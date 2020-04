onvista-Wochenausblick: Quartalsberichtssaison läuft heiß – Wird die Hängepartie für den Dax weitergehen?

Die Hängepartie am deutschen Aktienmarkt könnte sich fortsetzen. Immer mehr Unternehmen veröffentlichen in den neuen Wochen Quartalszahlen. Rund ein Drittel der 30 Dax-Konzerne lässt sich in die Bücher schauen. Darunter illustre Namen wie Bayer und BASF, Volkswagen und Daimler oder die Deutsche Bank. Investoren werden wohl vor allem darauf schauen, ob die Unternehmen angesichts der Corona-Krise überhaupt Aussagen für die kommenden Monate wagen – und wie diese ausfallen. Viel Optimismus ist wohl nicht zu erwarten. Am Freitag, den ersten Mai, findet derweil feiertagsbedingt kein Handel statt.

Ihre Jahresziele haben viele börsennotierte Unternehmen zuletzt bereits einkassiert. Zu groß sind noch immer die Unwägbarkeiten, die mit dem neuartigen Coronavirus einher gehen. Daher werden auch die Zahlen der Infizierten in wichtigen Volkswirtschaften die Richtung an den Börsen mitbestimmen. Viele Anleger hoffen auf Lockerungen der vielen Einschränkungen und auf die Wiederaufnahme der Produktion und Dienstleistungen in den betroffenen Branchen.

„Im Moment läuft die gesamte Wirtschaft auf Sparflamme. Erst wenn sie wieder hochgefahren wird, werden sich die wahren Schäden der Krise zeigen“, sagte Marktexperte Sascha Sadowski vom Online-Broker Lynx. Nur peu a peu dürfte also klar werden, wie viele Geschäfte und Unternehmen trotz Finanzhilfen letztlich auf der Strecke bleiben. Und wie viele Arbeitsplätze dauerhaft verloren sind. „Das wiederum macht eine Prognose der künftigen Nachfrage quasi unmöglich“, lautete Sadowskis Fazit.

Abwarten lautet also die Devise. Das haben Anleger zuletzt ähnlich gesehen. Weder nach oben noch nach unten ging am deutschen Aktienmarkt viel in den zurückliegenden zwei Wochen. Der deutsche Leitindex pendelte in einer relativ engen Spanne um die Marke von 10.500 Punkten auf und ab. „Der Dax hat sich komfortabel über 10.000 Punkten eingerichtet“, sagte Analystin Claudia Windt von der Landesbank Helaba. Zuvor hatte sich der Leitindex kräftig erholt vom großen Börsen-Crash.

„Die Politik sollte jeden Spielraum nutzen, um die Beschränkungen für die Unternehmen und ihre Beschäftigten weiter zurückzunehmen“, riet Chefvolkswirt Jörg Krämer von der Commerzbank. Auf Sicht zu fahren, reiche aber nicht aus. „Stattdessen brauchen die Unternehmen eine Öffnungsvision, damit sie das Hochfahren der Produktion vorbereiten können und die Wertschöpfungsketten wieder ineinander greifen“, forderte der Ökonom.

Zur Nebensache könnten in der neuen Börsenwoche die Sitzungen der Notenbanken werden. Am Mittwoch tagt die Federal Reserve und am Donnerstag die Europäische Zentralbank. Viele Beobachter sind der Ansicht, dass die Währungshüter in der Corona-Krise geklotzt und nicht gekleckert haben. Damit könnte das geldpolitische Pulver aber verschossen sein. „Allenfalls dürfte an der einen oder anderen Stelle noch feingesteuert werden“, vermutet die Bayerische Landesbank.

Termine für die kommende Woche

MONTAG, DEN 27. APRIL 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Kuka, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Bayer, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Adidas, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Amadeus Fire, Q1-Zahlen

16:00 USA: Boeing, Hauptversammlung (Online-Veranstaltung)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Wirecard – Ergebnis der KPMG-Sonderprüfung

DEU: NordLB, Jahreszahlen

DEU: Mensch und Maschine, Q1-Zahlen

ITA: Intesa SanPaolo, Hauptversammlung und ao Hauptversammlung

CHE: Kuehne & Nagel, Q1-Zahlen

USA: NXP Semiconductors, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR—

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Telefon-Pk Digitalverband Bitkom, Deutscher Bauernverband und Landwirtschaftliche Rentenbank zur Digitalisierung der Landwirtschaft 2020

10:00 DEU: Online-Pk zur Vorstellung des Biotech-Reports 2020 von Ernst & Young

GBR: Vierte Runde der Gespräche über die künftigen Beziehungen zwischen EU und Großbritannien, London

LUX: Treffen der EU-Landwirtschafts- und Fischereiminister (erster Tag)

DIENSTAG, DEN 28. APRIL 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 CHE: Bucher, Q1-Umsatz

06:00 GBR: HSBC Holdings, Q1-Zahlen

06:45 CHE: ABB, Q1-Zahlen

06:45 CHE: UBS, Q1-Zahlen

06:50 ESP: Banco Santander, Q1-Zahlen

07:00 CHE: Novartis, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 17. KW

07:00 DEU: Siltronic, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Delivery Hero, Q1 Umsatz und Geschäftsbericht

07:00 DEU: Kion, Q1-Zahlen

07:00 FRA: Capgemini, Q1 Umsatz

07:30 DEU: Symrise, Q1 Trading Update

07:30 DEU: Comdirect, Q1-Zahlen (detailliert)

07:30 SWE: Skanska, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Cancom, Jahreszahlen (detailliert)

08:00 DEU: Washtec, Q1-Zahlen

08:00 DNK: Royal Unibrew, Q1-Zahlen

08:00 GBR: BP, Q1-Zahlen

08:15 DEU: DMG Mori, Q1-Zahlen

10:00 DEU: Bayer, Hauptversammlung (Online-Veranstaltung)

10:30 DEU: Hochtief, Hauptversammlung (Online-Veranstaltung)

12:00 USA: Pepsico, Q1-Zahlen

12:30 USA: Caterpillar, Q1-Zahlen

12:45 USA: Merck & Co, Q1-Zahlen

12:45 USA: Pfizer, Q1-Zahlen

13:00 USA: UPS, Q1-Zahlen

17:45 FRA: Carrefour, Q1 Umsatz

22:05 USA: Mondelez International, Q1-Zahlen

22:05 USA: Starbucks, Q2-Zahlen

22:05 USA: Ford Motor, Q1-Zahlen (detailliert)

22:15 USA: AMD, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Gesco, Bilanz-Pk und Analystenkonferenz

DEU: PSI Software, Q1-Zahlen

NOR: Telenor, Q1-Zahlen

USA: Harley-Davidson, Q1-Zahlen

USA: Corning, Q1-Zahlen

USA: Blue Apron Holdings, Q1-Zahlen

USA: 3M, Q1-Zahlen

USA: Southwest Airlines, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

JPN: BoJ Zinsentscheid

01:30 JPN: Arbeitslosenquote 03/20

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 04/20

09:00 ESP: Arbeitslosenquote 03/20

09:30 SWE: Riksbank Zinsentscheid

12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 03/20

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 03/20 (vorläufig)

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 04/20

16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 04/20

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

09:30 LUX: EuGH-Gutachten zum Stickstoffausstoß von Dieselfahrzeugen, Luxemburg

15:00 DEU: Verkündung der Entscheidung zur Kündigungsschutzklage einer ehemaligen Führungskraft gegen Volkswagen AG, Braunschweig

MITTWOCH, DEN 29. APRIL 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

06:15 GBR: Standard Chartered, Q1-Zahlen

06:30 NLD: Airbus Group, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Deutsche Bank, Q1-Zahlen (13.00 Analystencall)

07:00 DEU: Covestro, Q1-Zahlen (detailliert)

07:00 AUT: OMV, Q1-Zahlen (detailliert) (10.00 Call)

07:00 DEU: DWS, Q1-Zahlen

07:00 FRA: Safran, Q1 Umsatz

07:20 DEU: Grammer, Q1-Zahlen (detailliert)

07:30 AUT: ams AG, Q1-Zahlen (10.00 Call)

07:30 DEU: Volkswagen, Q1-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: Daimler, Q1-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: Fielmann, Jahreszahlen

07:30 DEU: Krones, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Schaltbau, Q1-Zahlen

08:00 SWE: Vattenfall, Q1-Zahlen

08:00 GBR: AstraZeneca, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Barclays, Q1-Zahlen

10:00 DEU: Munich Re, Hauptversammlung (Online-Veranstaltung)

10:30 DEU: Beiersdorf, Hauptversammlung (Online-Veranstaltung)

10:30 DEU: Bosch, Online-Pk

12:30 USA: General Electric, Q1-Zahlen

13:00 GBR: GlaxoSmithKline, Q1-Zahlen

13:30 USA: Boeing, Q1-Zahlen

14:00 USA: Spotify, Q1-Zahlen

17:45 DEU: Intershop Communications AG, Q1-Zahlen

17:45 FRA: Michelin, Q1 Umsatz

18:00 FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Q1 Umsatz

19:00 DEU: Deutsche Börse, Q1-Zahlen

22:02 USA: Microsoft, Q3-Zahlen

22:05 USA: Facebook, Q1-Zahlen

22:15 USA: Ebay, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DNK: Novozymes, Q1-Zahlen

ESP: Iberdrola, Q1-Zahlen

FRA: Thales, Q1-Zahlen

GBR: Standard Chartered, Q1-Zahlen

NOR: Norsk Hydro, Q1-Zahlen

KOR: Samsung, Q1-Zahlen

SWE: Nordea, Q1-Zahlen

SWE: SEB, Q1-Zahlen

USA: Boston Scientific, Q1-Zahlen

USA: Qualcomm, Q1-Zahlen

USA: Northrop Grumman, Q1-Zahlen

USA: Hasbro, Q1-Zahlen

USA: General Dynamics, Q1-Zahlen

USA: CME Group, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers

09:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 04/20

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 03/20

10:00 EUR: Geldmenge M3 03/20

10:00 DEU: Verbraucherpreise Brandenburg, Hessen, Bayern 04/20

10:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 04/20

11:00 EUR: Wirtschafts- und Industrievertrauen 04/20

11:00 BEL: BIP Q1/20 (vorläufig)

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 04/20 (endgültig)

11:30 DEU: Anleihe / Volumen 4 Mrd EUR / Laufzeit: 10 Jahre

14:00 DEU: Verbraucherpreise 04/20 (vorläufig)

14:30 USA: BIP Q1/20 (vorab)

14:30 USA: Privater Konsum Q1/20 (vorab)

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 03/20

16:30 USA: EIA Energieministerium Ölbericht (Woche)

20:00 USA: Fed Zinsentscheid (20.30 h Pk mit Fed-Chef Jerome Powell)

SONSTIGE TERMINE

10:15 DEU: VATM-Online-Pressekonferenz „2. VATM-Gigabit-Studie – Wo steht Deutschland?“

DONNERSTAG, DEN 30. APRIL 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 CHE: Lafargeholcim, Q1 Trading Update

06:45 NOR: Equinor, Q1-Zahlen

07:00 CHE: Clariant, Q1-Zahlen

07:00 CHE: Swiss Re, Q1-Zahlen

07:00 DEU: BASF, Q1-Zahlen (9.00 h Call)

07:00 DEU: Vossloh, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Takkt, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Fuchs Petrolub, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Lufthansa, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Nemetschek, Q1-Zahlen

07:00 FIN: Nokia, Q1-Zahlen

07:15 ESP: BBVA, Q1-Zahlen

07:15 CHE: Swisscom, Q1-Zahlen

07:15 DEU: Wacker Chemie, Q1-Zahlen

07:15 DEU: Dic Asset, Q1-Zahlen

07:15 NLD: KPN, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Aixtron, Q1-Zahlen

07:30 DEU: RIB Software, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Sixt SE, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Befesa, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Rheinmetall, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Drägerwerk, Q1-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: Wirecard, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 AUT: Erste Group Bank, Q1-Zahlen

07:30 FRA: Orange, Q1-Zahlen

08:00 DEU: MTU, Q1-Zahlen

08:00 FRA: Total, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Lloyds Banking Group, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Shell, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Reckitt Benckiser, Q1 Interim Statement

08:00 CHE: Glencore Q1 Production Report

10:00 NLD: Shop Apotheke, Hauptversammlung

10:00 DEU: Akasol, Online-Bilanz-Pk

12:00 USA: Dow, Q1-Zahlen

13:00 USA: Twitter, Q1-Zahlen

13:30 USA: Intercontinental Exchange, Q1-Zahlen

13:55 USA: McDonald’s, Q1-Zahlen

14:00 DEU: Deutsche Börse, Call zu den Q1-Zahlen

22:01 USA: Amazon, Q1-Zahlen

22:10 USA: Visa, Q2-Zahlen

22:30 USA: Apple, Q2-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Alba, Q1-Zahlen

DEU: Surteco, Q1-Zahlen

DEU: Audi, Q1-Zahlen (detailliert)

AUT: Andritz AG, Q1-Zahlen

DNK: Danske Bank, Q1-Zahlen

ESP: CaixaBank, Q1-Zahlen

FRA: Suez, Q1-Zahlen

GBR: Sainsbury, Jahreszahlen

NLD: Steinhoff, Jahreszahlen

NOR: DNB ASA, Q1-Zahlen

NOR: Storebrand, Q1-Zahlen

USA: ResMed, Q3-Zahlen

USA: Cigna, Q1-Zahlen

USA: International Paper, Q1-Zahlen

USA: Altria Group, Q1-Zahlen

USA: Stanley Black & Decker, Q1-Zahlen

USA: Baxter International, Q1-Zahlen

USA: Conoco Phillips, Q1-Zahlen

USA: Kraft Heinz, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 04/20

01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 03/20

01:30 JPN: Industrieproduktion 03/20 (vorläufig)

03:00 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 04/20

03:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 04/20

07:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 03/20

07:30 FRA: BIP Q1/20 (vorläufig)

08:45 FRA: Verbraucherpreise 04/20 (vorläufig)

08:45 FRA: Erzeugerpreise 03/20

09:00 AUT: BIP Q1/20 (vorläufig)

09:00 ESP: Verbraucherpreie 04/20 (vorläufig)

09:00 ESP: BIP Q1/20 (vorläufig)

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 04/20

10:00 ITA: Arbeitslosenquote 03/20 (vorläufig)

11:00 EUR: Arbeitslosenzahlen 03/20

11:00 EUR: BIP Q1/20 (vorab)

11:00 EUR: Verbraucherpreise 04/20 (vorläufig)

11:00 ITA: Verbraucherpreise 04/20 (vorläufig)

12:00 ITA: BIP Q1/20 (vorläufig)

13:45 EUR: EZB Zinsentscheid (Pk 14.30 h)

14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 03/20

14:30 USA: Arbeitskostenindex Q1/20

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

15:45 USA: Chicago Einkaufsmanagerindex 04/20

SONSTIGE TERMINE

DEU: Ende der verlängerten Anmeldefrist für den VW-Diesel-Vergleich

09:30 LUX: EuGH-Gutachten zum Stickstoffausstoß von Dieselfahrzeugen

HINWEIS

KOR / HKG: Feiertag, Börse geschlossen

FREITAG, DEN 01. MAI 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: Royal Bank of Scotland, Q1-Zahlen

14:30 USA: Chevron, Q1-Zahlen

USA: ExxonMobil, Q1-Zahlen

USA: Pkw-Absatz 04/20

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Verbraucherpreise 04/20

02:30 JPN: Jibun PMI Verarbeitendes Gewerbe 04/20 (endgültig)

15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe 04/20 (endgültig)

16:00 USA: Bauinvestitionen 03/20

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 04/20

EUR: S&P Ratingergebnis Tschechien

EUR: Moody’s Ratingergebnis Niederlande, Dänemark

EUR: Fitch Ratingergebnis Rumänien

HINWEIS

AUT / DEU / CHE / ESP / FRA / ITA / KOR / NLD / HKR / RUS:

Feiertag, Börsen geschlossen

