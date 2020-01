New Work: Anleger schöpfen wieder Hoffnung

Insgesamt herrscht seit 2016 ein ungebrochener Aufwärtstrend bei der New Work-Aktie und drückte diese auf ein Kursniveau von 380,50 Euro bis Mitte 2019 aufwärts. Noch im selben Jahr folgte ein Kurssturz von über 60 Prozent zurück auf den Langfristtrend, wodurch die vorausgegangene Überhitzung deutlich abgebaut wurde. Der Rest des Jahres wurde schließlich zwischen den Kursmarken von 245,00 und 295,00 Euro für eine volatile Stabilisierungsphase genutzt, die sich eindeutig als inverse SKS-Formation mit einer dazugehörigen Nackenlinie bei 290,00 Euro präsentiert. Dabei konnten Ende November sogar ein regelkonformer Ausbruch und Aktivierung des Trendwendekonstrukts vollzogen werden, unerwartet fiel die Aktie aber nur wenig später wieder in die vorherige Handelsspanne zurück. Das Niveau der rechten Schulter bei rund 265,00 Euro wurde dabei jedoch nicht nachhaltig unterschritten, aktuell notiert New Work wieder im Bereich des EMA 200 (roter Durchschnitt) und könnte bei fortgesetztem Kaufinteresse die nun um eine Schulter reichere SKS-Formation doch noch erfolgreich umsetzen.

Trendwende noch nicht vom Tisch

Der kurze Ausflug über das Niveau von 300,00 Euro könnte sich zu Beginn dieses Jahres noch einmal wiederholen und potenziell zurück an die Novemberhochs bei 313,00 Euro aufwärts führen. Übergeordnetes Ziel stellt weiterhin die Marke von 328,55 Euro basierend auf der Berechnung der inversen SKS-Formation dar. An Volatilität dürfte es dabei nicht mangeln, entsprechend weite Stopps sind zu verwenden. Ein Kursrutsch unter die rechte Schulter bei 265,00 Euro forciert hingehen Abgaben zunächst auf den seit 2016 bestehenden Aufwärtstrend um 259,00 Euro. Unter Umständen könnte es sogar noch zu einem Test der Jahrestiefs bei 244,50 Euro kommen.

New Work (Tageschart in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 296,00 // 300,00 // 301,50 // 309,00 // 313,00 // 325,00 Euro Unterstützungen: 287,00 // 280,92 // 273,00 // 265,00 // 263,00 // 259,00 Euro

Fazit

Über ein spekulatives Long-Investment oberhalb der Kursmarke von 296,00 Euro können Investoren an einem potenziellen Lauf bis zur übergeordneten Zielmarke von 328,55 Euro partizipieren. Mit einem kurzen Zwischenhalt ist allerdings um 313,00 Euro zwingend zu rechnen. Orientierungshalber dürfte das vorgestellte Open End Turbo Long Zertifikat WKN MC4ELF dann im Bereich von 7,48 Euro notieren. Eine Verlustbegrenzung sollte das Niveau von rund 265,00 Euro vorerst nicht übersteigen, der Ausstiegskurs liegt entsprechend bei 1,12 Euro im vorgestellten Schein. Als Anlagehorizont können gut einige Wochen einkalkuliert werden.

Strategie für steigende Kurse WKN: MC4ELF Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 4,22 - 4,28 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 251,9763 Euro Basiswert: New Work KO-Schwelle: 251,9763 Euro akt. Kurs Basiswert: 293,00 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 7,48 Euro Hebel: 6,9 Kurschance: + 75 Prozent Börse Fankfurt

