Monster Beverage - In Schlagdistanz zum Allzeithoch

Keine Frage: Der schwierige Investmentjahrgang 2022 hat solche Charts selten gemacht, denn die Monster Beverage-Aktie notiert in unmittelbarer Schlagdistanz zu ihrem bisherigen Allzeithoch (104,65 USD). Zur charttechnischen Wahrheit gehört allerdings auch, dass der Titel seit Anfang Dezember auf der Stelle tritt. Die beschriebene Lethargie dürfte die Aktie bei einem Vorstoß in „uncharted territory“ überwinden. Mit anderen Worten: Ein neues Rekordhoch würde nochmals für ein prozyklisches Investmentkaufsignal sorgen, zumal der strategische Kurstreiber in Form der nach oben aufgelösten Schiebezone der letzten zwei Jahre weiterhin besteht (siehe Chart). Neben der kleineren Tradingrange der letzten Wochen liegt also noch ein sehr viel größeres Pendant vor. Im Erfolgsfall hält erstere ein Anschlusspotenzial bis rund 110 USD bereit, während die große Schiebezone sogar ein langfristiges Kursziel im Bereich von 125 USD impliziert. Das Dezembertief bei 98,42 USD können Anlegerinnen und Anleger indes als Absicherung auf der Unterseite heranziehen, denn das Rebreak dieses Levels würde die beschriebene Ausbruchssituation akut gefährden.

Monster Beverage (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Monster Beverage

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

