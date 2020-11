Vorbörse: Dow Jones scheut vor der 30.000 – Dax tiefer erwartet

DEUTSCHLAND: – LEICHTE GEWINNMITNAHMEN – Am Donnerstag zeichnen sich im Dax leichte Gewinnmitnahmen ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor dem Xetra-Start ein halbes Prozent tiefer auf 13.155 Punkte. Nach dem Kurssprung vom Montag liegt der Dax in dieser Woche bislang fast 6 Prozent im Plus. Nach fast 13.300 Punkten zum Wochenauftakt konnte sich der Index an den vergangenen beiden Tagen nur mit Mühe gegen Verkäufer durchsetzen.

USA: – DOW STAGNIERT – Kurz vor der Hürde von 30 000 Punkten hat der Dow Jones Index am Mittwoch Schwäche gezeigt. Nach zwei starken Börsentagen schloss der Leitindex 0,08 Prozent im Minus bei 29 397,63 Punkten. Damit hält der Dow jedoch weiter den Kontakt zur nächsten großen runden Marke von 30 000 Zählern. Der US-Anleihehandel war wegen eines Feiertags geschlossen, was im Aktiengeschäft erfahrungsgemäß geringere Börsenumsätze zur Folge hat.

ASIEN: – KAUM VERÄNDERT – Die Aktienmärkte in Asien haben sich am Donnerstag kaum vom Fleck bewegt. Der japanische Nikkei 225 schloss 0,7 Prozent höher. In Hongkong ging es für den Hang Seng hingegen zuletzt um 0,31 Prozent nach unten. Der chinesische CSI 300 büßte 0,08 Prozent ein. Auch in den USA hatte der Schwung nach der Rally zum Wochenstart spürbar nachgelassen.

DAX 13216,18 +0,40%

XDAX 13232,06 +0,40%

EuroSTOXX 50 3467,30 +0,72%

Stoxx50 3091,90 +1,24%

DJIA 29397,63 -0,08%

S&P 500 3572,66 +0,77%

NASDAQ 100 11892,930 +2,31%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 174,58 +0,06%

DEVISEN: – RUHIG – Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag unter dem Strich kaum verändert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,1771 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,1766 (Dienstag: 1,1808) Dollar festgesetzt.

Der Euro konnte damit die deutlichen Kursverluste vom Vortag vorerst stoppen. EZB-Präsidenten Christine Lagarde hatte am Mittwoch zum Auftakt einer zweitägigen Konferenz von Notenbankern erneut klare Signale für eine weitere Unterstützung der Wirtschaft im Kampf gegen die Folgen der Corona-Krise signalisiert. Marktbeobachter rechnen fest mit einer Lockerung der Geldpolitik durch die EZB im Dezember.

Im weiteren Tagesverlauf bleibt die von der EZB organisierte Notenbankkonferenz Thema am Devisenmarkt. Am Nachmittag werden Auftritte hochkarätiger Notenbanker erwartet, darunter ein erneuter Auftritt von Lagarde und Aussagen des US-Notenbankpräsidenten Jerome Powell. Außerdem stehen im Lauf des Tages Konjunkturdaten aus der Eurozone und den USA auf dem Programm, die für neue Impulse am Devisenmarkt sorgen könnten.

Euro/USD 1,17713 -0,08%

USD/Yen 105,2430 -0,15%

Euro/Yen 123,8855 -0,24%

ROHÖL:

Brent 43,88 +0,08 USD

WTI 41,56 +0,11 USD

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR PORSCHE AUF 72 (63) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR SCOUT24 AUF 69,10 (73,20) EUR – ‚EQUAL WEIGHT‘

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR BECHTLE AUF 166 (155) EUR – ‚HOLD‘

– BERENBERG SENKT ZIEL FÜR TEAMVIEWER AUF 55 (58) EUR – ‚BUY‘

– BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR FMC AUF 73 (69,50) EUR – ‚MARKET-PERFORM‘

– CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR BRENNTAG AUF 65 (62) EUR – ‚BUY‘

– COMMERZBANK SENKT ZIEL FÜR SCOUT24 AUF 70 (80) EUR – ‚HOLD‘

– CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR SIEMENS GAMESA AUF 24,70 (23) EUR – ‚NEUTRAL‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR EON AUF 10 (9,90) EUR – ‚SELL‘

– HSBC HEBT HAPAG-LLOYD AUF ‚BUY‘ (HOLD)

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR BMW AUF 65 (61) EUR – ‚HOLD‘

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR DELIVERY HERO AUF 130 (113) EUR – ‚BUY‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR CONTINENTAL AG AUF 90 (80) EUR – ‚NEUTRAL‘

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR DEUTSCHE POST AUF 47,48 (49,52) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– MORGAN STANLEY HEBT ZIEL FÜR HANNOVER RÜCK AUF 187 (167) EUR – ‚EQUAL-WEIGHT‘

– UBS SENKT ZIEL FÜR SCOUT24 AUF 67,40 (70) EUR – ‚NEUTRAL‘

– COMMERZBANK HEBT BECHTLE AUF ‚HOLD‘ (REDUCE) – ZIEL 160 (120) EUR

– DEUTSCHE BANK HEBT ZIEL FÜR SLM SOLUTIONS AUF 25 (15) EUR – ‚BUY‘

– EXANE BNP HEBT UNITED INTERNET AUF ‚NEUTRAL‘ (UNDERPERFORM) – ZIEL 30 EUR

– EXANE BNP HEBT ZIEL FÜR 1&1 DRILLISCH AUF 15 (13) EUR – ‚UNDERPERFORM‘

– EXANE BNP HEBT ZIEL FÜR LUFTHANSA AUF 7 (5) EUR – ‚UNDERPERFORM‘

– LBBW HEBT ZIEL FÜR ELRINGKLINGER AUF 9,20 (4,80) EUR – ‚VERKAUFEN‘

– RBC HEBT ZIEL FÜR CONTINENTAL AG AUF 100 (92) EUR – ‚SECTOR PERFORM‘

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 CHE: Zurich Insurance Group, 9Monatszahlen

06:45 CHE: Sunrise, Q3-Zahlen

06:55 DEU: TAG Immobilien, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 10/20

07:00 DEU: Siemens, Jahreszahlen (8.00 h Jahres-Pk per Webcast)

07:00 DEU: K+S, Q3-Zahlen

07:00 DEU: RWE, Q3-Zahlen (10.00 h Call)

07:00 DEU: Merck KGaA, Q3-Zahlen (9.30 h Call)

07:00 DEU: Aareal Bank, Q3-Zahlen (Call 9.30 h)

07:00 DEU: SMA Solar, Q3-Zahlen

07:00 DEU: LEG Immobilien, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Indus Holding, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Cewe Stiftung, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Ströer, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Windeln.de, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Varta, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Bilfinger, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Procredit Holding, 9Monatszahlen

07:00 DEU: Deutsche Telekom, Q3-Zahlen (10.00 h Call)

07:00 DEU: Evotec 9Monatszahlen (14.00 h Call)

07:00 BEL: KBC Group, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Fielmann, Q3-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: HHLA, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Sixt SE, Q3-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: Aurelius, Q3-Zahlen

07:30 DEU: GFT Technologies, Q3-Zahlen

07:30 DEU: MLP, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Talanx, 9Monatszahlen (8.00 h Call)

07:30 DEU: BayWa, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Zeal Network, 9Monatszahlen (detailliert)

07:30 DEU: SGL Carbon, 9Monatszahlen

07:30 DEU: Medigene, Q3-Zahlen

07:30 ITA: Assicurazioni Generali, 9Monatszahlen

07:30 AUT: Raiffeisen International, Q3-Zahlen

07:45 DEU: Krones, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Jost Werke, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Cancom, Q3-Zahlen (detailliert)

08:00 DEU: OHB, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Burberry, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: National Grid, Q3-Zahlen

08:00 LUX: RTL, Q3-Zahlen

08:00 LUX: Global Fashion Group, Q3-Zahlen (detailliert)

10:00 DEU: BayernLB, Q3-Zahlen

11:00 DEU: dm Drogeriemarkt, Jahres-Pk

14:00 DEU Morphosys, Call Q3

18:00 DEU: Deutsche Euroshop, Q3-Zahlen

22:05 USA: Walt Disney, Q4-Zahlen

22:05 USA: Cisco Systems, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Bertelsmann, Q3-Zahlen

DEU: Bastei Lübbe, Halbjahreszahlen

DEU: Biotest, Q3-Zahlen (Call 10.00 h)

DEU: Hermle, Q3-Zahlen

DEU: Stemmer Imaging, Q3-Zahlen

DEU: Init – Traffic Systems, Q3-Zahlen

DEU: Delticom, Q3-Zahlen

DEU: DFV, Q3-Zahlen

DEU: R. Stahl, Q3-Zahlen

DEU: Knaus Tabbert, Q3-Zahlen

DEU: Lotto24, Q3-Zahlen

DEU: KSB, 9Monatszahlen

GBR: Aston Martin, Q3-Zahlen

USA: Applied Materials, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Erzeugerpreise 10/20

00:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 09/20

08:00 GBR: BIP Q3/20 (1. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Industrieproduktion 09/20

08:00 GBR: Handelsbilanz non-EU 09/20

08:00 DEU: Verbraucherpreise 10/20 (endgültig)

11:00 EUR: Industrieproduktion 09/20

14:30 USA: Verbraucherpreise 10/20

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Realeinkommen 10/20

17:00 USA: EIA Ölbericht (Woche)

17:45 EUR: ECB Forum on Central Banking, Teilnahme EZB-Präsidentin Christine Lagarde, Fed-Chairman Jerome Powell und BoE-Gouverneur Andrew Bailey

SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Bundesverfassungsgericht veröffentlicht Entscheidung über Vattenfall-Klage wegen Entschädigung für beschleunigten Atomausstieg

15:00 DEU: Bundesfinanzminister Scholz stellt die neue Steuerschätzung vor

15:00 DEU: AmCham Germany 14. Transatlantische Wirtschaftskonferenz

Thema der virtuellen Konferenz: The German-American Transatlantic Partnership in the Next Decade u.a. mit Frank Sportolari, Präsident AmCham Germany, und Dieter Kempf, Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie

DEU: „Diversity 2020“ – Online-Konferenz des „Tagesspiegel“ und der Charta der Vielfalt zu Diversität in der Arbeitswelt u.a. mit Bundesjustizministerin Christine Lambrecht, der Migrationsbeauftragten der Bundesregierung, Annette Widmann-Mauz (beide CDU) und Marcel Fratzscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung

DEU: Pharmazeutische Fachtagung der Pharma Solutions Europe (PSE) „Lösungen und Wissen rund um das Management der Arzneimittelrabattverträge“

FRA: Offizielle Zeremonie des Pariser Friedensforums. (online) Neben Präsident Emmanuel Macron sollen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, Bundeskanzlerin Angela Merkel und IWF-Chefin Kristalina Georgiewa sprechen. Auch erwartet werden UN-Generalsekretär Antonio Guterres and WHO-Direktor Tedros Ghebreyesus. Zentrales Thema in diesem Jahr ist die Corona-Krise.

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

08.00 Uhr

Deutschland

Verbraucherpreise HVPI Oktober

Monatsvergleich 0,0 0,0*

Jahresvergleich -0,5 -0,5*

Verbraucherpreise Oktober

Monatsvergleich +0,1 0,1*

Jahresvergleich -0,2 -0,2*

11.00 Uhr

Eurozone

Industrieproduktion September

Monatsvergleich +0,6 +0,7

Jahresvergleich -5,8 -7,2

GROSSBRITANNIEN

08.00 Uhr

Bruttoinlandsprodukt (BIP) Q3

Quartalsvergleich +15,8 -19,8

Jahresvergleich -9,4 -21,5

Industrieproduktion September

Monatsvergleich +1,0 +0,3

Jahresvergleich -6,0 -6,4

USA

14.30 Uhr

Erstanträge Arbeitslosenhilfe 735 751 (in Tsd.)

Verbraucherpreise, Okt

Monatsvergleich +0,1 +0,2

Jahresvergleich +1,3 +1,4

Kernindex gg VJ +1,7 +1,7

Redaktion onvista / dpa-AFX

Foto: H-AB / shutterstock.com