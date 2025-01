Dax mit leichten Verlusten erwartet

Nach einer viertägigen Rekordserie des Dax dürfte sich der Leitindex am Dienstag zunächst schwerer tun. Die scharfe Rhetorik des neuen US-Präsidenten Donald Trump zum Amtsantritt könnte an den Finanzmärkten für Zurückhaltung sorgen. Knapp eine Stunde vor der Eröffnung signalisierte der X-Dax den Dax 0,3 Prozent niedriger bei 20.925 Punkten. Am Vortag hatte der Dax mit 21.054 Zählern einen weiteren Rekord aufgestellt.

Der neue US-Präsident inszenierte sich mit einer America-First-Politik als Heilsbringer für die USA und versprach einen neuen Aufschwung für das Land. In seiner Antrittsrede versprach er, die Inflation zu senken, die Energieproduktion anzukurbeln und Einfuhrzölle zu erheben. Hohe Zölle kündigte er für Einfuhren aus Kanada und Mexiko an.

"Gestern haben wir (...) eine Antrittsrede gehört, die derartig spaltend war, dass einem das Blut in den Adern gefrieren konnte", schrieb Devisenexperte Ulrich Leuchtmann von der Commerzbank. "Selbst seine Rede am 20. Januar 2017 war nicht derartig aggressiv wie die gestrige, so scheint mir." Damals trat Trump seine erste Amtszeit als Präsident der USA an.

Gestern kein Handel an der Wall Street

Gestern gab es aufgrund eines Feiertags (Martin Luther King Day) keinen Handel an der Wall Street.

Leichte Kursgewinne in Asien

Die wichtigsten Aktienmärkten in Asien haben am Dienstag etwas zugelegt. Der neue US-Präsident Donald Trump verzichtete zum Start zunächst auf die direkte Einführung von Zöllen gegen China. Dies sorgte für etwas Erleichterung. Trump kündigte unterdessen hohe Zölle für Einfuhren aus Kanada und Mexiko an.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 39.027 + 0,32 Prozent Hang Seng 20.110 + 0,93 Prozent CSI 300 3.832 + 0,08 Prozent

Renten

Anleihenindex Rendite Veränderung Bund-Futures 131,96 + 0,15 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,493 +/- 0,00 Prozent 10-jährige US-Anleihen 4,5550 - 1,32 Prozent

Devisen

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0377 - 0,38 Prozent USD / JPY 155,37 - 0,16 Prozent EUR / JPY 161,23 - 0,53 Prozent

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 80,02 USD - 0,13 USD WTI 77,24 USD - 0,64 USD

Umstufungen von Aktien

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR BASF AUF 56 (53) EUR - 'BUY'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR SCOUT24 AUF 80 (74) EUR - 'HOLD'

- JEFFERIES SENKT APPLE AUF 'UNDERPERFORM' (HOLD) - ZIEL 200,75 (211,84) USD

- MORGAN STANLEY SENKT WENDY'S AUF 'UNDERWEIGHT' - ZIEL 14 USD

- MORGAN STANLEY SENKT YUM BRANDS AUF 'EQUAL-WEIGHT' - ZIEL 140 USD

- MORGAN STANLEY SENKT ROSS STORES AUF 'EQUAL-WEIGHT' - ZIEL 140 USD

- MORGAN STANLEY HEBT URBAN OUTFITTERS AUF 'OVERWEIGHT' - ZIEL 63 USD

- MORGAN STANLEY HEBT AMERICAN EAGLE OUTFITTERS AUF 'EQUAL-WEIGHT' - ZIEL 16 USD

- MORGAN STANLEY HEBT OREILLY AUTOMOTIVE AUF 'OVERWEIGHT'

- JEFFERIES SENKT MONDELEZ AUF 'HOLD' - ZIEL 62 USD

- RBC SENKT CF INDUSTRIES AUF 'SECTOR PERFORM' - ZIEL 100 USD

- CITIGROUP HEBT RTX AUF 'BUY' - ZIEL 153 USD

- CITIGROUP HEBT NORTHROP GRUMMAN AUF 'BUY' - ZIEL 587 USD

- CITIGROUP STARTET CURTISS-WRIGHT MIT 'BUY' - ZIEL 440 USD

- BERENBERG HEBT PLUXEE AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 30 EUR

- BERENBERG SENKT LOUNGERS AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 325 (380) PENCE

- BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR RICHEMONT AUF 190 (145) CHF - 'OUTPERFORM'

- HSBC HEBT SWEDBANK AUF 'BUY' - ZIEL 285 SEK

- HSBC SENKT SEB AUF 'HOLD' - ZIEL 175 SEK

- JEFFERIES SENKT RIGHTMOVE AUF 'UNDERPERFORM' (HOLD) - ZIEL 495 (720) PENCE

- MORGAN STANLEY SENKT AB FOODS AUF 'UNDERWEIGHT' - ZIEL 1900 PENCE

- MORGAN STANLEY SENKT PEARSON AUF 'EQUAL-WEIGHT' - ZIEL 1300 PENCE

- MORGAN STANLEY SENKT SAINSBURY AUF 'UNDERWEIGHT' - ZIEL 276 PENCE

- ODDO BHF STARTET BT GROUP MIT 'UNDERPERFORM' - ZIEL 118 PENCE

- RBC HEBT ZIEL FÜR RICHEMONT AUF 170 (145) CHF - 'SECTOR PERFORM'

- RBC SENKT NORSK HYDRO AUF 'SECTOR PERFORM' (OUTPERFORM) - ZIEL 76 (77) NOK

- UBS HEBT ZIEL FÜR AHOLD DELHAIZE AUF 28 (27) EUR - 'SELL'

- WDH/JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR MICHELIN AUF 36 (34) EUR - 'HOLD'

Termine Unternehmen

00:30 AUS: BHP Group, Production Report 1. Halbjahr

06:00 EUR: Acea, Kfz-Neuzulassungen 12/24

07:00 NLD: DocMorris, Jahresumsatz

10:00 DEU: Verband der Automobilindustrie (VDA), Online-Jahresauftakt-Pk

12:30 USA: KeyCorp, Q4-Zahlen

12:30 USA: 3M, Q4-Zahlen

17:45 FRA: Alstom, Q3-Umsatz

17:45 DEU: Porsche AG, Pre-Clos Call Jahr 2024

22:00 USA: Netflix, Q4-Zahlen

Termine Konjunktur

08:00 DEU: Umsatz Gastgewerbe 11/24

08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestand) 11/24

08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 12/24

11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 1/25

Redaktion onvista/dpa-AFX