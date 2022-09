Konjunktursorgen belasten Ölpreis – Anleger weiter auf der Hut

Zinserhöhungen hinterlassen ihre Spuren – Furcht vor weiterhin raschen Zinsschritten

Die in dieser Woche vollzogenen Zinsschritte zahlreicher Notenbanken rund um den Globus haben ihre Spuren hinterlassen. Allen voran sorgte am Mittwoch die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) für Aufsehen, welche weiterhin an ihrem restriktiven Kurs im Kampf gegen die ausufernde Teuerung festhalten will. Auch am Donnerstag zogen etwa die Schweizerische Nationalbank (SNB) und die Bank of England (BoE) nach, um sich gegen die Inflation zu stemmen.