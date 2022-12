Dow Jones Industrial Average® - „outside year“: Wiederholt sich die Geschichte?

Die Jahreskerze von 2022 bildet darüber hinaus einen klassischen „Hammer“. Dieses Umkehrmuster aus der Candlestickanalyse untermauert die Bedeutung der gerade diskutierten strategischen Stop Loss-Marken. Vielleicht haben Anlegerinnen und Anleger an dieser Stelle ein Déjà-vu: Vor zwei Jahren lag beim Dow Jones® die äquivalente Kerzenformation vor! Der damalige „Hammer“ war ein gutes Omen für das Jahr 2021. Bei genauem Hinsehen ergibt sich noch eine weitere Gemeinsamkeit. Analog zu 2020 verfügt auch die aktuelle Jahreskerze über ein höheres Hoch und ein tieferes Tief als das Vorjahrespendant. Da die Leitplanken von 2021 gesprengt werden, liegt also ein sog. „outside year“ vor (siehe Chart). Grundsätzlich legt dieses besondere Kursmuster eine prozyklische Positionierung im Ausbruchsfall nahe, womit wir wieder bei den o. g. strategischen Stellschrauben wären. Auch im historischen Kontext macht das „outside year“ Mut: Seit 1897 kam es beim Dow Jones® zu insgesamt neun solcher Außenstäbe. Mit einer Wahrscheinlichkeit von fast 78 % brachten die folgenden 12 Monate in den USA Kursgewinne. Der durchschnittliche Zuwachs liegt mit fast 14 % deutlich über der gemittelten Performance der letzten 120 Jahre.

Dow Jones Industrial Average® (Annually)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Dow Jones Industrial Average®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

