Nach drei Verlusttagen des Dax stehen die Zeichen am Donnerstagmorgen auf Stabilisierung. Eine durchgreifende Erholung lässt jedoch weiterhin auf sich warten. Knapp eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax den Dax leicht im Plus auf 19.400 Punkte.

Laut der Commerzbank ist an den Märkten derzeit eine Risikoscheu spürbar. Die Experten machen dies neben den Aktienmärkten auch an den Renditen der US-Staatsanleihen fest, die weiter steigen. Die Märkte preisten nach wie vor die Aussicht auf langsamere Zinssenkungen der US-Notenbank Fed ein, da sich die US-Wirtschaft robust entwickele. Vertreter der Fed klängen hinsichtlich künftiger Zinssenkungen vorsichtiger.

Kursverluste an der Wall Street

Weiter steigende Renditen am Anleihemarkt haben die US-Börsen am Mittwoch deutlich in die Verlustzone gedrückt. Vor allem die zinssensiblen Technologiewerte gerieten unter Druck. Steigende Kapitalmarktzinsen bewirken, dass die erhofften hohen Gewinne dieser Wachstumsunternehmen aus heutiger Sicht weniger wert sind.

Schon seit Wochenbeginn bremsen die weltweit steigenden Anleiherenditen die Lust auf Aktien.

Asiens Börsen uneinheitlich

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben auch am Donnerstag keine einheitliche Richtung eingeschlagen.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 38.143 + 0,10 Prozent Hang Seng 20.525 - 1,13 Prozent CSI 300 3.933 - 1,01 Prozent

Renten

Anleihenindex Punkte Veränderung Bund-Futures 132,89 + 0,10 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,313 +/- 0,00 Prozent 10-jährige US-Anleihen 4,221 - 0,57 PRozent

Devisen

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0791 + 0,09 Prozent USD / JPY 152,18 - 0,38 Prozent EUR / JPY 164,22 - 0,29 Prozent

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 75,86 USD + 0,90 USD WTI 71,73 USD + 0,96 USD

Umstufungen von Aktien

- RBC HEBT ZIEL FÜR TESLA AUF 249 (236) USD - 'OUTPERFORM'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR AT&T AUF 25 (24) USD - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR T-MOBILE US AUF 250 (230) USD - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR COCA-COLA AUF 75 (78) USD - 'OVERWEIGHT'

- UBS HEBT ZIEL FÜR T-MOBILE US AUF 255 (210) USD - 'BUY'

- UBS HEBT ZIEL FÜR UNDER ARMOUR AUF 12 (11) USD - 'BUY'

- UBS HEBT ZIEL FÜR IBM AUF 150 (145) USD - 'SELL'

- UBS HEBT ZIEL FÜR EBAY AUF 72 (59) USD - 'NEUTRAL'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR KERING AUF 220 (265) EUR - 'NEUTRAL'

- RBC SENKT ZIEL FÜR KERING AUF 230 (280) EUR - 'SECTOR PERFORM'

Termine Unternehmen

06:00 CHE: Bucher, Q3-Umsatz

06:30 CHE: Galencia, Q3-Umsatz

07:00 CHE: Inficon, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Lonza, Q3-Umsatz

07:00 DEU: Siltronic, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Takkt, Q3-Zahlen (detailliert)

07:00 NLD: BE Semiconductor Industries, Q3-Zahlen

07:00 NOR: Equinor, Q3-Zahlen

07:00 NOR: Norsk Hydro, Q3-Zahlen

07:00 KOR: Hyundai, Q3-Zahlen

07:00 SWE: Skandinaviska Enskilda Banken, Q3-Zahlen

07:00 FRA: Renault, Q3-Umsatz

07:30 DEU: Symrise, Q3-Umsatz (8.00 h Analystenkonferenz)

07:30 FIN: Stora Enso, Q3-Zahlen

07:30 FRA: Danone, Q3-Umsatz

07:30 FRA: Orange, Q3-Zahlen

07:30 SWE: Alfa Laval, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Beiersdorf, Q3-Umsatz

07:30 KOR: LG Electronics, Q3-Zahlen

08:00 DEU: MTU Aero Engines, 9Monatszahlen, (Telefon-Pk 9.30 h) (detailliert)

08:00 DEU: LPKF, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Villeroy & Boch, Q3-Zahlen

08:00 FRA: Hermes, Q3-Umsatz

08:00 GBR: Barclays, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Relx, Q3-Umsatz

08:00 GBR: Anglo American, Q3-Umsatz

08:00 GBR: Unilever, Q3-Umsatz

08:00 GBR: Travis Perkins, Q3-Umsatz

08:00 GBR: LSE, Q3-Umsatz

08:00 IRL: Kerry Group, Q3-Umsatz

09:00 CHE: SwissBanking: Roundtable "Too big to fail"

11:00 DEU: Boehringer Ingelheim, Herbst-Pressegespräch

12:00 USA: UPS, Q3-Zahlen

12:30 USA: Honeywell International, Q3-Zahlen

13:00 USA: American Airlines Group, Q3-Zahlen

13:00 USA: Nasdaq, Q3-Zahlen

14:00 USA: Dow, Q3-Zahlen

16:30 DEU: Mutares, Kapitalmarkttag

17:45 FRA: Vinci, Q3-Umsatz

17:45 FRA: Accor, Q3-Umsatz

18:30 FRA: Valeo, Q3-Umsatz

Termine Unternehmen ohne Zeitangabe

FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Q3-Umsatz

FRA: Sodexo, Jahreszahlen

FRA: Atos, Q3-Umsatz

FRA: Dassault Systemes, Q3-Zahlen

SWE: Telia Company AB, Q3-Zahlen

USA: Harley-Davidson, Q3-Zahlen

USA: Valero Energy, Q3-Zahlen

USA: ResMed, Q1-Zahlen

USA: Hasbro, Q3-Zahlen

USA: Southern Company, Q3-Zahlen

USA: Northrop Grumman, Q3-Zahlen

USA: Weyerhaeuser Co, Q3-Zahlen

Termine Konjunktur

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/24 (1. Veröffentlichung)

08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 9/24 (endgültig)

08:45 FRA: Geschäftsklima 10/24

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 10/24

09:15 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/24 (1. Veröffentlichung)

09:30 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/24 (1. Veröffentlichung)

10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/24 (1. Veröffentlichung)

10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/24 (1. Veröffentlichung)

12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht 10/24

14:30 USA: CFNA-Index 9/24

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

15:45 UsA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/24 (1. Veröffentlichung)

16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 9/24

Redaktion onvista/dpa-AFX