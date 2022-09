Markt Update: Dax auf Erholungskurs - Verbio und Uniper zeitweise zweistellig im Plus

Der deutsche Leitindex startete nach den teils heftigen Verlusten der Vortage am Morgen mit einer Aufwärtskurslücke in den Handel und kletterte in der ersten Handelsstunde zeitweise über die Marke von 12.400 Punkten.

Fast alle DAX40-Werte im Plus

Im DAX40 lagen in der ersten Handelsstunde nahezu alle Werte im Plus, lediglich die Aktien von Fresenius SE notierten unverändert. Größter Gewinner war die zuletzt arg gebeutelte Zalando-Aktie mit einem Aufschlag von knapp 5 Prozent.

Verbio und Uniper legen knapp zweistellig zu

Uniper setzte die Erholungsrally der Vortage weiter fort und Verbio profitierte von guten Quartalszahlen. (Analystenstimmen zu den Verbio-Quartalszahlen finden Sie hier).

Energiekontor mit Kurssprung

Eine positive Analystenstimme hat am Dienstag die Anleger in die Papiere des SDax-Neulings Energiekontor getrieben. Sie schossen im frühen Xetra-Handel nach einer positiven Erstbewertung des Analysehauses Stifel um 8,6 Prozent hoch. Dieses hatte die Bewertung des Entwicklers von Erneuerbare-Energien-Projekten mit einer Kaufempfehlung begonnen. Auch nach diesem Kurssprung sieht Analyst Martin Tessier das Kursziel mit 126 Euro noch um fast die Hälfte über dem Aktienkurs.

Tessier sieht in den ambitionierten deutschen Zielen mit Erneuerbaren Energien den ersten wichtigen Kurstreiber für das Unternehmen, und in den derzeit hohen Energiepreisen den zweiten. Letzterer lasse Luft nach oben für die diesjährigen Unternehmensziele. Außerdem hält er es für möglich, dass Energiekontor demnächst einen ambitionierten Fünfjahresplan vorlegen wird. Er lobte, im Vergleich zur Unternehmensgröße sei die Projektpipeline auffällig groß

Jungheinrich bekommt neuen Aufsichtsratschef

Der Gabelstapler-Hersteller bekommt im neuen Jahr einen neuen Aufsichtsratschef. Der aktuelle Amtsinhaber Hans-Georg Frey wolle seinen Posten nächstes Jahr nach der HV niederlegen, teilte Jungheinrich mit. Frey sagte, er wolle mehr Zeit für seine Familie haben.