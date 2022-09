ServiceNow - Intakter, bestätigter Abwärtstrend!

Nach der deutlichen Korrektur von über 700 USD auf gut 400 USD versuchte sich die ServiceNow-Aktie seit Anfang Mai an einer Stabilisierungsphase, scheiterte im Hochsommer allerdings an dem Kreuzwiderstand aus der 38-Wochen-Linie und dem Abwärtstrend seit November vergangenen Jahres (akt. bei 496/503 USD). Inzwischen steht ein neues Verlaufstief (374 USD) zu Buche, womit die Kursentwicklung der letzten Monate unter dem Strich als nach unten aufgelöste Schiebezone interpretiert werden muss (siehe Chart). Aus der Höhe der diskutierten Tradingrange ergibt sich ein kalkulatorisches Abschlagspotential von rund 100 USD bzw. ein Kursziel im Bereich von gut 300 USD. Diese Zielmarke harmoniert bestens mit dem Hoch vom Juli 2019 bei 303 USD. Ein wichtiges Etappenziel auf dem Weg in diese Region steckt derzeit die Parallele zum o. g. Baissetrend (akt. bei 371 USD) ab. Die Auflösung der angeführten Konsolidierungsformation wird durch den MACD bestätigt, denn der Trendfolger hat bereits wieder ein neues Ausstiegssignal geliefert. Neue Shortpositionen können auf Basis der vorangegangenen Tiefs bei 407 USD abgesichert werden.

ServiceNow (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart ServiceNow

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

