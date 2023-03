Goldpreis wieder über 1.850 Dollar – Powell-Reden und NFPs im Blick

Fraglich bleibt, ob der Goldpreis zu Beginn der neuen Handelswoche an seiner jüngsten Gewinnserie weiter anknüpfen kann. Insgesamt sehen sich Börsianer weiterhin mit Inflations- und Zinssorgen konfrontiert. Indes könnte die Veröffentlichung neuer US-Arbeitsmarktdaten am Freitag ihre Schatten vorauswerfen.

Eine Feinunze Gold (Kassa) kostet am Montagmorgen zunächst 1.853 Dollar und damit 0,20 Prozent weniger Vergleich zum Vortag des vorherigen Handelstags.

Im Klammergriff der Zinsangst und China-Hoffnung

Für Auftrieb sorgten zuletzt Äußerungen durch den Präsidenten der Atlanta-Fed, Raphael Bostic, welcher einen behutsameren und gleichmäßigen Kurs mit Zinsschritten um 25 Einheiten favorisierte, „da die Auswirkungen der höheren Zinsen erst im Frühjahr zu spüren sein könnten“. Damit würde das Risiko verringert werden, dass die Fed zu stark an den Zinsschrauben drehe und der Wirtschaft schade, hieß es.

Anlass zur Hoffnung gaben zuletzt auch positive Konjunkturdaten aus dem Reich der Mitte. Nach dem Ende der Corona-Restriktionen befindet sich die chinesische Konjunktur wieder auf dem Weg der Besserung.