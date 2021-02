Vorbörse: Wall Street uneinheitlich – Dax verharrt vor Lockdown-Erweiterung – Ölpreise geben leicht nach

DEUTSCHLAND: – KAUM VERÄNDERT ERWARTET – Stagnation auf hohem Niveau lautet am Donnerstag zunächst die Devise am deutschen Aktienmarkt. „Für die Aktienmärkte ist kein Antreiber in Sicht“, schrieb Analyst Edward Moya vom Handelshaus Oanda. Von den Anleihemärkten gingen keine Impulse aus und auch die Quartalsberichte großer Konzerne dürften die Gesamtmärkte erst einmal wohl nicht stärker bewegen.

Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex Dax liegt knapp eine Stunde vor dem Haupthandel auf Xetra bei 13 942 Punkten, das entspricht einem minimalen Anstieg des Börsenbarometers. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 wurde ebenfalls kaum verändert taxiert.

Der Dax hatte zu Wochenbeginn eine Bestmarke erreicht und ist seitdem auf dem Pfad der Korrektur. Am Vortag hatte er die Durchschnittslinie der vergangenen 21 Börsentage getestet, diese hatte als Unterstützung gehalten. Sie gilt als Indikator für den kurzfristigen Trend.

Anleger schauen am Donnerstag auch auf die aktuell geltenden Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie, die nun grundsätzlich bis zum 7. März verlängert werden. Darauf verständigten sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Regierungschefs der Länder am Mittwoch nach mehrstündigen Beratungen. Sollte die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen bis dahin stabil unter 35 gesunken sein, sollen die Länder die Beschränkungen danach ihre Corona-Schutzverordnungen jeweils schrittweise lockern.

USA: – AUF DER STELLE – Die Standardwerte an der Wall Street haben zur Wochenmitte nach einem wechselhaften Handelsverlauf leicht zugelegt. Bei Aktien aus der zweiten Reihe sowie bei Technologiewerten überwogen hingegen moderate Verluste. Zum Handelsauftakt hatten sämtliche Leitindizes erneut mit Rekordhochs aufgewartet. Börsianer begründeten den nachfolgenden Dämpfer mit „zahmen“ US-Inflationsdaten, die Befürchtungen über ein kurzfristig weiter schwaches Wirtschaftswachstum aufkommen ließen. Der Dow Jones Industrial schloss am Mittwoch mit einem Plus von 0,20 Prozent bei 31 437,80 Zählern. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,03 Prozent auf 3909,88 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 büßte 0,23 Prozent auf 13 655,27 Punkte ein.

ASIEN: – BÖRSEN IN JAPAN UND CHINA GESCHLOSSEN – Die wichtigsten Börsen in Asien blieben am Donnerstag wegen Feiertagen geschlossen. In China, Japan und Südkorea wurde nicht gehandelt. An den anderen Märkten hielten sich die Bewegungen in Grenzen.

DAX 13932,97 -0,56%

XDAX 13932,84 -0,72%

EuroSTOXX 50 3648,37 -0,35%

Stoxx50 3172,11 -0,08%

DJIA 31437,80 0,2%

S&P 500 3909,88 -0,03%

NASDAQ 100 13655,27 -0,23%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 176,29 +0,03%

DEVISEN: – RUHE – Der Euro hat sich am Donnerstag im frühen Handel nur wenig bewegt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,2130 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,2127 Dollar festgelegt.

Am Donnerstag stehen nur wenige Konjunkturdaten an, die am Devisenmarkt für Bewegung sorgen könnten. Zu nennen sind allein die wöchentlichen Zahlen vom US-Arbeitsmarkt, die einen kurzfristigen Eindruck vom Zustand am Jobmarkt verschaffen.

Am Mittwochabend hatte US-Notenbankchef Jerome Powell eindringlich zur Unterstützung der Arbeitnehmer in der Corona-Krise aufgerufen. Sowohl der Staat als auch der Privatsektor seien in der Verantwortung. Es seien immer noch etwa zehn Millionen Menschen mehr arbeitslos als vor der Virus-Krise.

In Europa veröffentlicht die EU-Kommission neue Wachstumsprognosen. Fachleute sehen die europäische Wirtschaft der US-amerikanischen derzeit hinterherhinken. Als Gründe nennen sie die schleppend verlaufende Impfkampagne in Europa und die wesentlich größeren Konjunkturpakete in den USA.

Euro/USD 1,2127 0,06%

USD/Yen 104,60 -0,04%

Euro/Yen 126,84 0,01%

ROHÖL: – SCHWÄCHER – Die Ölpreise haben am Donnerstag im frühen Handel leicht nachgegeben. Sie bewegen sich aber weiter in der Nähe ihrer höchsten Stände seit gut einem Jahr. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 61,13 US-Dollar. Das waren 34 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) sank in ähnlichem Ausmaß auf 58,34 Dollar.

Leicht belastet wurden die Ölpreise durch die zuletzt etwas vorsichtigere Stimmung an den Aktienmärkten. Hinzu kamen Lagerdaten aus den USA: Zwar sind die Erdölbestände in der vergangenen Woche nach Daten vom Mittwoch gefallen. Die Benzinbestände stiegen aber auf den höchsten Stand seit dem Sommer.

Unterstützt werden die Erdölpreise durch ein Gemisch aus knappem Angebot und der Erwartung steigender Nachfrage. Auf der Angebotsseite begrenzt der Ölgigant Saudi-Arabien die Förderung. Nachfrageseitig besteht die Hoffnung auf eine anziehende Nachfrage, soweit die Corona-Impfkampagnen zu weniger Beschränkungen und stärkerem Wirtschaftswachstum führen.

Brent 61,15 -0,32 USD

WTI 58,37 -0,31 USD

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– BARCLAYS SENKT DIALOG SEMI AUF ‚EQUAL WEIGHT‘ (OVERWEIGHT) – ZIEL 67,50 (60)EUR

– BERENBERG SENKT DÜRR AUF ‚HOLD‘ (BUY) – ZIEL 39 (34) EUR

– CREDIT SUISSE SENKT ZALANDO AUF ‚NEUTRAL‘ (OUTPERFORM) – ZIEL 98 (87) EUR

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR RHEINMETALL AUF 142 (125) EUR – ‚BUY‘

– HSBC SENKT RWE AUF ‚HOLD‘ (BUY) – ZIEL 37 (39) EUR

– UBS HEBT ADIDAS AUF ‚BUY‘ (NEUTRAL) – ZIEL 338 (268) EUR

– UBS SENKT ZIEL FÜR TELEFONICA DEUTSCHLAND AUF 3,10 (3,20) EUR – ‚BUY‘

– UBS STARTET PUMA SE MIT ‚BUY‘ – ZIEL 94,40 EUR

– CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR EXPEDIA AUF 168 (136) USD – ‚OUTPERFORM‘

– CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR LYFT AUF 74 (66) USD – ‚OUTPERFORM‘

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR ADYEN AUF 1370 (1330) EUR – ‚UNDERWEIGHT‘

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR PRUDENTIAL AUF 1441 (1511) PENCE – ‚OVERWEIGHT‘

– BERENBERG HEBT SES SA AUF ‚HOLD‘ (SELL) – ZIEL 6,80 EUR

– BERENBERG SENKT ZIEL FÜR GLAXOSMITHKLINE AUF 1570 (1720) PENCE – ‚BUY‘

– BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR AIR LIQUIDE AUF 168 (174) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– COMMERZBANK HEBT ZIEL FÜR VESTAS AUF 1200 (1150) DKK – ‚HOLD‘

– CREDIT SUISSE HEBT NATIXIS AUF ‚NEUTRAL‘ (UNDERPERFORM) – ZIEL 4 (2,50) EUR

– CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR ASOS AUF 7250 (6650) PENCE – ‚OUTPERFORM‘

– CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR NOKIA AUF 3,40 (2,95) EUR – ‚NEUTRAL‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR A.P. MOLLER-MAERSK AUF 15600 (15500) DKK – ‚BUY‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR BNP PARIBAS AUF 64 (62) EUR – ‚CONVICTION BUY LIST‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR NOVO NORDISK AUF 517 (484) DKK – ‚CONVICTION BUY LIST‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR ROCHE AUF 441 (436) CHF – ‚CONVICTION BUY LIST‘

– JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR A.P. MOLLER-MAERSK AUF 16000 (17500) DKK – ‚BUY‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR A.P. MOLLER-MAERSK AUF 17203 (16982) DKK – ‚OVERWEIGHT‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR ADYEN AUF 2700 (1590) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– RBC HEBT ZIEL FÜR ESSILORLUXOTTICA AUF 146 (140) EUR – ‚OUTPERFORM‘

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 CHE: Zurich Insurance Group, Jahreszahlen (Call 13.00 h)

07:00 DEU: Commerzbank, Jahreszahlen (detailliert) (Online-Pk 10.30 h) (14.00 h Capital Markets Day online)

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 01/21

07:00 DEU: Bilfinger, Q4-Zahlen (Call 10.00 h)

07:00 BEL: KBC Group, Jahreszahlen

07:00 CHE: Clariant, Jahreszahlen

07:00 CHE: Vontobel, Jahreszahlen

07:00 FRA: Credit Agricole, Jahreszahlen

07:00 ITA: UniCredit, Jahreszahlen

07:00 LUX: ArcelorMittal, Jahreszahlen

07:15 FRA: Schneider Electric, Jahreszahlen

07:30 NLD: Aegon, Jahreszahlen

07:30 FRA: Pernod Ricard, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: RIB Software, Jahreszahlen

08:00 DEU: Amadeus Fire, Jahreszahlen

08:00 CHE: Coca-Cola HBC AG, Jahreszahlen

08:00 GBR: AstraZeneca, Jahreszahlen

08:00 GBR: Relx, Jahreszahlen

09:00 DEU: Deutsche Börse, Bilanz-Pk (Call 13.30 h)

10:00 DEU: Metro, Call zu den Q1-Zahlen

10:00 DEU: Aurubis, Hauptversammlung (online)

10:00 GBR: Shell, Strategy Day 2021

11:00 DEU: Untersuchungsausschuss zum Bilanzskandal Wirecard

12:00 USA: Pepsico, Q4-Zahlen

13:00 USA: Kellogg, Q4-Zahlen

17:00 DEU: Digitaler Neujahrsempfang Deutsche Bank, Frankfurt/Berlin

18:00 FRA: L‘ Oréal, Jahreszahlen

22:05 USA: Verisign Inc., Q4-Zahlen

22:05 USA: Walt Disney, Q1-Zahlen

ERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Bastei Lübbe, Q3-Zahlen

BEL: Umicore, Jahreszahlen

FRA: Legrand, Jahreszahlen

FRA: Rexel, Jahreszahlen

FRA: Natexis, Jahreszahlen

ITA: Autogrill, Q4-Zahlen

NLD: Telenet, Jahreszahlen

USA: Tyson Foods, Q1-Zahlen

USA: BorgWarner, Q4-Zahlen

USA: Kraft Heinz, Q4-Zahlen

USA: PayPal, Investor Day

TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: Verbraucherpreise 01/21

08:00 DEU: Großhandelspreise 01/21

08:00 DEU: Insolvenzen 11/20 einschließlich Trendindikator 01/21

11:00 EUR: EU-Kommission Online-Pk zur Vorstellung der Konjunkturprognose

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

SONSTIGE TERMINE

08:30 DEU: Bundesgerichtshof verkündet Urteil zu Informationspflichten von Onlinehändlern

09:00 DEU: Regierungserklärung von Bundeskanzlerin Angela Merkel zu den Ergebnissen der Bund-Länder-Runde zur Corona-Pandemie vom Mittwoch

09:30 DEU: Online-Vorstellung der Reiseanalyse Trendstudie 2030 der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen (FUR)

10:30 DEU: Handelsverband Deutschland (HDE), Jahres-Pk (online)

11:00 DEU: Ansprache Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zum Thema „Industrie und Klimaschutz am Beispiel der Automobilindustrie“. Gesprächsrunde im Schloss Bellevue u.a. mit BDI-Präsident Siegfried Russwurm, VDA-Präsidentin Hildegard Müller, IG-Metall-Chef Jörg Hofmann, Frank Sell, Betriebsratsvorsitzender der Robert Bosch GmbH, Daniela Cavallo, stellvertretende Betriebsratsvorsitzende der Volkswagen AG, und dem Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, Ottmar Edenhofer.

EUR/GBR: EU-Kommissionsvize Maros Sefcovic reist zu Krisentreffen mit Staatsminister Michael Gove nach London

HINWEIS

CHN/JPN/KOR: Feiertag, Börsen geschlossen

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

— keine entscheidenden Daten erwartet —

GROSSBRITANNIEN

— keine entscheidenden Daten erwartet —

USA

14.30 Uhr

Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (in Tsd) 758 779

