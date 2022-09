Airbus: Jetzt kaufenswert an der unteren Spanne der Trading-Range!

Werbung

Die Aktie von Airbus könnte, wie in der Vergangenheit, am unteren Rand der einjährigen Seitwärtsbewegung nach oben drehen. Der Ausblick für die Luftfahrtbranche ist positiv. Zusätzlich ist strukturelles Wachstum beim emissionsarmen Fliegen sowie Weltraumanwendungen vorhanden. Die Bewertung von Airbus ist mit einem 14,8er KGV basierend auf den Factset-Schätzungen von 6,62 Euro je Aktie für 2023 moderat.

Airbus erwartet eine hohe Nachfrage nach Passagier- und Frachtjets bis 2041 Airbus ist auf Passagier- und Frachtflugzeuge spezialisiert. Der A320, A350 und A380 gehören zu den bekanntesten Modellen. Die Nachfrage nach zivilen Jets wird sich in den nächsten Dekaden positiv entwickeln. Die Airlines modernisieren ihre Flotten und wollen emissions- und kraftstoffsparende Jets haben. Nur 20 Prozent der derzeit in Betrieb befindlichen Flotten sind Flugzeuge der neuesten Generation mit geringem Treibstoffverbrauch. Das Passagieraufkommen wird im Zeitraum 2019 bis 2041 um rund 3,6 Prozent pro Jahr wachsen. Entsprechend leitet Airbus daraus eine Nachfrage nach 39.490 Passagierflugzeugen über die nächsten 20 Jahre ab. Der Bedarf an Frachtflugzeugen hingegen hat durch den Onlinehandel einen Schub erhalten. Über die nächsten 20 Jahre wird der Bedarf auf 2.440 Einheiten geschätzt, wovon 880 neu gebaut sein werden. Der Auftragsbestand von 7.046 Jets sorgt auf Jahre hinaus für Auslastung Bereits vor der Corona-Pandemie hat Airbus eine hohe Nachfrage nach seinen Jets verzeichnet. Dabei profitierte man vor allem von einer Auftragsflut für den A320. Denn dieser wird auch zunehmend für längere Strecken eingesetzt. Zum Halbjahr meldete Airbus, auf einem Orderbuch im Airbus-Segment von 7.046 Jets zu sitzen. Da im Jahr rund ein Zehntel davon ausgeliefert wird, reicht das Auftragsbuch für fast eine Dekade. Insgesamt laufen die Geschäfte auch im Hinblick auf die Lieferkettenprobleme und gestiegenen Materialkosten solide. Im ersten Halbjahr stagnierte der Umsatz bei 24,81 Milliarden Euro. Das EBIT lag mit 2,645 Milliarden Euro auch um das Vorjahreslevel. Der Nettogewinn kam auf 2,40 Euro je Aktie. Auf Jahressicht möchte Airbus rund 700 Flugzeuge ausliefern und ein EBIT von 5,5 Milliarden Euro einfahren. Unter dem Strich sollten 4,97 Euro je Aktie verdient werden. Die Airbus-Aktie ist mit einem KGV23e von unter 15 günstig Der Factset-Konsens unterstellt für die nächsten Jahre eine deutliche Ausweitung der Gewinne. Dabei soll der Nettogewinn auf 6,62 Euro je Aktie im Jahr 2023, auf 8,14 Euro je Aktie im Jahr 2024 und schließlich 9,45 Euro je Aktie im Jahr 2025 steigen. Dem liegt zugrunde, dass Airbus seine monatlichen Produktionszahlen steigert und dann auch weniger von der Kosteninflation ausgebremst wird. Zugleich resultiert mehr Nachfrage aus dem Sicherheitsbereich und durch die geopolitischen Spannungen wird Europa auch mehr in eine Selbstständigkeit der Raumfahrtindustrie investieren müssen. Airbus ist für diesen Bedarf gerüstet. Für ein Unternehmen, welches eine strukturelle Nachfrage verzeichnet und Marktanteile bei Kurz- sowie Mittelstreckenflugzeugen gewonnen hat, ist ein KGV per 2023 von unter 15 günstig. Dreht die Aktie am unteren Rand der Trading-Range erneut? Aus charttechnischer Sicht bewegt sich Airbus seit Anfang 2021 bis jetzt in einer breiten Range von ca. 90 Euro bis 120 Euro. In den letzten Wochen setzte die Aktie wieder an den unteren Bereich zurück, da die Indizes sanken. Damit ergibt sich erneut die Chance, auf die erfolgreiche Supportzone zu setzen, von der aus die Airbus-Aktie wieder nach oben wegdrehen könnte. Trading-Idee: Endlos-Turbo Long Optionsschein auf Airbus Group SE Anleger, die von einer positiven Geschäftsentwicklung des Unternehmens Airbus Group SE ausgehen, könnten als Alternative zu einem Direktinvestment mit einem Endlos-Turbo Long Optionsschein der DZ BANK bezogen auf die Airbus Group SE-Aktie (Basiswert) auf ein solches Szenario setzen (z.B. WKN DW3SZC). Mit Endlos-Turbo Long Optionsscheinen können Anleger überproportional an allen Kursentwicklungen des zugrunde liegenden Basiswerts partizipieren. Aufgrund der Hebelwirkung reagiert ein Endlos-Turbo Long Optionsschein auf kleinste Kursbewegungen des zugrunde liegenden Basiswerts. Da die Wertentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts im Laufe der Zeit schwanken oder sich nicht entsprechend den Erwartungen des Anlegers entwickeln kann, besteht das Risiko, dass das eingesetzte Kapital nicht in voller Höhe zurückgezahlt wird . Sollte der Kurs des zugrunde liegenden Basiswerts an mindestens einem Zeitpunkt während der Laufzeit eines Endlos-Turbo Long Optionsscheins auf oder unter der sog. Knock-Out-Barriere notieren (Knock-out-Ereignis), verfällt der Endlos-Turbo long Optionsschein wertlos . Die Knock-Out-Barriere wird täglich angepasst. Ansprüche aus dem zugrunde liegenden Basiswert (z.B. Dividenden, Stimmrechte) stehen dem Anleger nicht zu. Ein Endlos-Turbo long Optionsschein hat keine feste Laufzeit. Er kann insgesamt zu festgelegten Terminen (ordentliche Kündigungstermine) durch die DZ BANK gekündigt werden. Ein Anleger kann einen Endlos-Turbo long Optionsschein an festgelegten Terminen (Einlösungstermine) einlösen. Einen gänzlichen Verlust des eingesetzten Kapitals erleidet der Anleger bei einem Endlos-Turbo long Optionsschein mit Basiswert Airbus Group SE-Aktie, wenn der Kurs der Aktie des Unternehmens Airbus Group SE zu einem beliebigen Zeitpunkt während der Haltedauer auf oder unter der Knock-Out-Barriere notiert. ( Totalverlustrisiko ). Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK ihren Verpflichtungen aus dem Produkt aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit / Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann . Eine ausführliche Erläuterung der genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar . Stand: 12.09.2022, DZ BANK AG / Online-Redaktion

Endlos Turbo Long 77,6313 open end: Basiswert Airbus Group DW3SZC Quelle: DZ BANK: Geld 12.09. 17:53:41, Brief 12.09. 17:53:41 2,19 EUR 2,23 EUR 15,26% Basiswertkurs: 99,69 EUR Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: Euronext Par , 17:39:08 Basispreis 77,6313 EUR Abstand zum Basispreis in % 22,13% Knock-Out-Barriere 77,6313 EUR Abstand zum Knock-Out in % 22,13% Hebel 4,45x Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10

