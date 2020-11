onvista Wochenausblick: Dax-Konzerne sind mit ihren Berichten durch – bei Nvidia, Thyssenkrupp, Zooplus und CTS Eventim bleibt es spannend

Immer noch steigende Corona-Infektionszahlen schüren am Aktienmarkt wieder die Angst vor weiteren wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Einschränkungen. Sie dürften in der neuen Woche die Freude über den vermeintlichen Durchbruch bei einem Impfstoff noch etwas mehr verdrängen.

Experten sehen zwar die hohe Wirksamkeit eines von Biontech und Pfizer entwickelten Impfstoffs gegen die Lungenkrankheit Covid-19 sowie den Sieg des Demokraten Joe Biden bei der US-Präsidentschaftswahl als Game Changer, also als bahnbrechende Ereignisse. Sie hatten denn auch für eine Börsenrally gesorgt und den Dax von Ende Oktober bis in den November hinein binnen weniger Tage um mehr als 1.800 Punkte nach oben bis dicht unter 13.300 Punkte getrieben; eine Fortsetzung erscheint zumindest vorerst aber ungewiss.

Denn: „Es dreht sich infolge weiter steigender Infektionszahlen nun wieder alles um die Risiken längerer Shutdowns und einer Verschärfung der Maßnahmen“, schreibt Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets. Dass US-Notenbankchef Jerome Powell jüngst von einer sich merklich abschwächenden Erholung der Gesamtwirtschaft gesprochen habe, steigere die Konjunktursorgen nur noch mehr. „Für eine Rally-Fortsetzung ist die Gesamtsituation den Anlegern derzeit noch zu heikel“, glaubt Stanzl.

Somit scheint also ein Rekordhoch für den deutschen Leitindex in der neuen Woche eher unwahrscheinlich zu sein. Die aktuelle Bestmarke liegt bei 13.795 Punkten und datiert von Mitte Februar, also kurz vor Beginn des Corona-Börsencrashs. Der Aktienmarkt bewege sich zwischen Corona-Realität und Impfstoffhoffnung, formulieren es die Aktienstrategen Frank Klumpp und Uwe Streich von der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW).

Trotz der möglicherweise etwas zu weit gelaufenen jüngsten Rally dürften das Impfstoffthema und der Machtwechsel in den USA in den kommenden Wochen einen eher positiven Einfluss auf die Börsenstimmung haben, gibt sich Analyst Milan Cutkovic vom Broker Axi zuversichtlich. Eine Jahresendrally hält er daher für durchaus möglich. Und die Experten Klumpp und Streich empfehlen angesichts zunehmender Impfstoff-Erfolge Korrekturen des Gesamtmarktes zum Aufbau von Positionen zu nutzen.

Von der Bilanzsaison bekommen hingegen die Börsen in den nächsten Tagen weniger Impulse. Sie neigt sich allmählich ihrem Ende zu. Aus dem Dax haben inzwischen alle Konzerne Quartalszahlen vorgelegt, sodass nur noch einige Vertreter aus MDax und SDax auf der Agenda stehen. Gleich am Montag ist das etwa der Immobilienkonzern Grand City Properties sowie am Dienstag der Internethändler für den Haustierbedarf Zooplus und am Mittwoch der Lkw-Zulieferer SAF-Holland.

Die Zahlen des kriselnden Traditionskonzerns Thyssenkrupp, bei dem vom Staatseinstieg bis zum Verkauf der Stahlsparte derzeit alles möglich scheint, stehen am Donnerstag auf der Agenda. Auch der von der Corona-Pandemie stark belastete Ticketvermarkter und Eventveranstalter CTS Eventim berichtet. Komplettiert wird die Reihe vom Solar- und Windparkbetreiber Encavis und vom Arzneihersteller Dermapharm (beide am Montag) sowie vom Bremsspezialisten Knorr-Bremse (am Donnerstag).

Wichtige Konjunkturdaten der neuen Woche kommen am Dienstag aus den USA mit den Einzelhandelsumsätzen und der Industrieproduktion. „Es sind die zwei Gesichter der US-Wirtschaft in der Corona-Erholung: Während die Einzelhandelsumsätze bereits im Juni das Vorkrisenniveau überschreiten konnten, hinkt die Industrieproduktion auffallend deutlich hinterher“, analysieren die Volkswirte der DekaBank. „An diesem grundsätzlichen Bild dürfte sich auch mit den Oktoberzahlen nichts Wesentliches ändern.“/ajx/ck/mis

MONTAG, DEN 16. NOVEMBER 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 LUX: Grand City Properties, 9Monatszahlen

07:00 DEU: Encavis, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Dermapharm Holding, Q3-Zahlen

07:30 FIN: Ferratum Oyj, 9Monatszahlen

08:00 GBR: Vodafone Group, Halbjahreszahlen

14:00 DEU: Volkswagen Analystencall zur Budgetrunde 69 vom Freitag mit neuen Mittelfristzielen bis 2025

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Tyson Foods, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: BIP Q3/20 (1. Veröffentlichung)

03:00 CHN: Industrieproduktion 10/20

03:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 10/20

05:30 JPN: Industrieproduktion 09/20 (endgültig)

12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht 11/20

14:30 USA: Empire State Index 11/20

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: „Euro Finance Week“ (auch per Livestream) u.a. 9:00 Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing, Finanzstaatssekretär Jörg Kukies, EZB-Vizepräsident Luis de Guindos,

12:00 Commerzbank-CFO Bettina Orlopp, 14:30 Bundesbank-Vorstandsmitglied Sabine Mauderer, SRB-Chefin Elke König; 16:00 Unicredit-Chef Jean-Pierre Mustier

10:00 DEU: Bitkom Online-Pk „Digitalisierung der deutschen Wirtschaft – Auswirkungen der Corona-Pandemie“

DEU: Deutsches Eigenkapitalforum 2020 in digitaler Form (bis 18.11.2020)10:00 h Keynote: „After the virus: how different will the world be?“Dr. Holger Schmieding, Chief Economist, Berenberg13:00 h Podiumsdiskussion: „Börsengang in volatilen Zeiten: Erfolgsfaktoren für die IPO-Saison 2021“

10:50 DEU: Süddeutsche Zeitung Wirtschaftsgipfel u.a. mit den Ministerpräsidenten Armin Laschet (CDU) und Markus Söder (CSU), sowie Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU), Finanzminister Olaf Scholz (SPD), Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) und Justizministerin Christine Lambrecht (SPD). Aus der Wirtschaft kommen Christian Seifert (Geschäftsführer DFL), Joe Kaeser (CEO Siemens), Sigrid Nikutta (CEO DB Cargo), Friedrich von Bohlen (Investor Curevac), Rolf Buch (CEO Vonovia), Stefan Schulte (CEO Fraport), Holger Engelmann (CEO Webasto), Andrea Illy (Chairman Illycaffè), Tim Raue (Sternekoch), Oliver Zipse (CEO BMW), Hildegard Müller (Präsidentin VdA) und Felix Hufeld (Präsident BaFin). Berlin

15:00 DEU: Digitaler Deutscher Verbrauchertag 2020 des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv) mit Bundesjustizministerin Christine Lambrecht, EU-Verbraucherschutzkommissar Didier Reynder und DIW-Präsident Marcel Fratzscher

DEU: dena Energiewende-Kongress 2020 „Jetzt ist Zukunft“Branchentreffen für Energiewende und Klimaschutz+ Eröffnungsrede von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU)

DEU: Online-Messen MEDICA 2020 und COMPAMED 2020

DIENSTAG, DEN 17. NOVEMBER 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Demire Deutsche Mittelstand Real Estate, 9Monatszahlen

07:30 DEU: Zooplus, 9Monatszahlen (detailliert)

08:00 GBR: Easyjet, Jahreszahlen (detailliert)

08:00 GBR: Imperial Brands, Jahreszahlen (detailliert)

08:00 FIN: Fortum, Q3-Zahlen

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure

11:00 DEU: Helaba, Online-Pk „Märkte und Trends 2021“. Helaba-Chefvolkswirtin Gertrud R. Traud stellt den Jahresausblick der Landesbank für Konjunktur und Kapitalmärkte vor.

12:00 USA: Home Depot, Q3-Zahlen

13:00 USA: Walmart, Q3-Zahlen

15:00 DEU: Beginn Nokia Innovation-Days 2020. Themenschwerpunkt dieses Jahr ist u.a. Stand der 5G-Technologie in Deutschland. Die Veranstaltung findet online statt.

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: ad pepper media, 9Monatszahlen

CHE: Richemont, außerordentliche Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Erwerbstätigkeit Q3/20

11:00 EUR: Bauproduktion 09/20

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 10/20

14:30 USA: Im- und Exportpreise 10/20

15:15 USA: Industrieproduktion 10/20

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 10/20

16:00 USA: Lagerbestände 09/20

16:00 USA: NAHB-Index 11/20

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Abschluss dena Energiewende-Kongress 2020 „Jetzt ist Zukunft“

13:00 Online-Rede von Bundesumweltministerin Svenja Schulze

09:00 DEU: Fortsetzung Wirtschaftsgipfel der „Süddeutschen Zeitung“ (online)

09:00 Rede Bundeskanzlerin Angela Merkel

09:45 Rede Vizekanzler Olaf Scholz

DEU: Deutsches Eigenkapitalforum 2020 in digitaler Form (bis 18.11.2020)

09:00 hKeynote: „Wie lange bleibt die Inflation noch niedrig?“ Dr. Jörg Krämer, Chief Economist, Commerzbank13:00 h Podiumsdiskussion: „How Public Money shapes the VC industry“

10:00 DEU: DZ Bank: Online-Pk zu Konjunkturausblick 2021 mit Chefvolkswirt Stefan Bielmeier und dem Leiter Aktienstrategie Christian Kahler

11:00 DEU: Online-Jahres-Pk Deutscher Baugewerbetag 2020 zu Baukonjunktur 2020/2021 des Zentralverband Deutsches Baugewerbe (ZDB) u.a. mit ZDB-Präsident Reinhard Quast und Hauptgeschäftsführer Felix Pakleppa

11:00 DEU: Landesbank Hessen-Thüringen Online-Pk zu „Märkte und Trends 2021“mit Helaba-Chefvolkswirtin Gertrud R. Traud

13:15 DEU: IG Metall Baden-Württemberg beschließt Forderung für die anstehende Tarifrunde in der Metall- und Elektroindustrie (Online-Pk)

USA: Chefs von Facebook und Twitter zur Anhörung im US-Senat zu Umgang mit Präsidentenwahl – CEO Mark Zuckerberg und CEO Jack Dorsey Anhörung vor dem Justizausschuss des US-Senats

RUS: Gipfel der Brics-Staaten (Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika) unter russischer Leitung wegen der Pandemie im Online-Format

DEU: Fortsetzung Gerichtsverfahren gegen Heckler & Koch

MITTWOCH, DEN 18. NOVEMBER 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 LUX: SAF Holland, Q3-Zahlen

08:00 EUR: Acea, Kfz-Erstzulassungen 10/20

08:00 DNK: A.P.Moeller-Maersk, Q3-Zahlen (detailliert)

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure

10:00 DEU: DWS, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Pk Lebensmittelhandel Alnatura Geschäftsjahr 2019/20, Darmstadt

14:00 DEU: Deutsche Börse, Investorentag

22:20 USA: Nvidia, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Deutsche Börse Investor Day „Compass 2023“ (online)

DEU: Schaeffler, Capital Markets Day

DEU: DekaBank, Q3-Zahlen

USA: Target, Q3-Zahlen

USA: Sonos, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Auftragsbestand- und reichweite verarbeitendes Gewerbe 09/20

08:00 GBR: Verbraucherpreise 10/20

08:00 GBR: Erzeugerpreise 10/20

11:00 EUR: Verbraucherpreise 10/20 (endgültig)

11:30 DEU: Anleihe, Laufzeit 10 Jahre, Volumen 3 Mrd EUR

14:30 USA: Baubeginne- und nehmigungen 10/20

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Online-Konferenz zur Bankenunion u.a. mit Andrea Enria, Chef der EZB-Bankenaufsicht, und Thorsten Pötzsch, Bafin. Veranstalter der Konferenz sind die Anwaltskanzlei Freshfields und das Institute for Law and Finance der Goethe-Universität Frankfurt.

DEU: Deutsches Eigenkapitalforum 2020 in digitaler Form (bis 18.11.2020)

09:30 LUX: EuGH-Urteil zur Klage der EU-Kommission gegen Deutschland zur Mehrwertsteuererstattung von Unternehmen aus anderen EU-Ländern

10:00 DEU: Pk Zentrale Stelle Verpackungsregister (ZSVR) und Umweltbundesamt zu

Trendwende nach 22 Monaten Verpackungsgesetz

15:00 DEU: Digitaler Deutscher Baugewerbetag 2020 des Zentralverbandes Deutsches

Baugewerbe (ZDB) u.a. mit Bundesfinanzminister Olaf Scholz, CDU/CSU- Fraktionschef Ralf

Brinkhaus und Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter

EUR: Deutschland übernimmt turnusgemäß den Vorsitz im Ministerkomitee des Europarates von Griechenland

DEU: Veranstaltung des Magazins „auto motor und sport“ zum Thema „Mobilität der Zukunft“. Teilnehmen sollen laut Magazin u.a. VDA-Präsidentin Hildegard Müller und Daimler-Chef Ola Källenius. Stuttgart

DONNERSTAG, DEN 19. NOVEMBER 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Thyssenkrupp, Jahreszahlen (Pk online 10.00 h)

07:00 DEU: Knorr Bremse, Q3-Zahlen

07:30 DEU: CTS Eventim, Q3-Zahlen

07:30 FRA: Bouygues, 9Monatszahlen

10:00 CHE: UBS, außerordentliche Hauptversammlung

11:00 DEU: Borussia Dortmund, Hauptversammlung (online)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: ABB, Capital Markets Day

DEU: Evotec, Capital Markets Day (online)

TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: Arbeitslosenquote 10/20

08:00 CHE: Handelsbilanz 10/20

10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 09/20

10:00 ESP: Handelsbilanz 09/20

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Philly Fed Business Outlook 11/20

16:00 USA: Frühindikator 10/20

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 10/20

SONSTIGE TERMINE

DEU: Sitzung Wirecard-Untersuchungsausschuss des Bundestages

09:00 BEL: Videokonferenz der EU-Minister für Industrie und Binnenmarkt

08:30 Doorstep von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier und EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton +

13:30 Pk von Altmaier und Breton

09:00 DEU: Bayerischer Digitalgipfel Code Bavaria mit Ministerpräsident Markus Söder und Digitalministerin Judith Gerlach

BEL: Treffen der EU-Außenminister, Brüssel

BEL: Treffen der EU-Minister für Industrie und Binnenmarkt, Brüssel

18:00 BEL: Die EU-Staats- und Regierungschefs beraten bei Videogipfel über Zuspitzung der Corona-Pandemie

FREITAG, DEN 20. NOVEMBER 2020

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: „Frankfurt European Banking Congress“ (online) mit einer Eröffnungsrede von EZB Präsidentin Christine Lagarde

CHE: Swiss Re, Investor Day 2020

TERMINE KONJUNKTUR

00:01 DEU: Bundesfinanzministerium Monatsbericht 11/20

00:30 JPN: Verbraucherpreise 10/20

01:01 GBR: GfK Vebrauchervertrauen 11/20

01:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/20 (vorläufig)

06:30 NLD: Konsumausgaben 09/20

08:00 DEU: Erzeugerpreise 10/20

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 10/20

10:00 POL: Industrieproduktion 10/20

10:00 POL: Erzeugerpreise 10/20

10:00 ITA: Industrieaufträge 09/20

10:30 PRT: Verbraucherpreise 11/20 (vorläufig)

11:00 BEL: Verbrauchervertrauen 111/20

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 11/20 (vorab)

EUR: Fitch Ratingergebnis Portugal

EUR: Moody’s Ratingergebnis Lettland, Ukraine

— Von Achim Jüngling, dpa-AFX —

