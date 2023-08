Dax Tagesrückblick: Dem Aktienmarkt geht die Puste aus

Nachdem der Dax gestern leicht nachgab, startete er heute mit einem euphorischen Gap von über 150 Punkten in den Handel. Am Morgen hatten starke Quartalszahlen und optimistische Ziele des Halbleiterkonzerns Nvidia für Begeisterung gesorgt und die Kurse angetrieben. Nach nur 11 Minuten hat der Index sein Tageshoch von 15.896,74 Punkten erreicht. Anschließend ging es stetig gen Süden. Die vorsichtige Haltung der Anleger vor dem Notenbank-Treffen in Jackson Hole machte sich bemerkbar.

Wie schon in der heutigen Dax-Chartanalyse erwähnt prallte der Index beim Test der obere Trendkanalbegrenzung nach unten ab. Anschließend durchbrach er die 15.800er Marke und sank weiter zur unteren Trendkanalbegrenzung.

Diese durchbrach er gegen 14 Uhr bei 15.730 Punkten. Somit haben die Bären auch das Gap zum Vortag geschlossen. Die Käufer versuchten zwei Stunden lang die Oberhand zu Gewinnen um den Kurs im untergeordneten Aufwärtstrend zu halten. Der Kurs pendelte um die Schlussmarke des gestrigen Handels als um Punkt 16 Uhr den Bullen die Puste ausging. Der Kurs machte einen Rutsch um weitere 100 Punkte. Der Dax ging mit einem Verlust von 0,68 Prozent bei 15.621,49 Punkten aus dem Handel.

Der MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen büßte 0,73 Prozent auf 27.105,06 Zähler ein.

Der europäische Index Eurostoxx-50 ging mit einem Verlust von 0,81 Prozent bei 4232,22 Punkten aus dem Handel.

Der weltweit führende Hersteller von Polymeren Covestro ist der Dax-Tagessieger mit einem Kursplus von 3,53 Prozent.

Der Nutzfahrzeughersteller Daimler-Truck büßte 3,34 Prozent ein und ist somit der Tagesverlierer im Dax.