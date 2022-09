S&P 500® - Trendbruch als nächste Eskalationsstufe?

Mitte August scheiterte der S&P 500® an der 200-Tages-Linie (akt. bei 4.286 Punkten). Das folgende Rebreak der Schlüsselmarke von 4.200 Punkten – und zwar mit einem Abwärtsgap (4.219/4.203 Punkte) – lieferte den Bären ein weiteres Argument an die Hand. Dieser negativen Weichenstellung mussten die amerikanischen Standardwerte zuletzt Tribut zollen. Im Bereich der Marke von 3.900 Punkten geht es zunächst darum, den im Juni etablierten Erholungstrend (akt. bei 3.918 Punkten) zu verteidigen. Ansonsten müsste die Gegenbewegung der letzten Monate unter dem Strich als klassische Bärenmarktflagge interpretiert werden (siehe Chart). Letzteres würde eine Belastungsprobe des bisherigen Jahrestiefs bei 3.637 Punkten implizieren, zumal auch die saisonale und zyklische Börsenampel in den nächsten Wochen auf „rot“ steht. Auf dem Weg in diese Region steckt eine weitere Kurslücke (3.817 zu 3.796 Punkte) ein wichtiges Etappenziel ab. Für eine Stabilisierung müsste der S&P 500® indes zumindest die 50-Tages-Linie (akt. bei 4.020 Punkten) zurückerobern. Ein echter Befreiungsschlag würde aber erst bei einem Spurt über die o. g. Schlüsselbarrieren bei 4.200/4.286 Punkten erfolgen.

S&P 500® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart S&P 500®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

