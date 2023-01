Rund eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsauftakt am Mittwoch signalisiert der X-Dax für den deutschen Leitindex ein Plus von rund 0,6 Prozent auf 15.168 Punkte. Damit rückt der vor einer Woche bei 15.269 Punkten erreichte Höchststand seit Februar 2022 wieder in den Fokus. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird rund 0,5 Prozent höher erwartet.

Die Vorgaben aus den USA und Asien sind klar positiv: Mit einem starken Handelsende hatte es der Dow Jones Industrial am Vorabend minimal ins Plus geschafft. Die Technologiewerte an der Nasdaq holten deutliche Verluste immerhin großteils auf. Die Tesla-Papiere kletterten nachbörslich nach Geschäftszahlen des Elektroautobauers um fast 6 Prozent. In Hongkong gab es am Morgen dann deutliche Kursgewinne, allerdings holte die Börse die anderswo jüngst gute Entwicklung an ihrem ersten Handelstag in der laufenden Woche erst einmal nach. Konsumausgaben und Tourismusdaten zeigten, dass die Erholung Fahrt aufnehme, hieß es

Einzelwerte im Überblick

Unterdessen kommt auch hierzulande die Berichtssaison langsam voran. Der Softwarehersteller SAP erreichte mit einem ordentlichen Schlussquartal im Tagesgeschäft seine Jahresziele. Im vierten Quartal trafen die Walldorfer die Erwartungen von Analysten. Für 2023 setzte sich SAP vorsichtige Finanzziele und liegt beim Umsatzausblick eher am unteren Ende der Analystenerwartungen. Beim operativen Ergebnis liegen die Schätzungen im Schnitt in der vom Konzern anvisierten Spanne

Mit dem angekündigten Abbau von 3000 Stellen reiht sich SAP derweil in die jüngste Entlassungswelle in der weltweiten Technologiebranche ein. Das Unternehmen will damit die jährlichen Kosten um 350 Millionen Euro senken. Zudem denkt der Vorstand über einen Verkauf seiner US-Tochter Qualtrics nach. SAP hatte Qualtrics 2018 für 8 Milliarden US-Dollar übernommen, derzeit wird das Unternehmen an der Börse mit 6,6 Milliarden Dollar bewertet. SAP besitzt derzeit 71 Prozent der Anteile. Der Strauß an Nachrichten sorgte dafür, dass die SAP-Aktien vorbörslich auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss zunächst stabil blieb.

Der Pharma- und Laborausrüster Sartorius stellt sich nach einem weiteren starken Jahr mit deutlichem Umsatz- und Ergebniszuwachs auf ein gedrosseltes Tempo ein. Für 2023 peilt das Dax-Unternehmen einen Umsatzanstieg auf Basis konstanter Währungen im unteren einstelligen Bereich an. 2022 war der Erlös vorläufigen Berechnungen zufolge nominal um 21 Prozent gestiegen, wechselkursbereinigt war dies ein Plus von 15 Prozent. Das operative Ergebnis (bereinigtes Ebitda) kletterte um ein Fünftel. Die Sartorius-Papiere stiegen auf Tradegate zuletzt um 0,6 Prozent

Der Immobilienkonzern Dic Asset erreichte seine Ergebnisziele im vergangenen Jahr. Der operative Gewinn, gemessen an der in der Immobilienbranche etablierten Kenngröße Funds from Operations (FFO), lag aber nur am unteren Ende der ausgegebenen Spanne. Seinen Aktionären will Dic Assets eine Dividende auf dem Niveau des Vorjahres von 0,75 Euro je Aktie zahlen. Für das aktuelle Jahr rechnet das Unternehmen mit einem Ergebnisrückgang. Die Titel von Dic Asset schnellten auf Tradegate um 6,3 Prozent.

Minimale Verluste an der Wall Street

Die US-Börsen haben am Mittwoch einen weiteren Tag in Folge ihre zum Handelsauftakt deutlichen Verluste im Verlauf spürbar verringert. Und auch dieses Mal gelang dem bekanntesten Wall-Street-Index Dow Jones Industrial der Sprung ins Plus. Zur Eröffnung hatte vor allem der Ausblick des Software-Giganten Microsoft den Anlegern die Laune verdorben und auch einige andere Großkonzerne hatten mit ihren Geschäftsberichten enttäuscht. Der Dow beendete den Tag schließlich mit plus 0,03 Prozent auf 33.743,84 Punkte.

Der marktbreite S&P 500 verringerte sein Minus auf 0,02 Prozent und damit auf 4016,22 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 ging mit einem kleinen Abschlag von 0,27 Prozent auf 11.814,69 Punkte aus dem Handel, nachdem er im frühen Geschäft zeitweise zweieinhalb Prozent eingebüßt hatte.

Asiens Börsen uneinheitlich

Nach einer bisher starken Woche haben sich die Anleger an der Börse in Tokio am Donnerstag erst einmal zurückgehalten. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss mit 27.362,75 Punkten und damit 0,1 Prozent tiefer.

Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong holte die jüngst starke Entwicklung der anderen Märkte nach einer dreitägigen Feiertagspause mit einem Anstieg um rund zwei Prozent nach. In Festlandchina wird wegen der Feierlichkeiten rund um das Neujahrsfest weiter nicht gehandelt.

Renten

Bund-Future 138,54 -0,02%

Devisen: Euro knapp unter Neunmonatshoch

Der Euro hat am Donnerstag im frühen Handel knapp unter seinem neunmonatigen Höchststand notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0920 Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag etwas tiefer auf 1,0878 Dollar festgesetzt.

Am Donnerstag richten sich die Blicke auf Wachstumsdaten aus den USA. Die Regierung veröffentlicht erste Zahlen für das Schlussquartal 2022. Es wird mit einem soliden Wachstum gerechnet. Für das laufende Jahr stellen sich dagegen viele Fachleute die Frage, ob die größte Volkswirtschaft der Welt in die Rezession rutscht. Jüngste Konjunkturdaten sind schwach ausgefallen. Ein wichtiger Belastungsfaktor sind die kräftigen Zinsanhebungen der US-Notenbank zur Bekämpfung der hohen Inflation.

Euro/USD 1,0919 +0,04%

USD/Yen 129,39 -0,16%

Euro/Yen 141,27 -0,12%

Ölpreise legen leicht zu

Die Ölpreise sind am Donnerstag im frühen Handel leicht gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März 86,27 US-Dollar. Das waren 15 Cent mehr als am Tag zuvor. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 23 Cent auf 80,38 Dollar.

Am Markt war die Rede von einem ruhigen Handel ohne besonders starke Impulse. Für leichten Auftrieb sorgt seit einigen Tagen der US-Dollar, der zu vielen anderen Währungen zur Schwäche neigt. Da Rohstoffe wie Erdöl zumeist in der US-Währung gehandelt werden, wird der Einkauf für Interessenten aus anderen Währungsgebieten mit fallendem Dollarkurs rechnerisch günstiger. Das treibt die Nachfrage und die Rohölpreise.

Brent 86,15 +0,03 USD

WTI 80,35 +0,20 USD

