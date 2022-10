10-jährige Rendite USA - 4 %: Etappenziel erreicht

Nach den beiden großen, strategischen Kurstreibern in Form der bekannten inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation sowie des Bruchs des langfristigen Baissetrends seit Beginn der 1980er-Jahre (akt. bei 2,54 %) liefert die 10-jährige Rendite USA zuletzt ein weiteres (trend-)bestätigendes Signal. Gemeint ist der Spurt über das Junihoch bei 3,50 %, denn höhere Hochs signalisieren stets einen intakten Aufwärtstrend. Mit den jüngsten beiden Monatshochs bei 4,02/4,01 % hat das Zinsbarometer mittlerweile ein wichtiges Zwischenziel erreicht. Von 2001 bis 2010 hatte dieses Level immer wieder eine charttechnische Rolle gespielt. Wenn man den beschriebenen Widerstand etwas breiter fasst, dann fällt sogar das Tief vom Oktober 1998 (4,10 %) in diese Zone. Entsprechend würde ein Sprung über die angeführten Hürden das Startsignal für den nächsten Renditeanstieg liefern. Die Hochs von 2006 und 2007 bei 5,26/5,33 % definieren dann die nächste Zielzone. Auf der Unterseite markieren dagegen die Hochpunkte bei 3,50 % bzw. bei 3,26 % in Zukunft die ersten Unterstützungen.

10-jährige Rendite USA (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart 10-jährige Rendite USA

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbHDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.