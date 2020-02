Anleger trotz Virus-Sorgen wieder zuversichtlicher

Frankfurt (Reuters) - Die Aussicht auf eine nur vorübergehende Beeinträchtigung der Wirtschaft durch das Coronavirus lässt Anleger bei Aktien wieder zugreifen.

Der Dax stieg um 0,4 Prozent auf 13.733 Punkte. Der EuroStoxx50 notierte ebenfalls 0,4 Prozent höher bei 3851 Zählern und damit auf den höchsten Stand seit fast zwölf Jahren. Für Erleichterung sorgten ein Rückgang bei der Zahl der Neuinfektionen in der Volksrepublik sowie angekündigte Hilfen für chinesische Unternehmen. "China sendet ein starkes Signal an die Märkte, dass Peking in der Lage dazu ist, die Märkte so umfassend zu unterstützen, wie es notwendig ist", sagte Marktanalyst Naeem Aslam vom Brokerhaus AvaTrade.

China kündigte an, Rentenbeiträge und Versicherungsgebühren zu kürzen, um durch den Virusausbruch gebeutelten Firmen unter die Arme zu greifen. Zugleich müssen Unternehmen in der Provinz Hubei, wo die Epidemie ihren Anfang nahm, bis Juni keine Renten-, Arbeitslosen- und Arbeitsunfallversicherungen zahlen. Besonders betroffene Branchen können ebenfalls auf Förderung hoffen. Auch die Aussicht auf weitere Unterstützung durch die chinesische Zentralbank half Anlegern, den durch die Apple-Umsatzwarnung ausgelösten Schreck des Vortags wieder abzuschütteln.

Die Zahl der neuen Fälle von Coronavirus-Infektionen ging am Mittwoch auf dem chinesischen Festland zum zweiten Mal in Folge zurück. Während die Behörden in der am schlimmsten betroffenen Stadt Wuhan die Maßnahmen zur Eindämmung des Virus weiter verschärften, wurden die Einschränkungen vor allem in den großen Industriezentren an der Küste wieder etwas gelockert, um die Wiederaufnahme der Produktion zu fördern.

GOLD GEFRAGT

Nach wie vor hält sich aber die Unsicherheit über das Ausmaß der wirtschaftlichen Folgen des Virus. "Sichere Häfen" wie Gold sind weiter gefragt. Der Preis für das Edelmetall steigt um 0,5 Prozent auf 1.609,31 Dollar je Unze. Das ist der höchste Stand seit Anfang Januar, als das Edelmetall kurzfristig so teuer war wie seit 2013 nicht mehr. In Euro notiert das Edelmetall mit 1489,27 Euro wegen der aktuellen Euroschwäche so hoch wie noch nie. Der Euro ist in diesem Jahr gegenüber dem Dollar bislang um 3,6 Prozent gefallen. Während sich die Wirtschaftsdaten Europas verschlechtert haben, konnten die der Vereinigten Staaten größtenteils zulegen.

DEUTSCHE TELEKOM IM FOKUS

Bei den Einzelwerten hellte vor allem die Deutsche Telekommit einem kräftigen Gewinnplus die Stimmung auf. Telekom-Aktien legten 3,3 Prozent zu und führten damit die Dax-Gewinnerliste an. Die milliardenschwere Fusion der Tochter T-Mobile US mit dem US-Rivalen Sprint sieht Telekom-Chef Tim Höttges mittlerweile in greifbarer Nähe. Mit rund 140 Millionen Kunden werde die neue T-Mobile US dann auch den US-Konkurrenten AT&T und Verizon die Stirn bieten können.

Mit einem optimistischen Ausblick konnte auch der Sportartikelhersteller Puma die Aktionäre begeistern. Puma-Papiere preschten in der Spitze 9,5 Prozent nach vorne. Zwar seien im ersten Quartal negative Auswirkungen durch den in China grassierenden Coronavirus zu erwarten, räumte die weltweite Nummer drei ein. Der Vorstand zeigte sich aber zuversichtlich, dass sich die Lage kurzfristig normalisieren werde und die gesteckten Ziele 2020 erreicht werden.

Dagegen zeigte sich Adidas zurückhaltender bei den Aussichten. Die Folgen des Coronavirus auf das Geschäftsjahr ließen sich noch nicht abschätzen, teilte der weltweit zweitgrößte Sportartikelhersteller mit. In den vergangenen Wochen habe das Coronavirus das Geschäft von Adidas in China fast zum Erliegen gebracht. Im Handelsverlauf drehten aber auch Adidas-Papiere und notierten rund zwei Prozent höher.