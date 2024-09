Der Dax dürfte sich am Montag nach seiner tiefroten Vorwoche stabilisieren. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,4 Prozent auf 18.371 Punkte. Sein Eurozonen-Pendant EuroStoxx 50 wird ebenfalls moderat in der Gewinnzone erwartet.

Am Freitag war der deutsche Leitindex im Sog eines sehr schwachen US-Technologiesektors auf ein Tief seit Mitte August abgerutscht. Mit einem Wochenminus von mehr als drei Prozent war die Vorwoche die schlechteste seit Ende Juli gewesen.

Laut dem Charttechniker Christoph Geyer war trotz der jüngsten Turbulenzen die "kaum anziehende Umsatztätigkeit" auffällig. "Dies deutet darauf hin, dass es sich bislang noch nicht um eine Ausverkaufssituation gehandelt hat", so der Experte. Von einer übergeordneten Trendwende sollte aktuell nicht ausgegangen werden, denn trotz generierter Verkaufssignale sieht Geyer den Dax zunächst lediglich in einer Korrektur.

Diese könne noch bis in den Bereich der 18.000-Punkte-Marke führen. Die Unsicherheit droht aber vorerst hoch zu bleiben. Am Donnerstag teilt die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Leitzinsentscheidung mit und in der Woche darauf die US-Notenbank Fed. Eine weitere Zinssenkung durch die EZB gilt an der Börse als eingepreist und in den USA ist es die große Frage, wie stark eine erste Zinssenkung ausfallen wird.

Am Freitag deutliche Verluste in den USA

Konjunktursorgen und ein enttäuschender Ausblick des Chipkonzerns Broadcom haben am Freitag die US-Börsen stark belastet. Besonders heftig traf es erneut die Technologiewerte, die bereits am Dienstag auf Talfahrt gegangen waren. Der technologielastige Nasdaq 100 büßte 2,7 Prozent auf 18.421 Zähler ein. Auf Wochensicht ergibt sich damit ein Verlust von fast sechs Prozent. Es ist das größte Wochenminus seit November 2022.

Der Leitindex Dow Jones Industrial fiel um 1,01 auf 40.345 Punkte, nachdem er vor einer Woche bei gut 41.585 Punkten ein Rekordhoch erreicht hatte. Dies bedeutet für das Kursbarometer der Wall Street ein Wochen- und Monatsminus von knapp drei Prozent. Der September gilt als schlechter Börsenmonat.

Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Freitag um 1,7 Prozent auf 5.408 Punkte nach unten. Sein Wochenminus von mehr als vier Prozent ist das größte seit März 2023.

Auch die asiatischen Börsen geben nach

Eine schwache Wall Street und durchwachsene Konjunkturdaten haben die Börsen Asiens auch am Montag belastet. In Tokio fiel der Nikkei-225 im späten Handel um rund ein Prozent, womit er allerdings zwischenzeitliche Verlust deutlich eindämmte. Vor allem Technologiewerte folgten hier ihren US-Pendants mit deulicheren Kursverlusten.

In China sank der CSI 300 mit den wichtigsten Festlandaktien um gut ein Prozent und in Hongkong ging es für den Hang Seng um knapp zwei Prozent nach unten. Mit Blick auf China zeigten aktelle Inflationsdaten, dass das Deflationsrisiko weiter zunimmt.

Aktienmärkte am Freitag

Rentenmärkte am Freitag

Index/Rendite Stand (in Prozent/ in Prozentpunkten) Veränderung zum Vortag (in Prozent/ in Prozentpunkten) Bund-Future 133,98 -0,42 Rendite zehnjähriger Bundesanleihen 2,20 +0,03 Rendite zehnjähriger US-Treasuries 3,74 +0,03

Devisen am Freitag

Rohöl am Freitag

Sorte Preis (in Dollar je Barrel) Veränderung zum Vortag in Dollar Brent 71,96 +0,90 WTI 68,59 +0,92

Umstufungen von Aktien

BARCLAYS SENKT ADIDAS AUF 'EQUAL WEIGHT' (OVERWEIGHT) - ZIEL 215 (254) EUR

BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR FRAPORT AUF 65 (66) EUR - 'OVERWEIGHT'

CITIGROUP SENKT KION AUF 'NEUTRAL' - ZIEL 37 EUR

JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE BANK AUF 20 (19) EUR - 'OVERWEIGHT'

BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR BRITISH AMERICAN TOBACCO AUF 3250 (3100) PENCE - 'OW'

BARCLAYS SENKT BURBERRY AUF 'UNDERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - ZIEL 540 (820) PENCE

BARCLAYS SENKT KERING AUF 'UNDERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - ZIEL 210 (276) EUR

BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR LVMH AUF 795 (860) EUR - 'OVERWEIGHT'

BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR RICHEMONT AUF 150 (164) CHF - 'OVERWEIGHT'

JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR RYANAIR AUF 18 (17) EUR - 'OVERWEIGHT'

JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR UNICREDIT AUF 49 (46) EUR - 'OVERWEIGHT'

JPMORGAN SETZT AB INBEV AUF 'POSITIVE CATALYST WATCH'

Termine Unternehmen

08:00 FRA: Hannover Rück: Pk zur Konferenz 'Rendez-Vous de Septembre'

14:15 FRA: Swiss Re: Pk zur Konferenz 'Rendez-Vous de Septembre'

19:00 USA: Apple, Event 'It's glowtime' - Vorstellung neuer Geräte

22:05 USA: Oracle, Q1-Zahlen

Termine Konjunktur

01:50 JPN: BIP Q2/24 (2. Veröffentlichung)

01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 7/24

03:30 CHN: Erzeugerpreise 8/24

03:30 CHN: Verbraucherpreise 8/24

08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 8/24

10:30 EUR: Sentix Investorvertrauen 9/24

16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 7/24 (endgültig)

21:00 USA: Konsumentenkredite

(mit Material von dpa-AFX)