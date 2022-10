NVIDIA Corp. - Der ultimative Stresstest

Im Verlauf des vor rund einem Jahr etablierten Abwärtstrends testet die Nvidia-Aktie derzeit den elementar wichtigen Haltebereich aus der 200-Wochen-Linie (akt. bei 128,47 USD), der Parallelen zum eingangs beschriebenen Baissetrend (akt. bei 121,77 USD) und diversen Tiefs seit Herbst 2020 bei rund 120 USD (siehe Chart). Ein nachhaltiger Bruch dieser Schlüsselunterstützung würde dem Technologietitel den nächsten Nackenschlag versetzen. Für einen mahnenden Zeigefinger sorgt in diesem Zusammenhang die jüngste Wochenkerze. Der zwischenzeitliche Erholungsversuch brach in sich zusammen, sodass letztlich ein negatives Kerzenmuster in Form eines klassischen „shooting stars“ zu Buche steht. Der markante Docht bestätigt dabei exakt den Widerstandscharakter der o. g. langfristigen Glättung. Auch auf der Oberseite liefert die jüngste Wochenkerze eine wichtige Orientierungshilfe. Schließlich könnten Anlegerinnen und Anleger bei einem Spurt über das jüngste Wochenhoch (136,56 USD) von einer Stabilisierung auf Basis der angeführten Kernunterstützung ausgehen. Doch ein solcher Befreiungsschlag ist aktuell eher Wunschdenken.

NVIDIA Corp. (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart NVIDIA Corp.

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

