DAX® - Konsolidierung – dann neuer Trendimpuls?

Eigentlich könnten wir an dieser Stelle die gestrige Analyse zum DAX® noch einmal veröffentlichen. Bereits seit einigen Handelstagen befindet sich der RSI im überkauften Terrain und auch der trendfolgende MACD notiert sehr hoch. Angesichts der beschriebenen Indikatorenlage, sieben weißer Wochenkerzen in Serie sowie der vorangegangenen 2.400 Punkte-Rally, legte der DAX® gestern eine Verschnaufpause ein. Bei einer weit unterdurchschnittlichen Handelsspanne von lediglich gut 80 Punkten verblieben die deutschen Standardwerte innerhalb der Hoch-Tief-Spanne des Vortages. In der Konsequenz entsteht ein sog. Innenstab. Überhaupt hält das Aktienbarometer seit acht Tagen inne – „stabile Seitenlage“ eben. Aber das ist oftmals genau der ideale Nährboden für den nächsten Trendimpuls. Auf der Unterseite könnte sich dieser entladen, wenn das Tagestief von vorgestern bei 14.344 Punkten unterschritten wird. Bei einem Rutsch unter das Tief vom 17. November bei 14.150 Punkten dürfte es sogar zur einer deutlichen Ausdehnung des gegenwärtigen Luftholens kommen. Nach Norden definiert dagegen das Hoch von Anfang Juni bei 14.709 Punkten den nächsten Widerstand. Aufgrund des US-Feiertages („Thanksgiving“) muss der DAX® heute ohne Unterstützung aus Übersee auskommen.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

