Goldpreis schwach, DAX verliert ebenso, WTI und Palladium in der Chartanalyse

Der DAX konnte in dieser Woche zunächst eine Konsolidierung formieren und im Anschluss am Donnerstag ein neues Monats- und damit ein Jahreshoch erreichen. Doch die Schwäche an der Wall Street sorgte für einen Rücklauf, der sich am Freitag bis hin zu einem neuen Wochentief entlud.

Ingmar Königshofen stellt diese Situation und den "Shooting Star" als charttechnische Situation ausführlich vor und leitet entsprechende Kursziele aus diesem Muster ab. Wie kann man dies mit der Saisonalität in Einklang bringen?

Zudem blicken wir wir auf den Fear & Greed Index aus den USA und den neuen eigenen Indikator, der sich an die DAX-Aktien und die Volatilität in Deutschland anlehnt.

Im weiteren Verlauf ist der Goldpreis im Fokus der Chartanalyse und dazu parallel auch Silber, Palladium, WTI und Natural Gas. Was gilt es hier zu beachten und folgen diese Rohstoffe auch saisonalen Mustern?

Mit Blick auf weitere Quartalszahlen und die Termine des Tages haben Sie einen umfassenden Blick auf den heutigen Handelstag.