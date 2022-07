BlackRock Marktausblick: Europa fällt ab

Das Update zur Woche mit Dr. Martin Lück, Leiter Kapitalmarktstrategie bei BlackRock







Europa fällt ab





Schon mehrmals haben wir an dieser Stelle darauf hingewiesen, um wieviel anfälliger Europas Wirtschaft im gegenwärtigen Umfeld dasteht. Nun beginnen es auch die Kapitalmärkte deutlicher einzupreisen, die Kursverläufe der vergangenen Woche sind ein beredtes Beispiel. So legten amerikanische Aktien um 2,1% zu, während ihre Pendants in der Eurozone um 0,2% nachgaben. Verstärkt wurde diese Auseinanderentwicklung durch die 2,1%, welche der Euro im Wochenverlauf gegenüber dem US-Dollar verlor, das meiste davon allein am Dienstag. Nachdem die europäischen und amerikanischen Aktienmärkte vergleichbar schwach ins Jahr gestartet waren und die Kurse in der Eurozone sogar streckenweise vorn gelegen hatten, ist der inzwischen angesammelte Abstand in der Jahresperformance schon wieder deutlich: Um rund 7% haben US-Aktien gegenüber der Eurozone bisher outperformt (was in diesem Jahr bedeutet, dass sie nicht besser, sondern weniger schlecht abgeschnitten haben). Nimmt man die sage und schreibe 10,5% dazu, die der Euro seit Jahreswechsel gegenüber dem Dollar eingebüßt hat, so ergibt sich ein Performanceunterschied von rund 17,5 Prozentpunkten. Das ist deutlich.





Die offensichtlichen Treiber dieser Entwicklung, vor allem auf der Währungsseite, sind schnell identifiziert. Denn der größte Teil der Dollar-Aufwertung dürfte in der sehr kernigen Zinswende der US-Notenbank begründet liegen. Schon dreimal wurden die Leitzinsen erhöht, und jedes Mal um 25 Basispunkte mehr (25 bps im März, 50 bps im Mai und 75 bps im Juni), bei einer gleichzeitigen Verschärfung der Rhetorik. Damit hat die Fed deutlich energischer als die EZB darauf reagiert, dass Energiepreise und Angebotsknappheiten die Inflation so massiv antreiben wie bis dato geschehen. Und selbst wenn wir bezweifeln dürfen, dass die Fed wirklich den Leitzins weit über das neutrale Niveau hinaus anheben wird, um die Inflation um jeden Preis zu bekämpfen, vermittelt sie dem Markt bisher sehr glaubhaft dieses Bild. Damit qualifiziert sich die US-Notenbank zwar eher für den Oscar als für den Ökonomie-Nobelpreis, aber die marktbasierten Inflationserwartungen geben ihr bisher Recht. Und selbst wenn die EZB inzwischen ebenfalls aufgewacht ist und, wenn auch gefühlt halbherzig, auf diesen Zug aufspringt, haben doch die Währungsmärkte ihr Urteil gesprochen.





Dennoch wäre beim Euro-Dollar vermutlich die Zinsdivergenz nicht ausreichend gewesen, um das absehbare Durchschlagen der Parität, das niedrigste Euro-Dollar-Niveau seit Ende 2002, zu bewirken. Dafür brauchte es wohl zusätzlich den massiven Unterschied in den Konjunkturaussichten dies- und jenseits des Atlantiks. Denn während Rezessionsängste in den USA ebenfalls durchaus vorhanden sind, beruhen sie fast ausschließlich auf verschlechterten Finanzierungsbedingungen und gehen zudem von einer kurzen und eher flachen Schwächephase aus. In Europa dagegen haben die Konjunktursorgen kaum etwas mit der EZB zu tun. Stattdessen leidet Europa angesichts von Russlands Überfall auf die Ukraine ganz konkret an hohen Energiepreisen und absehbarer Knappheit der Gasversorgung, zudem an lähmender Angst vor weiterer militärischer Aggression aus dem Osten. Darüber hinaus ist Europas Industrie wesentlich exponierter gegenüber den Folgen von immer noch eingeschränkten Lieferketten, gerade im Handel mit Ostasien. Die Tatsache, dass vergangene Woche Deutschlands Handelsbilanz zum ersten Mal seit über 30 Jahren ins Minus gerutscht ist, hat zum kräftigen Einbruch des Euro-Kurses beigetragen.





Auch Gold unter dem Druck des starken US-Dollar





Auch der Goldpreis, der letzte Woche um 3,4% nachgab, ist ein Kollateralschaden des starken US-Dollar. Eigentlich dürfte man ja erwarten, dass in Zeiten hoher Inflation und großer Verunsicherung an den Finanzmärkten Gold als Stabilisator gefragt und sein Preis damit gut unterstützt ist. Eine entsprechende Outperformance des Edelmetalls haben in diesem Jahr aber der oben angesprochene US-Dollar sowie die Zinsentwicklung verhindert. Hatten nämlich Negativzinsen im Euroraum über lange Zeit die Opportunitätskosten der Goldhaltung sogar in einem Opportunitätsgewinn verwandelt, so bedeutet der Anstieg bei der Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe um 147 Basispunkte seit Jahresbeginn ein Ende dieses Regimes. Anders herum ausgedrückt: Ohne den kräftigen Zinsanstieg und die noch kräftigere Dollaraufwertung hätte sich der Goldpreis in diesem Jahr vermutlich sehr positiv entwickelt. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Kommt später im Jahr der Punkt, an dem die Fed den Fuß von der Bremse nimmt, und hat das entsprechende Wirkung auf den US-Dollar, dürften erfreulichere Zeiten für Goldanleger anbrechen. Denn es sieht so aus, als würden wir weder die Inflation noch die hohe Volatilität auf absehbare Zeit loswerden.





