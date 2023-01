Deutsche Bank – Branchenprimus glänzt erneut mit Milliardengewinn im 3. Quartal!

Werbung

Werte aus dem Bankensektor gehören aktuell dank der Aussicht auf eine Fortsetzung der restriktiven Geldpolitik der Notenbanken zu den Top-Performern auf dem Parkett. Zu den Favoriten in diesem Sektor gehört die Deutsche Bank, die zuletzt mit sehr starken Q3-Zahlen aufwarten konnte.

Deutsche Bank – Konzernchef Sewing macht Geldhaus fit für die Zukunft! Dass sich die Deutsche Bank nach jahrelanger Durststrecke wieder auf Erfolgskurs befindet, hat das Geldhaus neben den deutlich verbesserten Ertragsperspektiven auch dem seit 2018 amtierenden Vorstandschef Christian Sewing zu verdanken. Sewing, der vor seinem Amtsantritt im Vorstand für das Firmen- und Privatkundengeschäft verantwortlich war, richtete die Deutsche Bank dank konsequent umgesetzter Restrukturierungen und Sparmaßnahmen neu aus und legte damit den Grundstein für den erfolgreichen Turnaround. Neben einer deutlichen Ausdünnung des Filialnetzwerks wurde auch das vor allem während der Coronakrise schwächelnde Investment-Banking-Segment durch konsequentes Riskmanagement und teilweise harte Einschnitte beim Personal wieder auf Kurs gebracht und damit die Kostenbasis nachhaltig optimiert. Bezahlt machte sich auch die konsequente Fokussierung der Deutschen Bank auf das Kerngeschäft, das neben der Stärkung des hochprofitablen Bond- und Devisenhandelssegment auch eine Neuausrichtung des Brot-und-Buttergeschäfts im Bereich Firmen- und Privatkunden beinhaltet. Frische Impulse verspricht auch die von Sewing eingeleitete Digitalisierungsoffensive, mit der sich das Geldhaus fit für die digitale Zukunft machen will. Hier kooperiert der Bank- und Finanzkonzern bei neuen Digitalplattformlösungen für das Privat- und Firmenkundengeschäft mit Branchengrößen wie SAP oder Nvidia, um vor allem jüngere Kundengruppen anzusprechen. Unter anderem arbeitet die Deutsche Bank gemeinsam mit dem US-Technologiekonzern an neuen digitalen, cloudbasierten Plattformlösungen, wobei man sich hier vor allem auf Themenbereiche wie KI-basierte Betrugserkennung oder KI-basierte Sprach- oder Bildverarbeitungsanwendungen fokussieren will. Deutsche Bank überzeugt im 3. Quartal mit kräftigem Ergebnisplus! Überraschend stark abgeschnitten hatte die Deutsche Bank im abgelaufenen 3. Quartal. Trotz der deutlich eingetrübten konjunkturellen Rahmenbedingungen konnte das Kreditinstitut im abgelaufenen Quartal mit einem kräftigen Anstieg beim Vorsteuergewinn von 562 Mio. Euro auf 1,62 Mrd. Euro aufwarten. Damit konnte die Deutsche Bank das stärkste Quartalsergebnis seit 2006 einfahren. Maßgeblichen Anteil hatten dabei erwartungsgemäß die deutlich verbesserten Zinserträge, die im Zuge der von der US-Notenbank FED und der EZB umgesetzten Leitzinserhöhungen zuletzt kräftig zulegten. Auch im eigentlichen Kerngeschäft konnte die Deutsche Bank überzeugen, wobei man vor allem im Unternehmenskundensegment dank deutlich gestiegener Zinserträge und höherer Provisionseinnahmen mit einem deutlichen operativen Gewinnplus von 68 % auf 498 Mio. Euro besser als erwartet abgeschnitten hatte. Auch im Privatkundensegment sowie im Investment-Banking konnte man die Konsenserwartungen der Analysten deutlich übertreffen. Da sich die Kostenbasis dank der in den vergangenen Jahren umgesetzten Restrukturierungen nachhaltig verbessert hat, konnte die Deutsche Bank auch unter dem Strich mit einem deutlichen Anstieg beim bereinigten Nettogewinn auf 1,15 Mrd. Euro (Vorjahresquartal: 194 Mio. Euro) die Konsenserwartungen von 835 Mio. Euro übertreffen. Deutsche Bank sieht sich auf Kurs zu den Jahreszielen Nach dem unerwartet starken Abschneiden im 3. Quartal bestätigte die Deutsche Bank zuletzt ihre Planziele für das laufende Fiskaljahr. Demnach rechnet das Kreditinstitut bei den Gesamterträgen mittlerweile mit einem Ergebnis mindestens am oberen Ende der konzerneigenen Prognose von 26 bis 27 Mrd. Euro. Da man bei der Umsetzung der Restrukturierungen und Sparmaßnahmen weiter gut vorankommt und sich die Risikovorsorge für faule Kredite weiter im Rahmen bewegt, sieht sich die Deutsche Bank nicht zuletzt dank der weiter optimierten Kostenquote auf Kurs, das Ziel einer Nachsteuerrendite auf das durchschnittliche materielle Eigenkapital von 8 % sicher erreichen zu können. Da die Deutsche Bank mit dem Konzernumbau gut vorankommt und die Zinserträge dank der weiteren Straffung der Geldpolitik durch die EZB und die US-Notenbank FED weiter zulegen dürften, rechnet der Analystenkonsens auch in den kommenden Jahren mit steigenden Ergebnissen bei der Deutschen Bank. Zwar sehen die Konsenserwartungen für 2023 laut einer Erhebung von Factset nach dem zu erwartenden Rekordergebnis von 1,81 Euro je Aktie in 2022 einen leichten Gewinnrückgang auf 1,77 Euro je Aktie vor. Bis 2025 rechnet der Analystenkonsens jedoch mit einem deutlichen Anstieg beim bereinigten Gewinn je Aktie auf 2,41 Euro. Auch die Aktionäre dürften von den verbesserten Ertragsaussichten bei der Deutschen Bank profitieren. So rechnet der Analystenkonsens für die kommenden Jahre mit kräftig steigenden Dividendenausschüttungen. Zwar wird die Deutsche Bank für 2022 mit 0,20 Euro je Aktie eine Dividende auf Vorjahresniveau ausschütten. Für 2023 rechnet der Analystenkonsens bereits mit einer deutlichen Anhebung auf 0,45 Euro je Aktie, womit die Aktie auf Basis der Schätzungen für das kommende Fiskaljahr eine attraktive Dividendenrendite von 3,8 % aufweist. Produktidee: Bonus-Zertifikat mit Cap auf Deutsche Bank AG Eine attraktive Alternative zur Direktanlage in die Aktie sind Bonus-Zertifikate mit Cap. Anlegern steht eine Auswahl an entsprechenden Produkten auf den Basiswert Deutsche Bank AG zur Verfügung. Ein Beispiel ist ein Bonus-Zertifikat mit Cap mit der WKN: DW806Q, das am 22.03.2024 fällig wird (Rückzahlungstermin). Der Anleger erhält keine sonstigen Erträge (z.B. Dividenden) und hat keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert. Die Höhe der möglichen Rückzahlung wird durch den Bonusbetrag bei 13,50 EUR begrenzt. Für die Rückzahlung des Zertifikats gibt es zwei Möglichkeiten: 1. Jeder Kurs des Basiswerts liegt während der Beobachtungstage (10.01.2023 bis 15.03.2024) (Beobachtungspreis) immer über der Barriere von 7,50 EUR. In diesem Fall erhält der Anleger den Bonusbetrag von 13,50 EUR. 2. Mindestens ein Beobachtungspreis liegt auf oder unter der Barriere. In diesem Fall erhält der Anleger einen Rückzahlungsbetrag in EUR, der dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis entspricht. Der Rückzahlungsbetrag ist jedoch auf den Höchstbetrag von 13,50 EUR begrenzt. Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich (Totalverlustrisiko). Ein Totalverlust tritt ein, wenn der Referenzpreis null ist. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK als Emittent ihre Verpflichtungen aus dem Zertifikat aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit/Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann. Das vorliegend beschriebene Bonus-Zertifikat mit Cap richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont bis zum 22.03.2024 haben und davon ausgehen, dass der Basiswert Deutsche Bank AG im Betrachtungszeitraum vom 10.01.2023 bis zum 15.03.2024 über 7,50 Euro liegen wird. Eine ausführliche Erläuterung der genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar . Stand: 17.01.2023, DZ BANK AG / Online-Redaktion

Bonus Cap 7,5 2024/03: Basiswert Deutsche Bank DW806Q DZ BANK: Geld 17.01. 14:05:07, Brief 17.01. 14:05:07 11,43 11,44 0,26 Basiswertkurs: 11,898 EUR Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: Xetra , 13:51:08 Bonus-Schwelle / Bonuslevel 13,50 EUR Bonuszahlung 13,50 EUR Barriere 7,50 EUR Abstand zur Barriere in % 36,73 Barriere gebrochen Nein Bonusrenditechance in % p.a. 15,53

