischen diesen beiden Ländern beruhigte sich auch das Wertpapier von JD.com und konnte wie bereits in der charttechnischen Besprechung vom 27. Dezember 2019: „JD.com: Wertpapier legt kräftig zu!“ favorisiert an sein erstes mittelfristiges Kursziel um 40,00 US-Dollar wieder heranlaufen. Noch dürfte das endgültige Zielniveau nicht erreicht worden sein, Rücksetzer werden aber mit steigenden Notierungen immer wahrscheinlicher.

Stopps anpassen!

Der Blick seit 2016 offenbart bei der JD.com-Aktie einen eindeutigen Doppelboden, zuletzt konnte ein wichtiges Widerstandsniveau um 32,00 US-Dollar geknackt werden und führte das Papier geradewegs in den ersten mittelfristigen Zielbereich von 40,00 US-Dollar aufwärts. Weitere Zielmarken lassen sich darüber bei 45,00 US-Dollar ableiten, interessierte Anleger können hierzu auf bekannte Open End Turbo Long Zertifikat WKN MC4EPU zurückgreifen. In jedem Fall sollte eine Verlustbegrenzung nun mindestens auf Einstand nachgezogen werden, ansonsten bietet sich ein Niveau um 35,00 US-Dollar herum an. Bei einem Rückfall und diese Begrenzung kämen allerdings kurzfristige Abgaben zurück auf den seit Ende 2018 bestehenden Aufwärtstrend auf Anleger zu. Nur zu einem Bruch darf es nicht kommen, in diesem Fall müssten nämlich die gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 um 31,25 US-Dollar erneut als Unterstützung herhalten. Unterhalb von 30,00 US-Dollar sind Abgaben zurück auf 25,48 US-Dollar stark anzunehmen.

JD.com (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 40,00 // 40,82 // 42,40 // 43,59 // 45,23 // 46,31 US-Dollar Unterstützungen: 38,54 // 37,38 // 36,00 // 35,20 // 34,33 // 34,00 US-Dollar

Fazit

Bei einem größeren Investment-Vorhaben sollte Vorsicht herrschen. Ab 40,00 US-Dollar steigt die Wahrscheinlichkeit für zwischengeschaltete Rücksetzer merklich an. Bestehende Long-Positionen sollten mit einer adäquaten Anpassung des Stopps enger abgesichert werden, hierzu kann ein Niveau um 35,00 US-Dollar gewählt werden. Frische Positionen sollten hingegen erst nach einem Pullback oder aber oberhalb von 40,00 US-Dollar wieder in den Fokus rücken. Interessierte Anleger können hierzu auf das bekannte Open End Turbo Long Zertifikat WKN MC4EPU zurückgreifen und eine weitere Rendite von 40 Prozent erwarten. Ziel des Scheins läge dann bei 1,49 Euro. Die bei 35,00 US-Dollar angesetzte Verlustbegrenzung macht einen Ausstiegskurs von 0,59 Euro im Zertifikat erforderlich. Vielleicht aber sollte noch der Mittwoch abgewartet werden, an dem die USA und China ihr schwer ausgehandeltes Vertragswerk unterschreiben wollen.

Strategie für steigende Kurse WKN: MC4EPU Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,04 - 0,07 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 28,3744 US-Dollar Basiswert: JD.com KO-Schwelle: 28,3744 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 39,11 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 1,49 Euro Hebel: 3,34 Kurschance: + 40 Prozent Börse Fankfurt

