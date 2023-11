Trading & Racing: Coolness und Nervenstärke sind unverzichtbar

Sowohl in der DTM als auch beim Trading sind starke Nerven gefragt. Auf der Rennstrecke müssen Rennfahrer auch in hitzigen Momenten stets einen kühlen Kopf bewahren. Sie dürfen sich nicht von äußeren Geschehnissen ablenken lassen und müssen darauf bedacht sein, souverän und fehlerfrei zu fahren. Das gilt auch an den Finanzmärkten, die von starken Emotionen geprägt sind. Denn beim Trading liegen übermäßige Euphorie und um sich greifende Angst nah beieinander und können in Sekundenschnelle umschlagen. Ein Trader, der seine Ziele erreichen möchte, darf sich nicht von turbulenten Märkten und starken Kursschwankungen aus der Bahn werfen lassen.

Die Partnerschaft zwischen IG und der DTM ist deshalb kein Zufall. Trading und Motorsport verbinden viele gemeinsame Ideale. Wie beim Autorennen kommt es auch beim Wertpapierhandel auf mentale Stärke, ein eingespieltes Team und eine reibungslos funktionierende Technik an. Wer erfolgreich sein will, ob nun als Fahrer oder als Trader, muss sich auf seine Crew und ihre Nervenstärke verlassen können.

Rasante Geschwindigkeiten erfordern Coolness

Es ist kein Geheimnis, dass in der DTM enorme Geschwindigkeiten herrschen. Die hochmotorisierten Boliden beschleunigen in wenigen Sekunden auf über 300 km/h. Hier die Kontrolle zu behalten, erfordert Übung, Erfahrung und ein stabiles Nervenkostüm. Die Fahrer müssen nicht nur sich selbst, sondern auch auf engstem Raum den Gegner im Blick behalten, Rad-an-Rad-Duelle bestehen und in Sekundenbruchteilen entscheiden. Ohne Coolness und Nervenstärke ist ein sicherer Rennverlauf unmöglich.

Das Gleiche gilt für die internationalen Finanzmärkte. Auch diese können mitunter enorm schnelllebig sein. Die Schwankungen sind enorm und nicht wenigen Tradern machen ihre Emotionen einen Strich durch ihre in der Theorie wasserdichte und ausgeklügelte Strategie. Innerhalb weniger Minuten können sich Kurse fundamental verändern und die Karten neu mischen. Trader müssen in Echtzeit auf neue Informationen reagieren und blitzschnelle Entscheidungen treffen. Stressresistenz ist dabei unabdingbar.

Emotionale Ausbrüche können großen Schaden beim Trading verursachen

Laut Finanzexperten sind Emotionen wie Gier oder Angst die größten Feinde beim Trading. Sie verleiten dazu, von der Strategie abzuweichen oder unnötige Risiken einzugehen. Starke Kursausschläge, unerwartete Nachrichten oder geplatzte Trades bergen die Gefahr, dass man als Trader die Contenance verliert. Doch wer die Nerven verliert, trifft unüberlegte und oft verlustreiche Entscheidungen. Auf der anderen Seite können Trader, die in solchen Situationen ihre Handlungen nicht von Emotionen leiten lassen, am Ende ihre Ziele erreichen. Es überrascht nicht, dass sich erfolgreiche Trader vor allem durch einen kühlen Kopf auch in Stresssituationen auszeichnen. Coolness bedeutet, diszipliniert und besonnen zu bleiben – auch wenn es mal turbulent wird. Nur so lassen sich langfristig die besten Ergebnisse erzielen.

Profis behalten den Durchblick

Laut Salah Bouhmidi, Head of Markets Deutschland, Österreich und Niederlande bei IG, ist es wichtig, Chancen und Risiken frühzeitig zu erkennen und Handelsideen zu entwickeln. „Unser Team kreiert laufend verschiedene Weiterbildungsinhalte und Ressourcen, die wir unseren Kunden, aber auch allen anderen Trading-Enthusiasten, zur Verfügung stellen. Wir unterstützen Trader dabei, sich einen Marktüberblick zu verschaffen, beispielsweise mit kompetenten Kommentaren und Einschätzungen zur aktuellen Lage an den Finanzmärkten.“

Zudem bietet IG Tools wie die Watchlist, um sich auf die relevanten Werte zu fokussieren. Mit diversen Chart- und Analysefunktionen behalten Trader auch in unruhigen Zeiten den Durchblick. Nur wer die Marktlage jederzeit gut einschätzen kann, trifft gute Entscheidungen.

Traden birgt hohe Risiken.