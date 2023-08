Mit einem moderaten Kurszuwachs könnte der Dax am Donnerstag seine leichte Vortagsschwäche ausgleichen. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax für den Leitindex ein Plus von 0,19 Prozent auf 15.922 Punkte. Das Kursbarometer der Eurozone, der EuroStoxx 50, wurde auch etwas höher erwartet. Über die weitere Tendenz könnten mögliche Zinssignale entscheiden.

Nachdem Inflationsdaten aus Deutschland am Mittwoch Zinssorgen weder geschürt noch gemildert hatten, steht an diesem Donnerstag die Inflationsrate im Euroraum auf der Agenda. Ökonomen zufolge dürfte diese erneut leicht gesunken sein. Jens-Oliver Niklasch von der Landesbank Baden-Württemberg erwartet die vorläufige Inflation im August bei 5,1 Prozent nach zuletzt 5,3 Prozent. Die Zahl ist relevant für den nächsten Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank im September.

Monatsverlust zeichnet sich ab

Für den zu Ende gehenden Monat August zeichnet sich für den Dax inklusive der aktuellen Indikation in Monatsverlust von 3,2 Prozent ab. Mit einem positiven Start bleibt aber die 16.000-Punkte-Marke in Reichweite. Die Vorgaben aus Übersee sind auf dem Weg dahin jedoch keine wirkliche Hilfe: In New York hatte die Erholungsdynamik an den Börsen zur Wochenmitte etwas nachgelassen und in Fernost war das Bild durchwachsen.

Einzelwerte im Überblick

Unternehmensseitig könnten laut Händlern könnten die Aktien von SAP positiv auf Resultate des US-Konkurrenten Salesforce reagieren. Dieser hatte nach US-Börsenschluss mit seiner Prognose für das laufende Quartal die Markterwartungen übertroffen. Die Salesforce-Aktie legte im nachbörslichen Handel am Mittwoch zeitweise um mehr als fünf Prozent zu.

Wall Street erholt sich weiter

Nach einer dreitägigen Erholungsserie hat die Kaufbereitschaft am US-Aktienmarkt am Mittwoch nachgelassen. Der Leitindex Dow Jones Industrial rettete lediglich ein Plus von 0,11 Prozent auf 34.890,24 Punkte ins Ziel. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,38 Prozent auf 4.514,87 Punkte und der technologielastige Index Nasdaq 100 legte um 0,56 Prozent auf 15.462,43 Punkte zu.

Asiens Börsen uneinheitlich

Schwache Wirtschaftsdaten haben Chinas Börsen am Donnerstag belastet. So signalisiert die Stimmung in den Chefetagen chinesischer Unternehmen trotz einer leichten Erholung weiterhin einen Rückgang der industriellen Aktivität. Zudem verschlechterte sich die Stimmung im Dienstleistungssektor auch im August. Der CSI 300, der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, fiel im späten Handel um gut ein halbes Prozent.

Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong sank um 0,2 Prozent zu. Der japanische Nikkei 225 gewann hingegen kurz vor dem Handelsende 0,5 Prozent. Händler verwiesen auf Äußerungen eines Notenbankmitglieds, demzufolge es es immer noch zu früh wäre für eine geldpolitische Straffung.

Renten

Bund-Future 132,09 -0,02%

Devisen: Euro hält sich über 1,09 US-Dollar

Der Euro hat sich am Donnerstagmorgen über der Marke von 1,09 US-Dollar gehalten. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0915 Dollar und damit etwas weniger als am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,0886 Dollar festgesetzt.

Damit rangiert der Eurokurs knapp unter seinem gut zweiwöchigen Höchststand vom Mittwoch. Die Gemeinschaftswährung profitiert seit einigen Tagen von schwächeren US-Konjunkturdaten, die auf den Zinserwartungen an die amerikanische Notenbank Fed lasten. Während der Dollar deshalb unter Druck steht, steigt der Euro.

Am Donnerstag stehen wichtige Daten für die Geldpolitik der EZB auf dem Programm. Am Vormittag gibt das Statistikamt Eurostat Inflationszahlen für August bekannt. Davon dürfte mit abhängen, ob die Euro-Währungshüter auf ihrer nächsten Zinssitzung Mitte September eine zusätzliche Zinsanhebung beschließen. EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat den Kurs bis zuletzt weitgehend offen gelassen.

Euro/USD 1,0918 -0,05%

USD/Yen 145,97 -0,18%

Euro/Yen 159,36 -0,23%

Ölpreise bewegen sich im frühen Handel kaum

Die Ölpreise haben sich am Donnerstagmorgen kaum von der Stelle bewegt. Im frühen Handel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober 85,90 US-Dollar. Das waren vier Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg ebenfalls geringfügig auf 81,67 Dollar.

Die Erdölpreise haben sich in den vergangenen Tagen von vorherigen Verlusten erholt. Für Unterstützung sorgen Bemühungen der politischen Führung Chinas, die fragile Konjunktur der Volksrepublik zu stützen. Hinzu kommen rückläufige Rohölbestände in den USA, die sich nach Zahlen vom Mittwoch auf dem tiefsten Stand seit Ende 2022 befinden.

Auf der Angebotsseite sorgt die straffe Versorgungspolitik großer Anbieter für tendenziellen Preisauftrieb. Saudi-Arabien und Russland, die gemeinsam den Ölverbund Opec+ anführen, halten ihr Angebot seit einiger Zeit knapp. Damit sollen aus ihrer Sicht zu niedrige Erdölpreise verhindert werden, die aufgrund der angeschlagenen Weltkonjunktur drohen.

Brent 85,90 +0,04 USD

WTI 81,64 +0,01 USD

Termine Unternehmen

06:45 CHE: UBS, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Mister Spex, Halbjahreszahlen

09:00 FRA: Pernod Ricard, Jahreszahlen

10:00 DEU: NordLB, Halbjahreszahlen

10:00 DEU: Sto, Halbjahreszahlen (detailliert)

10:30 DEU: Verband der Chemischen Industrie (VCI), Forschungs-Pk, Frankfurt/M.

22:00 CAN: Lululemon Athletica, Q2-Zahlen

Termine Unternehmen ohne Zeitangabe

DEU: Helaba, Halbjahres-Geschäftsbericht

USA: Broadcom, Inc., Q3-Zahlen

Termine Konjunktur

01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 7/23

01:50 JPN: Industrieproduktion /723 (vorläufig)

03:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/23

06:30 NLD: Verbraucherpreise 8/23 (vorläufig)

07:00 FIN: BIP Q2/23

08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 7/23

08:00 DEU: Erwerbstätigkeit 7/23

08:30 CHE: BFS: Detailhandelsumsätze 7/23

08:30 CHE: BFS: Schätzung Nominallohnentwicklung

08:45 FRA: Verbraucherpreise 8/23 (vorläufig)

08:45 FRA: Erzeugerpreise 7/23

08:45 FRA: BIP Q2/23 (2. Veröffentlichung)

09:00 AUT: BIP Q2/23 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 8/23

10:00 ITA: Arbeitslosenquote 7/23

10:00 POL: Verbraucherpreise 8/23 (vorläufig)

10:00 POL: BIP Q2/23 (endgültig)

11:00 BEL: BIP Q2/23 (endgültig)

11:00 ITA: Verbraucherpreise 8/23 (vorläufig)

11:00 EUR: Verbraucherpreise 8/23 (vorläufig)

11:00 EUR: Arbeitslosenquote 7/23

12:00 PRT: BIP Q2/23 (endgültig)

12:00 PRT: Verbraucherpreise 8/23 (vorläufig)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 7/23

15:45 USA: MNI Chicago PMI 8/23

Sonstige Termine

09:00 EUR: Konferenz Europäische Zentralbank (EZB) und Federal Reserve: «Inflation: Drivers and Dynamics 2023» mit eröffnenden Worten von EZB-Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel

DEU: «Festival der Berliner Wirtschaft - Zukunftsdialog Fachkräftegewinnung» der IHK Berlin mit Wirtschaftssenatorin und Franziska Giffey und dem Regierenden Bürgermeister Kai Wegner, Berlin

10:00 DEU: Jahreskonferenz der Versicherungsaufsicht der Finanzaufsicht Bafin, Bonn

+ 1230 Pk mit Versicherungsaufseher Grund

10:00 DEU: «25 Jahre Proton Motor Fuel Cell - Vorstellung des neuen Produktionsstandortes» mit Wirtschaftsminister Aiwanger (Freie Wähler), Fürstenfeldbruck

10:00 DEU: Jahres-Pk von Brot für die Welt, u.a. zu Entwicklungsetat im Bundeshaushalt, Getreideabkommen und Klimapolitik, Berlin

ESP: Informelles Treffen der EU-Verteidigungsminister und EU-Außenminister (bis 31.8.), Toledo

Redaktion onvista/dpa-AFX