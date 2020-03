ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt Lanxess auf 'Add' - Ziel 60 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Lanxess angesichts angekündigter Aktienrückkäufe auf "Add" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Er begrüße den Schritt, der den Aktienkurs des Spezialchemiekonzerns stützen sollte, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auf dem derzeitigen Börsenniveau sei es klüger, die starke Bilanz eher dafür als für große Zukäufe zu nutzen. Er bleibt bei seiner positiven Einschätzung der Papiere./tih/mis

